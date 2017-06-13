Максим Канунников: Точных связок в нападении нет, все пробуются со всеми
Нападающий сборной России Максим Канунников ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки национальной команды.
- Вы один из немногих, кто участвовал на ЧМ-2014. Есть волнение перед Кубком конфедераций?
- Да нет никакого волнения. Чего волноваться. Готовимся к серьезному турниру, вот и все.
- С кем наигрываетесь в атакующей связке?
- Тренерский штаб просматривает всех в одинаковой мере, поэтому если конкретно: все друг с другом так или иначе пробуются.
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- Насколько вы готовы к Кубку конфедераций?
- Команда готова хорошо. А я отношусь к команде, поэтому также хорошо готов.
- 10 месяцев сборная не играла официальных матчей. Это проблема?
- Нам непринципиально, какие в последний год были игры. Мы всегда настраиваемся на победу, разницы нет.
- Новая Зеландия проиграла Белоруссии 0:1 в товарищеском матче.
- Да, я знаю, в курсе. Но подробно эту встречу будем разбирать позже.
- А что в принципе можете сказать по этой сборной?
- Могу лишь ответить, что досконально разберемся в ближайшее время.
- Насколько морально сборная России готова к Кубку конфедераций?
- Морально, психологически и физически – хорошо.
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- Что для вас лично значит участие в Кубке конфедераций?
- Не только у меня, но и всей команды есть цель – и мы к ней идем.