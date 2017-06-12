От Австрии – до Подмосковья. Где и как готовятся к сезону клубы РФПЛ
«Советский спорт» собрал всю информацию о том, где и как готовятся российский клубы в новом сезону РФПЛ.
«СПАРТАК»
Красно-белые перед весенней частью сезона проводили минимум товарищеских матчей. В итоге – чемпионство. Перед новым сезоном «Спартак» пока запланировал только два матча. Для сравнения: «Краснодар» - семь. Причем, пять из них будут умещены в неделю.
План сборов:
11 июня - 23 июня – Тарасовке
24 июня – 8 июля – Филлах (Австрия)
Контрольные матчи:
1 июля - «Вождовац» (Сербия)
7 июля – соперник неизвестен
ЦСКА
Австрия – лучшее место для сборов. Теперь официально: ЦСКА, как и еще 11 российских клубов, перед началом сезона будет набираться сил, вдыхая насыщенный альпийский воздух.
План сборов:
14 - 25 июня – Австрия
28 июня – 9 июля - Австрия
Контрольные матчи:
24 июня – «Штурм» (Австрия)
1 июля - «Партизан» (Австрия)
5 июля – соперник неизвестен
9 июля – «Краснодар» (Россия)
«ЗЕНИТ»
Обычно очень пунктуальный «Зенит» пока определился только с местом проведения первого сбора. Что понятно: в руководстве клуба большие перестановки.
План сборов:
С 15 июня – Австрия
Даты второго сбора и соперники по контрольным матчам неизвестны
«КРАСНОДАР»
Пять товарищеских матчей за неделю – это сильно. Но, скорее всего, они будут играться двумя разными сочетаниями футболистов. Значит – Шалимов намерен серьезно обновить состав, дав шанс большому количеству игроков. Отметим также, что соперников для спарринга в Австрии «Краснодар» выбрал серьезных. Четыре команды – чемпионы своих стран. А московский ЦСКА – серебряный призер.
План сборов:
12 – 24 июня - учебно-тренировочная база «Краснодара» «Четук»
28 июня - 9 июля - Бад Вальтерсдорф (Австрия)
Контрольные матчи:
21 июня - «Черноморец» (Новороссийск)
24 июня - СКА (Ростова-на-Дону)
2 июля - «Вииторул» (Румыния)
5 июля - «Копенгаген» (Дания)
6 июля - «Марибор» (Словения)
8 июля - «Славия» (Чехия)
9 июля – ЦСКА (Москва)
«АХМАТ»
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что в новом сезоне сложнее всех из тренеров будет Олегу Кононову – в «Ахмате». Возможно, поэтому грозненский клуб начал подготовку раньше всех команд из первой восьмерки РФПЛ.
План сборов:
С 9 июня – Кранцахе (Австрия)
Место второго сбора, а также соперники контрольных матчей неизвестны
«РОСТОВ»
Отправился в Австрию и «Ростов», который в прошедшем сезоне не всегда вовремя выплачивал зарплату своим футболистам. Но главное в нынешней ситуации – с уходом главного тренера и ряда игроков, чтобы было кому выплачивать.
План сборов:
10 - 20 июня - Бад-Радкерсбург (Австрия)
25 июня - 8 июля - Шладминг (Австрия).
Контрольные матчи:
Соперники неизвестны
«УФА»
После выхода из отпуска команда неделю потренируется в Уфе, затем отправится в Москву, где планирует провести один-два контрольных матча. А потом – конечно, в Австрию.
План сборов:
13 - 20 июня – Уфа
21 - 24 июня – тренировки в Москве
28 июня – 10 июля – Австрия
Контрольные матчи:
Соперники неизвестны
«ЛОКОМОТИВ»
И снова – Австрия. Теоретически первый тур РФПЛ можно провести именно там. А чего такого?
План сборов:
15 июня - 1 июля - Бад Кляйнкирххайм (Австрия)
Контрольные матчи:
Соперники неизвестны
«РУБИН»
Успеет ли Бердыев разобраться с разношерстным и многочисленным составом, который ему оставил Грасия? Возможно, месяца будет мало. Но тем интереснее следить за товарищескими матчами казанцев на сборах будет очень интересно – пока в календаре команды их только два.
План сборов:
10 - 20 июня – Австрия
25 июня - 8 июля – Австрия
Контрольные матчи
16 июня - «Марибор» (Словения)
20 июня – «Целе» (Словения)
«АМКАР»
Гаджи Гаджиев и «Амкар» личным примером доказали, что в Европе есть и еще страны, кроме Австрии. Например, Словения. И там тоже есть футбол. И поля. И мячи наверняка.
План сборов:
11 - 16 июня – Пермь
18 июня - 3 июля – Австрия
8 - 14 июля – Словения
Контрольные матчи:
Запланировано пять контрольных матчей. Соперники неизвестны.
«УРАЛ»
Начнется новый сезон для «Урала» под Сысертью. Но важнее, где закончится.
План сборов:
13 – 19 июня - спортивная база «Бажовия» (под Сысертью, Свердловская область)
С 21 июня – два сбора в Словении.
Контрольные матчи:
Соперники неизвестны
«АНЖИ»
Раньше махачкалинцев из отпуска вышли только игроки «Тосно».
План сборов:
7 – 16 июня – сборы на «Анжи-Арены»
21 июня - 6 июля - Чатеж-на-Сави (Словения)
Контрольные матчи:
На словенском сборе «Анжи» планирует провести шесть контрольных матчей. В числе возможных соперников — румынские клубы «Динамо» (Бухарест), «ЧФР» (Клуж), «Астра» (Джурджу), сербский «Чукарички» (Белград), словацкая «Жилина» (Жилина) и хорватский «Хайдук» (Сплит).
«ДИНАМО»
Несколько дней назад «Динамо» подписало новый контракт с главным тренером клуба Юрием Калитвинцевым. Пока это самое важное, что нужно знать о возвращении великого клуба в РФПЛ.
План сборов:
10 - 17 июня – в Болгарии
21 июня – 5 июля - в Австрии
Контрольные матчи
16 июня, 25 июня, 28 июня, 29 июня, 1 июля и 4 июля. Соперники неизвестны
«ТОСНО»
Привет, патриотам! Вместе с хабаровским СКА «Тосно» выбрали для подготовки к сезону Подмосковье.
План сборов:
5 - 9 июня – первый сбор в Бору (Подмосковье)
12 – 25 июня – второй сбор в Бору (Подмосковье)
Контрольные матчи:
Соперники неизвестны
«АРСЕНАЛ»
Совсем скоро собрание команды после отпуска, но до сих пор нет того, кто, собственно, должен всех собирать – главного тренера. На замену Кирьякову называют разные фамилии – например, Божовича, Рахимова. Но на вечер праздничного понедельника официальной информации не было.
План сборов:
15 - 21 июня – Тула
24 - 7 июля - Льенц (Австрии)
Контрольные матчи
30 июня - «Аустрия» (Австрия)
СКА-ХАБАРОВСК
Предвкушаю регулярные полеты на матчи РФПЛ, СКА решил хотя бы на время сборов обойтись без самолетов. И на три недели залечь в Подмосковье.
План сборов:
8 - 14 июня – первый сбор в Бору (Подмосковье)
15 - 27 июня – второй сбор в Кратово (Подмосковье)
Контрольные матчи:
Соперники неизвестны