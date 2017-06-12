Кроссовки по цене московской «двушки». Обувь от Майкла Джордана

Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана были проданы на аукционе за рекордные $190 тыс. «Советский спорт» сообщает подробности.

Как сообщается на сайте аукционного дома, это кроссовки фирмы Converse. Именно в них Джордан победил на Олимпийских играх 1984 года. По данным SCP Auctions, на обуви есть автограф спортсмена.





В феврале 2014 года аукционный дом Heritage Auctions продал перчатки боксера Мохаммеда Али за $500 тыс. Они были изготовлены на заказ известным мастером Сэмми Фрэгером. Именно в них Али одержал победу над над Сонни Листоном 25 февраля 1964 года в Майами.

- Фрэгер обычно шил их из кожи, сделанной из шкур овец или ягнят, и набивал козьей шерстью. На ощупь перчатки Али кажутся очень тонкими. Можно представить, какие болезненные удары мог наносить боксер, будучи в них, - цитирует Reuters Криса Айви, директора аукционного дома по торгам, связанным со спортом.

Тот поединок был одним из самых ожидаемых за всю историю бокса. Торги проводились под названием «Платиновая ночь».

В декабре прошлого года американский журнал Forbes назвал Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. По данным издания, за свою карьеру в спорте шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион заработал $1,7 млрд.