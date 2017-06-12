«Почему прокатили Малкина?» Россиянин остался без престижного приза (видео)

Многие думали, что престижнейший приз «Конн Смайт Трофи» возьмет Евгений Малкин. Но этого не произошло. Почему?

«Конн Смайт Трофи» - главный и единственный индивидуальный приз за плей-офф, который вручается самому ценному игроку.





Это круче, чем «Харт Трофи» - самый ценный в регулярном чемпионате. Эту награду брали Сергей Федоров, Александр Овечкин, Евгений Малкин. Но вот «Конн Смайт» из россиян доставался только одному Малкину в 2009 году. Больше россияне не выигрывали этот престижнейший трофей.

Когда «Питтсбург» победил в розыгрыше Кубка Стэнли, то стало ясно – титул MVP получит кто-то из «пингвинов». В очень редком случае «Конн Смайт» доставался хоккеисту проигравшей команды. Из состава «Нэшвилла» на трофей мог претендовать только вратарь Пекка Ринне, но он со свистом провалил все три гостевых матча финала.

В итоге, как я понимал ситуацию, круг сузился до четырех кандидатов. Причем никто из них не был фаворитом в этой гонке.

Прекрасный вратарь Мэтт Мюррей, который в 23 года завоевал два Кубка Стэнли подряд. Но он из-за травмы не играл в первых двух раундах. Этот марафонец пробежал только половину дистанции, а против «Коламбуса» и «Вашингтона» выходил ветеран Марк-Андре Флери.

Форвард-новичок Джейк Гюнтцель (13 голов). Он забрасывал очень важные шайбы, был хорош и наверное, заслужил этот приз. Но никто не скажет, что Гюнтцель тащил команду на своих плечах. Убери его из тройки Кросби – нашелся бы кто-то другой.

Евгений Малкин – лучший бомбардир Кубка Стэнли (28 очков). Сам бог велел дать ему «Конна Смайта». Перед шестым матчем показали специальный ролик, как Джино пашет в защите и делает отборы. Он играл очень полезно! Его хвалил даже знаменитый эксперт-аналитик Джон Черри, который вообще-то не слишком жалует русских. «Это глупость, что Малкина не включили в топ-100 величайших игроков НХЛ», - опять кипятился старец.

Но все-таки есть какая-то недооценка Жени Малкина, и это бросается в глаза. Например, Кубок Стэнли он получил только пятым в команде, хотя за этой иерархией все следят и отмечают, кто за кем поднимает над головой серебряную чашу.

Как говорили в «Спартаке» советских времен, «не знаешь кому отдать мяч – сделай передачу Юрию Гаврилову». Так и тут: не видя железных фаворитов, лига второй год подряд отдала «Конн Смайт Трофи» в руки лучшего хоккеиста мира Сидни Кросби.

Никто не скажет, что Малыш Сид не заслужил приз. В одной только финальной серии он набрал 7 (1+6) очков – почти в два раза больше, чем все ведущее звено «Нэшвилла» (3+1). А еще Кросби не терялся в силовой борьбе, отвечал на провокации, не чураясь грязной работы, делал лучше своих партнеров по звену… В общем, молодец.

Но я соглашусь и с мнением одного из своих читателей в твиттере: «У Малкина не было шансов на «Конн Смайт». Потому что это стало бы публичным признанием лиги в том, как она сильно ошиблась, не включив Джино в топ-100. Впрочем, дважды стать лучшим бомбардиром плей-офф Кубка Стэнли – это само по себе выдающееся достижение, которое говорит о многом.

Малкин – великий. Его можно сравнить только с Марио Лемье по сочетанию физических данных, техники и игрового интеллекта. Гениальный хоккеист».

Лучше не скажешь!