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Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
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Евгений Малкин: То, что приз самого ценного игрока дали не мне? Не беда! (видео)

Кирилл Кватерман
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сидни Кросби и Евгений Малкин
Сидни Кросби и Евгений МалкинФото: Gettyimages.ru

Корреспондент «Советского спорта» в Нэшвилле взял интервью у Евгения Малкина на льду сразу после того, как он завоевал Кубок Стэнли.


«Я ЕЩЕ ВОЗЬМУ «КОНН СМАЙТ»

– Вы завоевали третий Кубок Стэнли, второй подряд. Можно ли назвать «Питтсбург» командой-династией?
– Хотелось бы так думать. Но посмотрим, как команда выступит в следующем году. Мы не собираемся на этом останавливаться. Опять нас ждет короткое лето. Надо отдохнуть, подготовиться. У нас хорошая команда, тренер – почему бы нет? Надо выходить и доказывать.

Много молодых команд в лиге. Много молодых игроков, которые готовы рвать и метать. Поэтому надо быть сильнее. Готовиться еще лучше!

– Расстроились, что вам не дали «Конн Смайт Трофи» как самому ценному хоккеисту плей-офф?
– Ну что сейчас об этом говорить? Уже все позади. Мы завоевали Кубок Стэнли, и сейчас совершенно другие эмоции. Я о «Конн Смайте» даже не думал. Надеюсь, будет новый шанс, и я еще раз возьму этот трофей.

– Все матчи в этой серии были с большим разрывом в счете: 5:1, 6:0… Эта игра получилась упорной до самого конца. О чем вы говорили в раздевалке до и во время поединка?
– Мы понимали, что сейчас не будет сумасшедшей игры как в пятом матче в Питтсбурге (6:0). Мы знали, что получится очень маленький счет. Обе команды, можно сказать, действовали впятером в обороне. Старались хорошо блокировать броски, здорово играли вратари. И чем ближе к седьмому матчу серии, тем меньше счет.

Мы к такому и готовились. Наши тренеры объяснили, что делать. И я считаю, мы заслуженно победили. «Нэшвилл» нас не перебросал, мы действовали очень здорово.

Какой еще скандал? Забудьте! Малкин и Гончар взяли третий Кубок Стэнли! (видео)

«МЕНЯ СО СПИНЫ ТОЛКНУЛИ…»

– Что у вас с носом, Женя? – наконец-то пресса обратила внимание на то, что у Малкина разбита переносица. Капли крови даже заляпали белоснежный свитер. Рану не спасал даже налепленный крест-накрест пластырь.
– Когда уже все закончилось, и мы начали прыгать друг на друга, кто-то меня со спины толкнул, и я упал носом кому-то на шлем. Но это мелочи, – пожал плечами Малкин.

Позже Евгений добавит: «Мне кажется, это был шлем вратаря Мэтта Мюррея. Ребята, вообще за это стоило удалить нашего игрока. Судья однозначно проморгал это нарушение правил!»

– Кто за вас лично болел в Нэшвилле?
– Ко мне прилетело много друзей из Москвы, Нью-Йорка, Магнитогорска. Жена здесь. Родители, можно сказать, по масти остались дома в Питтсбурге, – улыбнулся Малкин, имея в виду «на удачу». – Переживали за меня по телевизору, сидели с маленьким сыном Никитой. Но еще будет время, которое мы проведем с Кубком Стэнли. Порадуемся, хорошо отметим.

…Напомним, что Евгений Малкин сумел войти в элитный клуб. В истории российского хоккея совсем немного таких людей, которые завоевали три Кубка Стэнли:

– Сергей Федоров (1997, 1998, 2002);
– Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002);
– Вячеслав Фетисов (1997, 1998; 2000 – как тренер);
– Сергей Брылин (1995, 2000, 2003);
– Евгений Малкин (2009, 2016, 2017);
– Сергей Гончар (2009; 2016, 2017 – как тренер).

Ну а разбитый нос – это ерунда. Заживет до лета, когда Малкин привезет Кубок Стэнли в Россию.

Страстный поцелуй Кастеровой и Малкина после победы в Кубке Стэнли (видео)

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2 - п.в.).

Место и дата

12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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