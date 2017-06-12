Зарядка Овечкина и трофей «Спартака»: любители спорта встретили День России

Как сообщает ТАСС, любители спорта в День России получили возможность совместить приятное с полезным в московском парке «Сокольники» - заняться спортом, а также познакомиться с известными российскими спортсменами.

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Праздник начался в 12:00 на сцене, организованной телеканалом «Матч ТВ». Гостей ждали зажигательная музыка, эффектные трюки от мастеров воркаута и скейтборда и, конечно, известные профессиональные спортсмены, которые на личном примере показали, как надо проводить зарядку, - хоккеист Александр Овечкин, олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Виктор Ан.

«Спорт всегда должен присутствовать в нашей жизни, и неважно, происходит ли это на специальном стадионе или в парке, - отметил Овечкин. - Люди должны заниматься спортом, без этого никуда; все мои знакомые и семья занимаются спортом. Радостно видеть, что очень много детей. Мы стареем, но приходит достойная смена».

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Хоккеист также отметил удачный формат, выбранный организаторами праздника. «Дай бог, чтобы праздник стал еще одним импульсом к занятию спортом, ведь спорт - это здоровье, хорошее настроение, уверенность в себе. И лучше формы просто не найти - люди получают удовольствие, кайф и параллельно укрепляют свое здоровье. Организаторы - молодцы», - сказал он.

В парке также открыта киберзона, где можно показать свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA 2017 и выиграть призы.

«Спартак» - большая сила»

Основное внимание собравшихся привлек кубок за победу в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), который в завершившемся сезоне впервые за 16 лет достался московскому «Спартаку». Очередь из желающих сфотографироваться с трофеем выстроилась еще задолго до начала праздника. «Мы не могли упустить такую уникальную возможность и специально приехали с сыном из Тамбова, - рассказал болельщик красно-белых Александр. - Ради этого стоит стоять в очередях, тем более мы совсем не скучали - возможность подвигаться была».

Интерес к трофею поддержали и игроки «Спартака» Артем Ребров и Андрей Ещенко. На протяжении трех часов они фотографировались и раздавали автографы всем желающим. Собравшиеся болельщики победными кричалками порой даже заглушали музыку.

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«Все очень классно прошло - с улыбками, шутками, поздравлениями, - поделился впечатлениями Ребров. - Я даже не удивлен, что пришло так много людей. Все, что связано со «Спартаком», это всегда популярно. Еще раз убедился, что «Спартак» - это большая сила».

«Да здесь даже говорить нечего. Все просто прекрасно», - поддержал партнера по команде Ещенко.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметила положительный опыт проведения подобных мероприятий: «Все прошло в замечательной и доброжелательной атмосфере. Даже болельщики «Спартака», которым пришлось долго ждать в очереди к кубку, не расстроились - все участвовали в конкурсах, смотрели на профессиональных спортсменов, много фотографировались. Я вижу гигантский потенциал в таких мероприятиях, потому что городу хочется спорта, людям хочется в выходные, когда хорошая погода, участвовать в какой-то активности».

В День России в Москве проходит более 150 праздничных мероприятий. Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы. Обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан свыше 8,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. В парке «Сокольники» в рамках празднований проходят еще несколько мероприятий, среди которых уличный музыкальный фестиваль, а также «общение» с роботом Пушкиным - андроидом, который читает отрывки из произведений поэта. Завершится вечер праздничным концертом с участием известных и начинающих артистов.

