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Девушка дня. Дарья – супруга Валерия Карпина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На прошлой неделе бывший главный тренер «Спартака», главный редактор дирекции футбольных трансляций канала «Матч ТВ» Валерий Карпин сыграл свадьбу. Избранница Карпина – 28-летняя учительница из Эстонии Дарья Гордеева.

«Советский спорт» поздравляет молодоженов и желает счастья в личной жизни! А так же знакомит вас с Дарьей.


Фото: инстаграм Тины Канделаки




















Фото: инстаграм Дарьи

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