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Умел играть и отдыхать. Ошибок не признавать

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Умел играть и отдыхать. Ошибок не признавать

Вспоминаем знаменитого вратаря 1980-х Рината Дасаева, которому сегодня исполнилось 60 лет.

Июль 1984 года. Лужники. Только что «Спартак» проиграл одесскому «Черноморцу» - 0:1. Мяч забил Игорь Беланов, но Дасаев удрученным не выглядел. Ведь ему удалось отразить 11-метровый от лучшего пенальтиста Союза Владимира Плоскины, с точки не промахивавшегося.

После матча устроили народную пресс-конференцию. С участием Дасаева.

- Этим летом я набрал отменную форму, играю без ошибок, - не моргнув глазом заявил вратарь республики.

- А как же Ростов? – изумился народный корреспондент, вспомнив, как месяцем раньше здесь же, в Лужниках «Спартак» был бит ростовским СКА - 1:6.

- А что Ростов? В каких голах вы меня вините? Во всех шести? – вступил в диалог Дасаев.

Автор этой заметки был на стороне вратаря. В том матче вины Дасаева я не усмотрел ни в одном из шести пропущенных мячей. Кстати, болельщики в такие черные для своей команды дни, как правило, покидают трибуны задолго до финального свистка. В тот вечер они оставались на стадионе до последней секунды. В отличие от старшего тренера «Спартака» Константина Бескова, уехавшего со стадиона после первого тайма (счет к тому времени был 0:4).

Не поехал Бесков и спустя две недели в Киев. Прямо на Киевском вокзале сел в такси и вернулся домой. А красно-белые без своего наставника разгромили украинское «Динамо» - 3:0. Дасаев сыграл бесподобно.

От привычки не признаваться в ошибках Ринат не избавился. Может, это и плюс. Будешь каяться – заклюют. Ошибок же лучший голкипер 80-х совершал немало. Особенно на старте карьеры. Игорь Акинфеев в этом плане отдыхает. Бесков, впрочем, на большинство промахов молодого вратаря из Астрахани закрывал глаза. Более того, рассказывали, что на тренировках тренер просил не бить по дасаевским воротам с близкого расстояния со всей силы, дабы не травмировать кисти голкипера.

Настоящее признание пришло к Дасаеву после чемпионата мира-1982 в Испании. А до этого мундиаля его ругали не реже, чем хвалили. Журналист Юрий Ваньят даже назвал Дасаева «королем подвязок».

В Испании 25-летний вратарь сборной СССР показал, кто в штрафной площади хозяин. На выходах он играл бесподобно, читал игру как открытую книгу (простите за банальность). А как рукой выбрасывал мяч! Яшин отдыхает. При этом внешне Ринат не производил впечатления атлета. В ворота клал сумочку с Кораном.

Только три раза от Дасаева дистанцировался престижный приз журнала «Огонек» для вратаря года – в 1981-м лауреатом стал торпедовец Вячеслав Чанов, в 1984-м – зенитовец Михаил Бирюков, в 1986-м – киевлянин Виктор Чанов (младший брат Вячеслава). В 1986-м Дасаева обвинили в плохом руководстве обороной в матче ЧМ-1986 с Бельгией, досадно проигранного нашей сборной 3:4 в дополнительное время.

Другим козлом отпущения сделали шведского судью Эрика Фредрикссона, якобы проморгавшего два офсайда. Правда, скандинавский арбитр удостоился на том турнире финального матча (в качестве лайнсмена).

Незадолго до смерти Чанов-младший в одном откровенном интервью заявил, что игроки сборной, когда перед игрой писали на бумажке свой вариант состава, отдавали предпочтение ему, а не Дасаеву. Но почему в таком случае тренер Валерий Лобановский на вторую встречу ЧМ-1990 в Италии против Аргентины доверил ворота не своему Чанову, а третьему вратарю сборной Александру Уварову из московского «Динамо»? Видно, Лобановский Чанову не доверял. Но замену Дасаеву искал.

Ринат Дасаев: Дружил со всеми, кроме Бубнова. Накануне юбилея знаменитый вратарь дает интервью «Советскому спорту»

В 1988-м в Киев был приглашен габаритный голкипер из бакинского «Нефтчи» Александр Жидков. На старте чемпионата он играл по очереди с Чановым. Однако на принципиальнейший домашний матч со «Спартаком» Лобановский поставил новичка. Вне очереди. Игра превратилась в бенефис Дасаева. В первом тайме он как минимум раз 5-6 должен был достать мяч из сетки ворот. Однако сделал это лишь единожды. Казалось, разгром москвичей – дело времени. Как вдруг редкая контратака красно-белых завершилась голом Виктора Пасулько. Жидков от безработицы решил сыграть на выходе, до мяча не добрался, да еще завалил своего защитника. Поразить пустые ворота бывшему одесситу труда не составило. Вскоре Сергей Родионов забил головой победный мяч. 1:2. После финального свистка Лобановского с сердечным приступом увезли в больницу. А Жидков утратил тренерское доверие и статус потенциального сменщика Дасаева в сборной.

Звездным часом юбиляра принято считать серебряный для сборной СССР Евро-1988. Однако особых подвигов на том турнире Дасаев не совершил. Надежно сыграл против Голландии в группе (1:0) и Италии в полуфинале (2:0). А в матче с англичанами (3:1) нерасчетливый выход из ворот лишь чудом не обернулся голом (мяч попал в перекладину). Да и гол в финале Марко Ван Бастена кое-кто продолжает считать вратарской помаркой. Мол, пропустил с острого угла.

На мой вкус звездный час Дасаева – осенний (1987) отборочный матч Евро-1988 против действующих чемпионов Европы французов на «Парк де Пренс». Тщетно Мишель Платини и Ко силились уязвить наши ворота. Дасаев повесил на них амбарный замок. Поражение 0:2 заставило знаменитого капитана трехцветных завершить роман со сборной.

Чуть позже Дасаев стал антигероем ответного матча Кубка УЕФА против «Вердера». В Москве «Спартак» разгромил немцев 4:1, но в Бремене хозяева за 120 минут забили шесть голов, пропустив только два. Клякса в славной карьере вратаря республики.

9 июня 1990 года – финальный аккорд Дасаева в сборной. В конце первого тайма стартового матча чемпионата мира с румынами Мариус Лэкэтуш с острого угла поразил наши ворота. Дасаев почему-то упал в другую сторону. Советская команда проиграла 0:2. В следующей встрече (против Аргентины), состоявшейся 13 июня, в 33-й день рождения вратаря, пост номер один занял Уваров.

Не пощадили Рината Файзрахмановича и в его прощальном матче в сентябре 1998-го (1:3). В первом тайме футболисты сборной клубов России заколотили в его ворота три мяча. Олег Блохин даже возмутился: «Могли бы более уважительно отнестись к знаменитому вратарю». Впрочем, не будет строго судить молодежь. Наверное, ей очень хотелось забить Дасаеву.

Боевые товарищи тепло отзываются о юбиляре: «Ринат умел хорошо играть и отдыхать». А обвинения Александра Бубнова в его книге о «Спартаке» в том, что Дасаев спаивал молодых, приглашая их к себе домой, смехотворны и беспочвенны. Наоборот, эти акции делают капитану красно-белых честь. Ведь что может быть для новичков лучше, чем в такой неформальной обстановке познакомиться со старожилами команды, пропитаться спартаковским духом?

С днем рождения, великий вратарь!

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