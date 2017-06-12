От Австрии – до Подмосковья. Где и как готовятся к сезону клубы РФПЛ

«Советский спорт» собрал всю информацию о том, где и как готовятся российский клубы в новом сезону РФПЛ.

«СПАРТАК»

Красно-белые перед весенней частью сезона проводили минимум товарищеских матчей. В итоге – чемпионство. Перед новым сезоном «Спартак» пока запланировал только два матча. Для сравнения: «Краснодар» - семь. Причем, пять из них будут умещены в неделю.

План сборов:

11 июня - 23 июня – Тарасовке

24 июня – 8 июля – Филлах (Австрия)

Контрольные матчи:

1 июля - «Вождовац» (Сербия)

7 июля – соперник неизвестен

ЦСКА

Австрия – лучшее место для сборов. Теперь официально: ЦСКА, как и еще 11 российских клубов, перед началом сезона будет набираться сил, вдыхая насыщенный альпийский воздух.

План сборов:

14 - 25 июня – Австрия

28 июня – 9 июля - Австрия

Контрольные матчи:

24 июня – «Штурм» (Австрия)

1 июля - «Партизан» (Австрия)

5 июля – соперник неизвестен

9 июля – «Краснодар» (Россия)

«ЗЕНИТ»

Обычно очень пунктуальный «Зенит» пока определился только с местом проведения первого сбора. Что понятно: в руководстве клуба большие перестановки.

План сборов:

С 15 июня – Австрия

Даты второго сбора и соперники по контрольным матчам неизвестны

«КРАСНОДАР»

Пять товарищеских матчей за неделю – это сильно. Но, скорее всего, они будут играться двумя разными сочетаниями футболистов. Значит – Шалимов намерен серьезно обновить состав, дав шанс большому количеству игроков. Отметим также, что соперников для спарринга в Австрии «Краснодар» выбрал серьезных. Четыре команды – чемпионы своих стран. А московский ЦСКА – серебряный призер.

План сборов:

12 – 24 июня - учебно-тренировочная база «Краснодара» «Четук»

28 июня - 9 июля - Бад Вальтерсдорф (Австрия)

Контрольные матчи:

21 июня - «Черноморец» (Новороссийск)

24 июня - СКА (Ростова-на-Дону)

2 июля - «Вииторул» (Румыния)

5 июля - «Копенгаген» (Дания)

6 июля - «Марибор» (Словения)

8 июля - «Славия» (Чехия)

9 июля – ЦСКА (Москва)

«АХМАТ»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что в новом сезоне сложнее всех из тренеров будет Олегу Кононову – в «Ахмате». Возможно, поэтому грозненский клуб начал подготовку раньше всех команд из первой восьмерки РФПЛ.

План сборов:

С 9 июня – Кранцахе (Австрия)

Место второго сбора, а также соперники контрольных матчей неизвестны

«РОСТОВ»

Отправился в Австрию и «Ростов», который в прошедшем сезоне не всегда вовремя выплачивал зарплату своим футболистам. Но главное в нынешней ситуации – с уходом главного тренера и ряда игроков, чтобы было кому выплачивать.

План сборов:

10 - 20 июня - Бад-Радкерсбург (Австрия)

25 июня - 8 июля - Шладминг (Австрия).

Контрольные матчи:

Соперники неизвестны

«УФА»

После выхода из отпуска команда неделю потренируется в Уфе, затем отправится в Москву, где планирует провести один-два контрольных матча. А потом – конечно, в Австрию.

План сборов:

13 - 20 июня – Уфа

21 - 24 июня – тренировки в Москве

28 июня – 10 июля – Австрия

Контрольные матчи:

Соперники неизвестны

«ЛОКОМОТИВ»

И снова – Австрия. Теоретически первый тур РФПЛ можно провести именно там. А чего такого?

План сборов:

15 июня - 1 июля - Бад Кляйнкирххайм (Австрия)

Контрольные матчи:

Соперники неизвестны

«РУБИН»

Успеет ли Бердыев разобраться с разношерстным и многочисленным составом, который ему оставил Грасия? Возможно, месяца будет мало. Но тем интереснее следить за товарищескими матчами казанцев на сборах будет очень интересно – пока в календаре команды их только два.

План сборов:

10 - 20 июня – Австрия

25 июня - 8 июля – Австрия

Контрольные матчи

16 июня - «Марибор» (Словения)

20 июня – «Целе» (Словения)

«АМКАР»

Гаджи Гаджиев и «Амкар» личным примером доказали, что в Европе есть и еще страны, кроме Австрии. Например, Словения. И там тоже есть футбол. И поля. И мячи наверняка.

План сборов:

11 - 16 июня – Пермь

18 июня - 3 июля – Австрия

8 - 14 июля – Словения

Контрольные матчи:

Запланировано пять контрольных матчей. Соперники неизвестны.

«УРАЛ»

Начнется новый сезон для «Урала» под Сысертью. Но важнее, где закончится.

План сборов:

13 – 19 июня - спортивная база «Бажовия» (под Сысертью, Свердловская область)

С 21 июня – два сбора в Словении.

Контрольные матчи:

Соперники неизвестны

«АНЖИ»

Раньше махачкалинцев из отпуска вышли только игроки «Тосно».

План сборов:

7 – 16 июня – сборы на «Анжи-Арены»

21 июня - 6 июля - Чатеж-на-Сави (Словения)

Контрольные матчи:

На словенском сборе «Анжи» планирует провести шесть контрольных матчей. В числе возможных соперников — румынские клубы «Динамо» (Бухарест), «ЧФР» (Клуж), «Астра» (Джурджу), сербский «Чукарички» (Белград), словацкая «Жилина» (Жилина) и хорватский «Хайдук» (Сплит).

«ДИНАМО»

Несколько дней назад «Динамо» подписало новый контракт с главным тренером клуба Юрием Калитвинцевым. Пока это самое важное, что нужно знать о возвращении великого клуба в РФПЛ.

План сборов:

10 - 17 июня – в Болгарии

21 июня – 5 июля - в Австрии

Контрольные матчи

16 июня, 25 июня, 28 июня, 29 июня, 1 июля и 4 июля. Соперники неизвестны

«ТОСНО»

Привет, патриотам! Вместе с хабаровским СКА «Тосно» выбрали для подготовки к сезону Подмосковье.

План сборов:

5 - 9 июня – первый сбор в Бору (Подмосковье)

12 – 25 июня – второй сбор в Бору (Подмосковье)

Контрольные матчи:

Соперники неизвестны

«АРСЕНАЛ»

Совсем скоро собрание команды после отпуска, но до сих пор нет того, кто, собственно, должен всех собирать – главного тренера. На замену Кирьякову называют разные фамилии – например, Божовича, Рахимова. Но на вечер праздничного понедельника официальной информации не было.

План сборов:

15 - 21 июня – Тула

24 - 7 июля - Льенц (Австрии)

Контрольные матчи

30 июня - «Аустрия» (Австрия)

СКА-ХАБАРОВСК

Предвкушаю регулярные полеты на матчи РФПЛ, СКА решил хотя бы на время сборов обойтись без самолетов. И на три недели залечь в Подмосковье.

План сборов:

8 - 14 июня – первый сбор в Бору (Подмосковье)

15 - 27 июня – второй сбор в Кратово (Подмосковье)

Контрольные матчи:

Соперники неизвестны