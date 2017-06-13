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Малкина в НХЛ гнобят, но ему это только на пользу

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Малкина в НХЛ гнобят, но ему это только на пользу

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о непростой хоккейной судьбе талантливого российского центрфорварда Евгения Малкина.

Вот, казалось бы, Евгений Малкин в третий раз за свою карьеру выиграл Кубок Стэнли, выступая за «Питтсбург». Стал лучшим бомбардиром плей-офф. Все его поклонники должны ликовать и разбрасывать повсюду шапки в честь своеобразного хет-трика.

Но какая бочка меда, без ложки дегтя? И вот даже в чемпионской раздевалке у Малкина спросили – не расстроился ли он от того, что приз самого ценного игрока плей-офф отдали не ему, а опять Кросби, второй год подряд?

И Евгений от этого вопроса вроде бы отмахнулся в шутку. Мол, сейчас о победе надо думать. А MVP Кубка Стэнли завоюю в другой раз. И сфоткался вместе с Кубком и Кросби. И широко улыбнулся в камеру.

Евгений Малкин: Приз самого ценного игрока дали не мне? Не беда! (видео)

В этом одна из граней феномена Малкина в НХЛ. Далеко не самая светлая. Потому что самый талантливый российский центрфорвард ХХI века – «вечный второй». Причем, не в НХЛ, и даже не в сборной. В своем клубе.

Евгений, как игрок, очень хорош. И он не просто тянет на то, чтоб быть №1 в своей команде. Он на это, казалось бы, изначально обречен. Но он живет в Питтсбурге в тени Кросби. Причем, не по зарплате. Она у Малкина даже чуток выше, чем у Сидни. А именно по индивидуальным призам, харизме, имидже…

Вот, допустим, год назад, когда «Питтсбург» также выиграл Кубок, Малкин набрал в плей-офф 18 (6+12) очков. А Кросби – 19 (6+13). При этом «плюс/минус» у Евгения был получше. Но Сидни все же капитан, поэтому приз самого ценного игрока плей-офф отдали ему. Нет вопросов.

В нынешнем Кубке Стэнли Евгений здорово прибавил – 28 (10+18) очков. Он обошел всех и Кросби в том числе. Пусть всего на чуть-чуть – у Сидни 27 (8+19) очков. Но все же! И «плюс/минус» у Малкина вновь был гораздо лучше. И он показал на площадке характер – он дрался, не давал соперникам спуску, в общем был заметен…

Но пришла пора раздавать призы, и почетное звание самого ценного вновь получил Кросби. Давать приз своим самым лучшим игрокам по очереди в «Питтсбурге» не стали.

А, может, Евгений о таких призах вообще не думает? Но он ведь не сказал в интервью: «Да на что он мне сдался это MVP?». Он ответил: «Ну, может, в следующий раз». Значит, все же понимал, что наработал на этот приз?

Зато теперь Малкин точно знает, что ему нужно сделать, чтобы получить «Конн Смайт Трофи».

Для этого нужно стать не просто лучшим бомбардиром плей-офф, не просто обойти Сидни по очкам… А набрать их значительно больше!

Не на одно, а хотя бы на пяток. Как было в 2009-м, когда «Питтсбург» также победил в финале. В том году на счету Малкина было 36 (14+22) очков. А у Кросби – 31 (15+16).

И вот тогда деваться руководству клуба было уже некуда. И приз самого ценного игрока плей-офф достался россиянину. Второй заставил признать себя первым.

Борис Майоров: Феномен Малкина в том, что он опасен везде!

Как чувствует себя сам Малкин от такого расчета на первый-второй в одном ряду с Кросби?

Я почти уверен, что Евгения это раздражает. Тем более, что очень похожая ситуация происходит с ним и в сборной России. Только там в роли Кросби выступает Александр Овечкин. Который харизматичен уже настолько, что любого другого игрока НХЛ задвинет на второй план независимо от очков, набранных на площадке.

Впрочем, пока это внутреннее недовольство Малкину только на пользу. По крайней мере в НХЛ, где его коллекция Кубков растет с каждым годом. И он сам – один из важнейших факторов победы. Злой фактор! И оттого – особо опасный.

Потому что привык, что надо не просто играть хорошо. А желательно – лучше Кросби.

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