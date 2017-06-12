Девушка дня. Дарья – супруга Валерия Карпина

Валерий Карпин: Было бы хорошо, если бы Дзюба стал экспертом «Матч ТВ»

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал, что хочет видеть нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в качестве эксперта на время матчей Кубка конфедераций.