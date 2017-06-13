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«Спартак» попрощался с легендой и получил отказ от французского форварда (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» попрощался с легендой и получил отказ от французского форварда (видео)
Фото: Gettyimages.ru

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Межсезонье «Спартака»

Первая группа игроков, в том числе, Зуев и Гулиев, выступавшие за другие клубы на правах аренды, прошла медосмотр. Сегодня пройдет вторая. А первая тренировка состоится в среду. На начальном этапе работать на сборе будет усеченный состав – слишком много сборников. Но до конца июня присоединиться к команде должны все.


Фото: «Спартак»

Главная новость последних дней – прощание с Макеевым. Уникальный человек! Несмотря на свой уровень, а он весьма средний, пережил невероятное количество главных тренеров и бог знает сколько чисток состава. Макеев дебютировал 13 марта 2009 года и с тех пор провел 202 матча, в которых забил 4 гола. Он входит в топ-40 игроков «Спартака» за всю историю по количеству сыгранных матчей. И вот – все.

«Благодарю футбольный клуб «Спартак» (Москва) и болельщиков за 10 лет, проведенные вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда», – написал он в своем инстаграме.

Главная загадка Макеева – как ему удалось продержаться в «Спартаке» столько лет – похоже, так и не будет разгадана. Да и смысла в этом уже нет.

Другая новость – Зобнин перенес операцию в одной из римских клиник. По сообщению медицинского штаба «Спартака», все прошло без осложнений. Правда, легче от этого не становится – лучший игрок весеннего отрезка вернется в строй где-то через полгода. И каким он будет, когда вернется…


На трансферном рынке пока тихо. Вчера французская пресса сообщила об интересе «Спартака» к нападающему «Лиона» Корне. Но позже стало известно, что агенты форварда вообще отказались от встречи с представителями красно-белых. Наверное, крутой парень, вторым Анелька будет.

Новый «Зенит»

Сегодня «Зенит» официально представит Роберто Манчини в качестве главного тренера. Уже известно, что в новый тренерский штаб войдет Тимощук. А с самим итальянцем приедут три помощника. На этом подробности заканчиваются.

Тем временем слухи активно сватают в «Зенит» разных игроков, преимущественно из серии А. По данным одного издания, питерцы близки к приобретению хавбека «Ромы» Паредеса. Приведут ли слухи к какой-то конкретике в этот раз, узнаем скоро. Пока до дела не доходит. Впрочем, не только у «Зенита».

Непревзойденный Орлов

Известный комментатор вновь взорвал интернет. Выступая на радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге», Орлов сделал очень странные умозаключения.

– Я рад, что живу в Петербурге, где играет «Зенит». Атрибутику «Зенита» по всей стране покупают больше, чем атрибутику любого другого российского клуба, включая «Спартак». «Зенит» здорово себя раскрутил. И вспомните о популярности, о 15 миллионах, которые болеют за «Зенит» по всему миру, это и ВЦИОМ подтвердил. Радует, что за «Зенит» болеют молодые, с 18 до 25 лет. «Зенит» – стильный клуб, он нравится молодым, это главное. А за «Спартак» больше болеют те, кому за 45, – сказал Орлов.

Интересные, согласитесь, открытия. Но дело даже не в них. Почему-то комментатор юношескую аудиторию ставит выше зрелой. Школота, воспринимающая объективный мир посредством 140 символов твиттера, по мнению Орлова, стильна, в отличие от состоявшихся во всех смыслах болельщиков. Что ж, пусть так. Но, думается, немногие здесь Орлова поняли.


Бонус. Интервью Паршивлюка

Воспитанник «Спартака», присоединившийся к «Ростову», рассказал о ближайших планах.

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Михаил Борзыкин
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