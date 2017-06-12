Девушка дня. Дарья – супруга Валерия Карпина
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На прошлой неделе бывший главный тренер «Спартака», главный редактор дирекции футбольных трансляций канала «Матч ТВ» Валерий Карпин сыграл свадьбу. Избранница Карпина – 28-летняя учительница из Эстонии Дарья Гордеева.
«Советский спорт» поздравляет молодоженов и желает счастья в личной жизни! А так же знакомит вас с Дарьей.
Фото: инстаграм Тины Канделаки
Фото: инстаграм Дарьи
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