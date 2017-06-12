Гонка на плотах выиграна конюшней McLaren

«Формула-1» - это не только крутые виражи, пит-стопы. Руководство гонок в минувший уик-энд возродило в Канаде давнюю традицию: гонки сотрудников команд на самодельных плотах. Происходит это на озере позади паддока.

Как пишет motorsport.com, победила команда McLaren, и такого веселья в Ф1, кажется, не было уже давно. Строго говоря, традиция подобных гонок прервалась в конце 1990-х, однако в Ф1 решили перезапустить заново формат шуточного соревнования к нынешнему Гран-при Канады. Если раньше участие в нем принимали только механики, которые заранее строили плоты из всего, что могли найти в боксах, то теперь количество «спортсменов» увеличили, а стройматериалы строго ограничили.

По правилам этого года, плоты можно было строить за час до гонки из ограниченного набора материалов, выданных участникам организаторами. В основном это были деревянные паллеты и пластиковые емкости, которые могли держаться на плаву. Команды установили на плоты флаги со своей символикой, а некоторые (как, например, Williams) нанесли на них даже спонсорские наклейки.

Как рассказывает Ярослав Загорец, главред упомянутого ресурса, в гонке приняли участие все команды Ф1, кроме Mercedes, Ferrari и Force India.

Большинство боссов команд решили не лезть в воду: Франц Тост, Хельмут Марко, Эрик Булье с Сирилем Абитбулем наблюдали за всем с берега, тогда как Кристиан Хорнер занял место на плоту Red Bull. Хорнер также помогал своей команде строить судно и устроил с Абитбулем битву на водяных пистолетах. Босс Haas Гюнтер Штайнер присутствовал на плоту своей команды в виде картонной фигуры в морской форме.

Судейство гонки было поручено гоночному директору Ф1 Чарли Уайтингу. McLaren победила с большим отрывом. За остальные позиции на подиуме сражались Haas, Toro Rosso и Sauber. На финише второе место заняла Toro Rosso, а третье – Sauber.

После финиша Хорнер и Маттео Бончиани, участник гонки от FIA, в шутку обвинили друг друга в нарушении границ трассы и потребовали взаимной дисквалификации. Также в шутку комментатор на трассе объявил, что Фернандо Алонсо продлит контракт с McLaren, поскольку испанец ранее заявил, что если команда выиграет хоть одну гонку до сентября, он останется с ней еще на год. Босс McLaren Эрик Булье это предположение со смехом поддержал.



