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«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»

Источник:  Sky SportsКомментарии
Антонио Конте и Диего Коста
Антонио Конте и Диего КостаФото: Gettyimages.ru

Форвард «Челси» Диего Коста рассказал о своем уходе из клуба, а также поведал журналистам о планах на будущее.

Ранее игрок сборной Испании заявил, что наставник «синих» Антонио Конте не рассчитывает на него и готов отпустить в другую команду. По ходу минувшего сезона сообщалось о конфликте нападающего с итальянским специалистом.

– У меня действующий контракт, – говорит игрок сборной Испании. – В руководстве клуба должны принять решение. Я жду ответа от них. Если боссы планируют меня продать, я сделаю правильный выбор.

Среди всех претендентов есть и мадридский «Атлетико», – рассказывает форвард «синих». – Если я вернусь в эту команду, это не значит, что я буду сидеть на лавке из-за трансферного запрета. Они могут отдать меня в аренду до зимы. Не важно куда, я могу поиграть даже в чемпионате Бразилии. Самое главное – выходить на поле.

Все прекрасно знают, как я люблю команду Диего Симеоне, – продолжает экс-форвард «матрасников». – Переезд в Китай исключен, поскольку я собираюсь сыграть на чемпионате мира в России. «Атлетико» – тот самый клуб, который я люблю больше всего на свете. Так будет всегда, вне зависимости от того, вернусь я туда или нет. 

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Также форвард «Челси» рассказал об отношениях с наставником «синих», отметив, что это никак не скажется на общении с игроками «Челси».

– В жизни каждого человека есть плохие и хорошие люди, – говорит Коста. – Я хочу разойтись на позитивной ноте. О том, почему я покидаю «Челси» вы должны спросить Антонио Конте, а не меня. У него будет возможность найти мне замену. С другой стороны, есть много других способов решить эту историю. В любом случае, у меня сложились прекрасные отношения с партнерами по клубу. Мы отлично ладим. Они принимают меня таким, как я есть, – приводит слова Косты Sky Sports.

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