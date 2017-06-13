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Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной Германии

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной Германии
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.

КОМАНДА

Сборная сыграет в России «составом на будущее», так называет его главный тренер Йоахим Лев. Главная цель немцев – победа на ЧМ-2018, сейчас же тренерский штаб хочет проверить в деле молодых футболистов. Поэтому с полдюжины звездных игроков вроде Озила, Хуммельса, Крооса и Мюллера, получили отдых. Зато в сборную призвали сразу шесть новичков. Некоторые их них уже не молоды, например, 29-летний нападающий «Хоффенхайма» Сандро Вагнер или 28-летний полузащитник «Боруссии» М Ларс Штиндль.

Но не стоит рассматривать этот состав как резервный, второй и поэтому не заслуживающий большого внимания. Многие из этих 23-х футболистов наверняка отправятся на ЧМ-2018. Поэтому этот турнир – возможность для некоторых новичков показать себя и закрепиться в сборной на следующий год.

ЗВЕЗДА

Юлиан Дракслер (23 года, ПСЖ)

Потенциальный лидер обновленной сборной Германии и ее капитан на предстоящий турнир. Дракслер здорово провел вторую часть сезона, перейдя в ПСЖ (в 25 матчах он забил 10 голов). И в этом составе является одним из самых ярких футболистов. К 23 годам Дракслер уже набрался опыта, поиграв в «Шальке». «Вольфсбурге» и ПСЖ. И теперь, возможно, поспорит за звание лучшего бомбардира турнира.

ТРЕНЕР

Йоахим Лев

57-летний специалист уже более 10 лет возглавляет сборную Германии. Однако при всех положительных отзывах об игре команды, и рассказах о немецкой машине, тренер только однажды выиграл международный турнир – ЧМ-2014. Там же Германия устроила самый страшный позор сборной Бразилии, победив 7:1. А до этого момента Лева можно было считать одним из самых неудачливых тренеров. На Евро-2008 немцы уступили в финале Испании, в полуфинале ЧМ-2010 проиграли им же. На Евро-2012 Германия также выбыла из борьбы в полуфинале, не справившись с итальянцами. И если бы не победа на чемпионате мира в Бразилии, с Левом могли бы не продлить контракт.

На Евро-2016 история неудач началась заново – Германия потерпела поражение в полуфинале от французов. Сможет ли теперь завоевать первый из двух возможных трофеев в России?

КТО УДИВИТ

Леон Горецка (22 года, «Шальке»)

Удивить в этой команде может любой дебютант или молодой талант. Даже 29-летний Вагнер, который второй год подряд демонстрирует отменные бомбардирские качества. Однако сам Лев отмечал прогресс именно полузащитника «Шальке». Горецка мог бы поехать и на Евро с молодежкой, но тренеры посчитали, что парня пора адаптировать к первой сборной под ЧМ-2018. «Думаю, Леон может сыграть свою роль на турнире», - заявил Лев.

КТО РАЗОЧАРУЕТ

Вряд ли стоит ожидать провала от какого-то конкретного футболиста. Разве что плохо сыграет вся молодежь Лева, впервые попавшая в сборную. Или один из вратарей, который подменит Нойера. Ведь всех их обязательно будут сравнивать с одним из лучших голкиперов современности.

ЦЕЛЬ НА КК

Репетиция ЧМ-2018. «Три турнира за три года – это за гранью. Даже два турнира подряд – уже тяжело, - так мотивировал Лев решение дать отдых ключевым футболистам сборной. - Мы хотим, чтобы молодые поняли наши идеи, манеру игры, потренировались вместе. Наша цель – сделать их на шаг ближе к мировому уровню. Кубок конфедераций – только остановка на пути к ЧМ-2018».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- На КК-2005 Германия забила 15 голов - это самый высокий показатель среди хозяев турнира. Хотя абсолютный рекорд принадлежит Бразилии, которая забила 19 голов на турнире в Мексике в 1999 году.

- В этом «составе на перспективу» нет ни одного игрока старше 29 лет. И только трое – Дракслер, Гинтер и Мустафи – выигрывали ЧМ-2014, но ни один из них не выходил на поле в финальном матче.

- Германия всего дважды участвовала в Кубке конфедераций. И оба раза были не слишком удачными: в 1999 году немцы не смогли выйти из группы, а в домашнем КК-2005 заняли только третье место.

Состав по версии «Советского спорта»: Тер Штеген, Хектор, Рюдигер, Мустафи, Киммих, Джан, Горецка, Дракслер, Руди, Брандт, Вагнер

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

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