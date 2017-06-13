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Григорий Стангрит: Боюсь за Ковалева. Импульс на стороне Уорда

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андре Уорд и Сергей Ковалев
Андре Уорд и Сергей КовалевФото: Gettyimages.ru

Известный российский комментатор бокса Григорий Стангрит поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира в полутяжелом весе Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.

Напомним, что в первом бою победу судейским решением одержал Уорд, который стал обладателем поясов по версиям WBA, IBF и WBO.

– 17 июня Сергей Ковалев проведет второй бой с Андре Уордом. Есть ли у вас опасение, что история с судейством повторится?
– Мои опасения связаны не с судейством, а с тем, что по ходу всей своей карьеры и по ходу поединка против самого Сергея Ковалева Уорд показал, что он умеет делать выводы из своих ошибок. Он умеет адаптироваться, перестраиваться.

С самых первых боев Уорда говорили, что из этого человека ничего не получится. Не будет он чемпионом мира. Любитель. Без удара. Ничего показать не может. Прошло несколько лет. Стартовал турнир Super Six. Среди шести человек Уорд был предпоследним в списке фаворитов. Он выиграл турнир.

Потом говорили, что Уорд не пойдет в полутяжелый вес пока там есть Ковалев. Уорд поднялся. Тогда сказали – найдет способ не встречаться с Ковалевым. Был подписан контракт. Люди говорили, что Уорд травмируется или что-то придумает. Бой состоялся.

– Уорд победил?
– Я не претендую на то, чтобы сказать, что Уорд победил. Победа была спорная. На мой взгляд, он проиграл. Близко, но проиграл. После боя говорили, что реванша не будет. Новый контракт подписан. Опять начали говорить, что он «сольется». Этого не произошло. К чему я рассказываю эту долгую историю?

Уорд много раз доказал, что он парень смелый, умелый и ловкий. Он умеет выжимать максимум из ситуации.

Если пересмотрим первый бой, Уорд проиграл первые два раунда. Но если начнем смотреть бой с третьего раунда, как будто это первый – абсолютно равный бой. После разгромного начала, когда Уорд побывал на полу, он выровнял бой и практически вытащил его до победы. У судей до победы, но реально проиграл в одно очко. За счет нокдауна. И сейчас импульс на его стороне. Это меня волнует больше всего. Не станет ли импульс еще сильнее?

Харольд Ледерман о бое Уорд - Ковалев II

– То есть, не начнется ли второй бой с того, чем закончился первый?
– Именно. В конце боя Уорд был лучше. И это меня волнует. Мне кажется, что во втором поединке нокдаунов не будет, а бой может получиться примерно такого же характера, как и первый. И при равном бою, победу отдадут Уорду. Мне не верится, что в близком бою победу отдадут Ковалеву. Хотя с другой стороны, почему бы нет?

– Полутяжелый вес – самый интересный в современном боксе. Какой нетитульный поединок вам бы хотелось увидеть?
– Гвоздик – Бетербиев, Бетербиев – Бивол, Гвоздик – Бивол.

– Россия – Украина?
– Не об этом речь. Согласитесь, что эти поединки – прекрасны. Можем добавить Салливана Барреру с любым из них. Умара Саламов с Баррерой – прекрасный поединок. Чем не интригующее противостояние? Адонис Стивенсон или Анджей Фонфара против них. Любая комбинация. Даже реванш Вячеслава Шабранского с Баррерой.  

– Насколько далеко от титулов окажется Сергей Ковалев, если он проиграет и предстоящий бой?
– Смотря, каким будет это поражение. Если оно будет справедливым, тогда третий поединок вряд ли будет иметь смысл. Может, через время, как история Мэнни Пакьяо и Тимоти Брэдли.

– Можно договориться со Стивенсоном?
– Бесполезно.

– Из-за его команды?
– Да. Они ловко ведут дела Стивенсона. Мы помним, как команда Ковалева отказалась от торгов. Они понимали, что если другая сторона выиграет, придется драться на телеканале Showtime, а у Ковалева контракт с телеканалом HBO. Он не может драться на Showtime. Команда Стивенсона все так ловко обставила, что получилось, будто это Ковалев отказался от боя. Хотя у него не было выбора.

Но учитывая большое количество молодых ребят на подходе, Ковалеву будет, чем заняться. Целый ряд прекрасных боев, за которые HBO заплатит деньги, чтобы Ковалев их провел даже без титулов.

– В конце месяца бой проведет и Денис Шафиков. Он и Роберт Истер провели равные поединки с Ричардом Комми. С этой точки зрения шансы равны. Но так ли это на самом деле?
– Бой покажет. Мне казалось, что у Шафикова с Комми будет более сложный поединок. Думал, что Комми больше проблем доставит.

– Из-за роста?
– Из-за роста. И удар у него сильный. А Шафиков вполне уверенно выиграл бой и не сказать, что Комми серьезные проблемы ему создал. Мне кажется, что Истер – менее удобный соперник для Шафикова. Как на самом деле – посмотрим. Надеюсь, что найдется правильная стратегия, физически прекрасно Шафикова подготовят, но это будет более сложный бой, чем с Комми. Истер – фаворит. 

Голосование: Как завершится второй бой Сергея Ковалева с Андре Уордом?

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