Максим Маслов: Готовы делать чемпионат по киберфутболу

Перед началом финального матча киберспортивного ивента EPICENTER: Moscow журналисту «Советского спорта» удалось пообщаться с главным организатором турнира. На встречу генеральный менеджер EPIC Esports Events Максим Маслов пришел заметно уставшим, но вполне довольным как собой, так и своим чемпионатом.



— Начнем, пожалуй, с самого важного для любого организатора вопроса — самоудовлетворение от турнира. Насколько удалось воплотить в действительность задуманное?



— Ну, пока что все-таки еще осторожно, турнир идет, идет финальный матч — но в целом да, мы сделали крутое шоу, которое понравилось и нашим гостям, и комментаторам, и аналитикам. Зрителям, надеюсь, тоже очень понравилось. В принципе, мы показали, что киберспорт достаточно уверен как медийный продукт для всей семьи — к нам приходят целыми семьями, болеют. Какие-то зоны активности, стенды мы в следующий раз сделаем интереснее, просто потому что основное внимание было обращено на ядро шоу, нашу сцену. В целом считаю, что вышло хорошо, и мы с оптимизмом смотрим на октябрь, когда будет проходить следующий EPICENTER.



— Что изменилось в подходе турнира с октябрьского EPICENTER по CS:GO?



— На самом деле я бы сказал, что изменилось достаточно многое. Теперь мы больше вещей делаем сами, привлекая партнеров. С ними придумываем видеомаппинг, статистику; очень много времени потратили с коллегами из студии RuHub, чтобы сделать достойный телевизионный продукт. Похожа на самом деле только арена — ВТБ Ледовый Дворец замечательная, современная площадка, которая приняла оба турнира. Но по тому, как мы подали шоу, различий очень много. Тогда основной упор был на представление команд, шоу с актерами, а в этот раз мы все делаем с помощью трехмерной графики. В целом я думаю, что мы будем продолжать работать по той же схеме, потому что Counter-Strike располагает к подобному, а в фентезийной Dota можно развернуться и нарисовать что-то необычное.



— Ведется множество споров по поводу оптимального количества игр на сцене. Есть EPICENTER 2016 с сеткой double-elimination на восемь команд и есть пять матчей EPICENTER 2017…



— Я думаю, что решение этой дилеммы можно найти только вместе со зрителями. Мы будем изучать всю обратную связь, все комментарии и письма. Мы считаем, что прошлогодний формат… ну послушайте, не бывает же с утра до вечера престижных матчей на турнире по футболу. В целом отдельный футбольный матч — это целое событие, и мы пошли в эту сторону. Дота очень динамичная, яркая дисциплина с большим количеством информации, которую нужно воспринимать, поэтому мы решили не перенасыщать людей.





— Как вы пришли к идее отказа от привычных кабинок для игроков?



— Это эксперимент. Тут, опять же, мы пытаемся учиться у лидеров в области развлечений, таких как NHL. NHL не только дает крутой спортивный продукт, но умеет грамотно его подать. И мы взяли оттуда несколько идей, такие как «Kiss Cam», а также как раз переняли пока эмоций игроков. В кабинках эмоции передать довольно тяжело. Они сидят в закрытом помещении, там некомфортно действовать оператору… Мы поставили игроков в ситуацию, когда каждый зритель может ловить их эмоции на большом экране или просто взглянув на сцену. Хочется отметить, что это эксперимент. Мы не говорим, что так будет всегда — мы пробуем, мы учимся. Спору нет, игрокам удобнее в кабинках; там им не мешает ни свет, ни звук, но мы работаем для зрителей. Теперь пообщаемся с игроками, зрителями, и решим — в дальнейшем возможны все варианты.



— Насколько влияет на организацию этого турнира и деятельность EPIC Esports Events проблема нехватки кадров в киберспорте?



— На самом деле — я думаю, вы со мной согласитесь — профессионалов не хватает везде. Люди, которые готовы давать результат и отвечать за него головой, редкость в любой сфере. Мы же при рассмотрении кандидатуры всегда преследуем одну цель — мы берем человека в команду-семью. Отбор идет не столько по профессиональным качествам, сколько по личным. Ищем единомышленников, которые готовы пахать и пахать ради киберспорта. Людей, которые хотят делать крутые соревнования — причем не только EPICENTER, у нас много других проектов.



