«Перенесем чемпионат России на Северный полюс». Видео новой массовой драки

Болельщики устроили массовую драку на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани.

Беспорядки начались накануне поединка якутянина Виктора Рассадина с Гаджимурадом Омаровым из Крыма. К счастью, борцов вовремя вывели с ковра и они не пострадали.

Толпа была недовольна работой судей во время Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан). Порядок был восстановлен силами волонтеров и службы безопасности турнира.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал зачинщиков беспорядков провокаторами.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что чемпионат России по вольной борьбе будет проходить на Северном полюсе, если болельщики не поймут, как нужно вести себя на таких турнирах.

«Мы знаем, сколько сил вложено, как все готовились к этому турниру. Сегодня День России! Если такое поведение — это единственный вариант решать вопросы, значит, мы будем проводить чемпионаты на Северном полюсе», — заявил Мамиашвили ТАСС.

Он также извинился за поведение зрителей и призвал руководителей делегаций нести ответственность за болельщиков своих регионов.

Годом ранее чемпионат России по вольной борьбе, проходивший в Якутске, был омрачен еще большим скандалом. Тогда дракой завершился четвертьфинальный поединок между Виктором Лебедевым и Исмаилом Мусукаевым. Разнимать борцов пришлось тренерам и бойцам ОМОНа. Команда Дагестана впоследствии снялась с турнира в знак протеста против судейства, а Лебедев отказался от поездки на Олимпиаду.