«Спартак» попрощался с легендой и получил отказ от французского форварда (видео)

Первая группа игроков, в том числе, Зуев и Гулиев, выступавшие за другие клубы на правах аренды, прошла медосмотр. Сегодня пройдет вторая. А первая тренировка состоится в среду. На начальном этапе работать на сборе будет усеченный состав – слишком много сборников. Но до конца июня присоединиться к команде должны все.

Главная новость последних дней – прощание с Макеевым. Уникальный человек! Несмотря на свой уровень, а он весьма средний, пережил невероятное количество главных тренеров и бог знает сколько чисток состава. Макеев дебютировал 13 марта 2009 года и с тех пор провел 202 матча, в которых забил 4 гола. Он входит в топ-40 игроков «Спартака» за всю историю по количеству сыгранных матчей. И вот – все.

«Благодарю футбольный клуб «Спартак» (Москва) и болельщиков за 10 лет, проведенные вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда», – написал он в своем инстаграме.

Главная загадка Макеева – как ему удалось продержаться в «Спартаке» столько лет – похоже, так и не будет разгадана. Да и смысла в этом уже нет.

Другая новость – Зобнин перенес операцию в одной из римских клиник. По сообщению медицинского штаба «Спартака», все прошло без осложнений. Правда, легче от этого не становится – лучший игрок весеннего отрезка вернется в строй где-то через полгода. И каким он будет, когда вернется…

На трансферном рынке пока тихо. Вчера французская пресса сообщила об интересе «Спартака» к нападающему «Лиона» Корне. Но позже стало известно, что агенты форварда вообще отказались от встречи с представителями красно-белых. Наверное, крутой парень, вторым Анелька будет.

Сегодня «Зенит» официально представит Роберто Манчини в качестве главного тренера. Уже известно, что в новый тренерский штаб войдет Тимощук. А с самим итальянцем приедут три помощника. На этом подробности заканчиваются.

