«Мората готов перейти в «Юнайтед». Агент игрока рассказывает всю правду

Футбольный агент Хуанма Лопес, представляющий интересы форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, рассказал, как обстоят дела с переходом его подопечного в другой клуб.

Ранее Лопес подтвердил интерес к игроку сборной Испании со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, к нападающему «сливочных» также приглядывался «Милан», однако итальянский клуб выбыл из борьбы за экс-футболиста «Ювентуса» из-за высоких требований «бланкос»

– Могу сказать вам, что мы получили очень серьезное предложение от «Манчестер Юнайтед», – говорит агент. – Мората согласен стать игроком «красных дьяволов». Теперь все зависит от руководства «Реала».

На какой стадии находится трансфер моего клиента? Не могу сказать. Посмотрим, что случится в ближайшие дни, – заявил агент.

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Накануне «Милан» объявил о переходе форварда «Порту» Андре Силвы за 38 млн евро. По информации СМИ, «россонери» отказались от трансфера Мораты и приобрели игрока сборной Португалии. Лопес прокомментировал это так:

– «Милан» очень часто выходил со мной на контакт, – говорит агент. – Это правда. Почему Мората не вернулся в серию А? Руководство «Реала» просто не устроило предложение «Милана». Вот и все, – заключил Лопес.

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