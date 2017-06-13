Валерий Чанов: Приятно, что в сборной двое моих ребят – Акинфеев и Габулов

Знаменитый тренер вратарей Валерий Чанов, работающий сейчас в тульском «Арсенале», посетил тренировку сборной России и поделился впечатлениями от увиденного.

- Приятно посмотреть на «своих» в сборной – Акинфеева и Габулова. Особенно рад за Володю. Он ведь год вообще не играл в «Динамо», затем полгода находился без клуба. Он приходился тренировался к нам в дубль ЦСКА, когда я там работал. Очень рад, что помог ему вернуться в сборную. Любой спортсмен всегда тщеславен, и Габулов не исключение, поэтому ему всегда хочется быть первым.

- Увидели в тренировке сборной что-то новое?

- Во-первых, это использование новейших технологий. Те же очки, в которых занимаются вратари. Мне кажется, необходимо использовать научные знания и прогресс. Думаю, это сказывается на футболистах только положительно.

Что касается вратарского искусства, то, как написано в официальной методичке УЕФА от 2014 года, за 20 лет оно в целом не изменилось. Со всеми тренерами вратарей клубов РФПЛ, да и нашей сборной (Гинтарас Стауче – прим. Ред.) я знаком и поддерживаю хорошие отношения. Мы в постоянном контакте.

- О чем говорили со Черчесовым?

- Мы со Станиславом Саламовичем всю жизнь друг друга знаем. Мы с Дасаевым тогда уже взрослые были, а он только начинал свой путь в «Спартаке». Тогда он был для меня просто Стас. А поговорили о своем, о личном. Состоялась дружеская беседа и я пожелал ему и команде удачи на предстоящем турнире.

- Какие у вас ожидания от Кубка Конфедераций?

- Будем смотреть. Команда наконец становится на ноги, и надо думать, что впереди такой турнир. Но мы все равно в большей степени смотрим в 2018 год, на чемпионат мира. Кубок конфедераций в этом плане – то место, от которого надо отталкиваться и идти дальше.

- Появилась информация, что тульский «Арсенал» может возглавить Валерий Карпин. Вам что-то известно?

- Мы пока в отпуске, возвращаемся в клуб 15 июня. Скорее всего, команда сохранит прежний тренерский штаб, а там уж посмотрим. Но по поводу главного тренера ничего не знаю до сих пор, честно. Столько слухов сейчас.