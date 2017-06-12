Нерехотский хоккей с мячом и другие прелести российской глубинки

Руководство Федерации хоккея с мячом России с рабочим визитом посетило Нерехту.

В старинном русском городе прошла встреча исполнительного директора ФХМР, заслуженного тренера России Сергея Мяуса и Главы администрации муниципального района г. Нерехта и Нерехтский районИгоря Малякина.

Сергей Мяус от лица Федерации хоккея с мячом России поблагодарил руководство района за поддержку нашего национального вида спорта, а затем стороны обсудили вопросы развития хоккея с мячом в Нерехте. Особое внимание было уделено состоянию дел в местной хоккейной школе «Старт», где русским хоккеем сегодня под руководством трех тренеров занимаются более 100 детей.

«Я впервые побывал в Нерехте, и меня очень порадовало то, как в самой что ни на есть русской глубинке относятся к хоккею с мячом, — рассказал пресс-службе ФХМР Сергей Анатольевич. — Да, нет команды мастеров, но здесь сумели воспитать братьев Бефусов, Немцева и других ребят. Кроме этого, в непростое с экономической точки зрения время здесь отремонтировали стадион, привели в порядок раздевалки и освещение. Есть своя заливочная машина. Здесь работают, несмотря на трудности, и не стенают. Уверен, что город достоин принять в сезоне 2017/18 годов соревнования среди детско-юношеских команд».

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Планируется, что большой хоккей придет в самый спортивный город Костромской области уже зимой, когда на местном льду выступят лучшие юношеские команды России.