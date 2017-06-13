Максим Канунников: Точных связок в нападении нет, все пробуются со всеми

Нападающий сборной России Максим Канунников ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки национальной команды.

- Вы один из немногих, кто участвовал на ЧМ-2014. Есть волнение перед Кубком конфедераций?

- Да нет никакого волнения. Чего волноваться. Готовимся к серьезному турниру, вот и все.

- С кем наигрываетесь в атакующей связке?

- Тренерский штаб просматривает всех в одинаковой мере, поэтому если конкретно: все друг с другом так или иначе пробуются.

- Насколько вы готовы к Кубку конфедераций?

- Команда готова хорошо. А я отношусь к команде, поэтому также хорошо готов.

- 10 месяцев сборная не играла официальных матчей. Это проблема?

- Нам непринципиально, какие в последний год были игры. Мы всегда настраиваемся на победу, разницы нет.

- Новая Зеландия проиграла Белоруссии 0:1 в товарищеском матче.

- Да, я знаю, в курсе. Но подробно эту встречу будем разбирать позже.

- А что в принципе можете сказать по этой сборной?

- Могу лишь ответить, что досконально разберемся в ближайшее время.

- Насколько морально сборная России готова к Кубку конфедераций?

- Морально, психологически и физически – хорошо.

- Что для вас лично значит участие в Кубке конфедераций?

- Не только у меня, но и всей команды есть цель – и мы к ней идем.