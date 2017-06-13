Федор Кудряшов: К Новой Зеландии пока не готовились. Думаю, начнем со среды

Защитник сборной России Федор Кудряшов ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки национальной команды.

- В среду сборная начинает тренироваться на стадионе ЦСКА. Там и начнется основательная подготовка к Кубку конфедераций?

- Мне кажется, этот турнир начался для нас еще 25 мая, когда мы только собрались все вместе. Думаю, на арене ЦСКА пройдет дальнейшая подготовка, да и все.

- Как чувствуете себя после повреждения в матче с Чили?

- Скажем так, намного лучше.

- Вы продолжаете играть в маске. Когда сможете ее снять?

- Перед встречей с Чили провели обследование и стало ясно, что пока снимать ее не нужно, кости пока не до конца срослись.

- Удобно в ней играть?

- В игре не обращаю на нее внимание, но определенный дискомфорт маска все-таки доставляет.

- Уже разбирали сборную Новой Зеландии?

- Пока что нет. Один раз нам показывали фрагменты игры этой команды, но конкретно будем готовиться к новозеландцам, думаю, со среды.

- Что для вас выступление на Кубке конфедераций?

- Это, конечно же, большая честь, защищать и представлять свою страну на таком престижном турнире. Это праздник.

- Что скажите об основных принципах работы Станислава Черчесова?

- Во-первых, дисциплина. Во-вторых, мы отталкиваемся от своей игры независимо от соперника.

- Что вы думаете о Мексике, с которой также предстоит сыграть?

- Конкретно к этой команде будем готовиться по мере приближения к этой встрече, после 21 июля. Мексика – чемпион континента, хорошая быстрая команда.