— Да, насчет других проектов. EEE проводят ежегодные турниры EPICENTER по Dota 2 и CS:GO, онлайн-чемпионаты серии Champions League по тем же дисциплинам. Планируется ли проведение соревнований по другим играм?



— Ну, у нас все-таки в названии есть приставка EPIC, мы хотим сделать что-то реально эпичное. Исходя из простых постулатов, выходит, что эпичный турнир нужно делать для широкой аудитории. Поэтому сейчас мы ориентируемся на самые популярные дисциплины, иначе может банально невыгодно и обидно. Ждем, пока другие дисциплины наберут вес — у нас уже куча идей как сделать, например, турнир по киберфутболу. Если когда-нибудь экосистема League Of Legends позволит делать киберспортивные чемпионаты, мы тоже с удовольствием попробуем. Однозначно мы будем развивать наши «лигочемпионские» турниры; возможно, в новом формате. Ждите анонсов — скоро мы представим наше видение небольших онлайн-турниров, будем делать EPICENTER… Но как только появится большая аудитория, мы готовы присоединиться и работать.





— Насколько EPIC Esports Events связаны с ФКС России, есть ли какие-то совместные проекты?



— Мы думаем о совместных проектах, но дело в том, что Федерация киберспорта сама по себе большая и уверенная организация, которой в рамках их деятельности наша помощь не очень требуется, потому что они сами все умеют. У них немного иное направление деятельности, чуть отличающееся от нашего. Мы много общаемся, следим за их турнирами и очень горды, что в нашей стране есть такая федерация, которая развивает региональный киберспорт. Просто сотрудничество должно быть взаимным, мы должны понимать, что можем друг другу дать.



— Зайдем с другой стороны. В самом начале организаторы EPICENTER обещали разыгрывать путевки на турнир среди призеров Кубка страны по киберспорту — то, что уже привычно в Китае и Азии.



— Тут два момента. Во-первых, мы уже так сделали, прямой инвайт на закрытые квалификации получили обладатели Кубка России (видимо, Михаил имеет в виду команду Effect, экс-FlipSid3 — прим). Мы считаем, что это правильно, но хотели бы соблюдать градацию по силе команд. Если мы видим, что победители локальных чемпионатов играют на одном уровне с международными командами, мы с удовольствием идем в эту сторону.



— Сейчас параллельно с крупными турнирами проводятся ивенты поменьше. Они должны присутствовать в соревновательной схеме, но зачастую невыгодны. С этой проблемой можно бороться?



— Этого никто не знает. Желающих сделать турнир очень много, команд очень мало. Топ-команд, которые готовы привлекать аудиторию и показывать самые высокие результаты, очень мало. Уже не хватает на всех команд. Это общая проблема, которая пока решается с помощью переговоров между турнирными операторами. Мы встречаемся, делимся планами и пытаемся координировать, но пока не будет глобального, работающего органа…





— Для киберспорта это необходимо?



— Да, сейчас вроде бы появилась WESA (World Esports Association — прим.), она набирает силу, но что происходит — параллельно с WESA за океаном существуют турниры, которые не обращают на нее внимания и просто ставят себя в календарь. То есть такое уже есть, но пока не очень работает.



— Нет ли проблемы в том, что каждая игра, в отличие от того же футбола, имеет владельца-разработчика?



— Он имеет право полностью управлять дисциплиной, да. Судя по тому, что происходит, например, у Blizzard, есть движение к закрытию экосистемы по примеру League Of Legends. Ну, это реальность. Надеюсь, разработчики понимают, что это нужно и для них — мы с ними общаемся, в чем-то они нас понимают, в чем-то мы еще пытаемся достучаться.



— Хорошо, будем заканчивать. Говорят, что организаторы зачастую не видят своего турнира. Сколько минут игры ты смог посмотреть из зала?



— Ох (вздыхает и улыбается), хороший вопрос. Думаю, максимум час-полтора, и то это был последний матч, когда у нас точно должно было все работать. Ну, что поделать, буду смотреть ребродкасты.