Ностальгия под дождем. Сборная провела последнюю тренировку на Стрельцова

Сборная России закончила тренироваться на стадионе им. Э. Стрельцова, и со среды будет готовиться к Кубку конфедераций на арене ЦСКА, а затем – в Санкт-Петербурге. О самом интересном в этот дождливый вторник – в репортаже «Советского спорта».

КАНОНИР ГОЛОВИН И СТУДЕНТ МИРАНЧУК

Ничего общего со вчерашней тренировкой сборной это занятие не имело. И погода теперь паршивая, отчего сразу грустно, и Миранчука не было на поле (его отсутствие обусловлено экзаменом), и Головин занимался по индивидуальной программе. То есть принимал участие в тренировке, но тренировочные нагрузки были для него изменены по результатам медицинских тестов

Я вот все смотрел и смотрел на Головина, представлял его в футболе лондонского «Арсенала» и размышлял: а что если правда перейдет? Ну вот отлично проявит себя на Кубке конфедераций и Венгер его купит? Вот же чума будет, второй россиянин в «Арсенале»! И здесь было важно себя осадить и вернуть в реальность: пока Александр игрок ЦСКА. А как там будет – узнаем после сборной.

- Миранчука нет, он на экзамене. На каком? Не знаю, - сообщил пресс-аташе сборной Игорь Владимиров.

Гадать, в каком вузе и за какой партой сейчас один из лидеров «Локомотива» я не хотел. Точно знаю, что Алексей сейчас не в ГИБДД и на водительские права не сдает: как-то я видел его за рулем у въезда на стадион «Локо». Хотя стоп, погодите. Может, это был его брат Антон? Или Алексей сейчас где-нибудь сдает экзамен за брата? Так почему же тогда Антон не приехал вместо него на тренировку сборной? Что-то я совсем запутался.

УЧИТЕЛЬ АКИНФЕЕВА И ГАБУЛОВА

После тренировки Кудряшов и Каннуников почти в унисон твердили, что разбирать Новую Зеландию команда будет, скорее всего, со среды. То есть, с первой тренировке на «ВЭБ Арене». Это даже символично, знаете. Команда начинает новый отрезок подготовки, уже более детальный и максимально точный на новом стадионе. А тут, на Восточной, команда скорее поддерживала форму и не расслаблялась. Все может быть.

Несмотря на мерзкий дождь, на тренировку приехал Вячеслав Чанов, один из самых крутых тренеров вратарей России. Специалист вырастил сразу двух сборников – Акинфеева и Габулова. И посмотреть приехал на, как он выразился, «своих ребят». Он, кстати, и со Станиславом Черчесовым давно знаком, и он для него Стас еще со спартаковских времен. Это сейчас Станислав Саламович и все такое, а в дружеской обстановке – все теплее и чуть проще. Не то что под этим ужасным дождем.

Тренировки на торпедовском стадионе, что эта, что вчерашняя, носили камерный характер. Будто бы скромная, но сплоченная команда готовилась к очередной игре. На арене ЦСКА будет немного иначе: там и болельщиков пустят поглазеть на кумиров, и журналистов будет побольше. И если сегодня прикатили коллеги из Мексики, что будет потом? Португальских и новозеландских репортеров тоже ждать?

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Я, вновь пропитавшись ностальгическими воспоминаниями по стадиону им. Э. Стрельцова, о котором когда-то снимал дипломный документальный фильм, ментально пожелал сборной успехов. Она ведь перерождается, или как сказал Чанов, «наконец встала на ноги».

Получается, начало положено. Но для дальнейшего обретения себя этой команде встать на ноги мало. Нужно еще плечи расправить, поднять глаза и улыбнуться. Хотя, как мне кажется, с последним нет никаких проблем уже сейчас.

Вы, главное, парни, играйте за страну, за нас, за себя. А мы обязательно поддержим. Честное журналистское.