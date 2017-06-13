«Мирча никак не попрощался». Шатов – о решениях Луческу, Манчини и Черчесова

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о тренерских перестановках, новичках команды и Кубке Конфедераций.

«Может, Луческу не ожидал отставки?»

Олег Шатов проходит традиционный предсезонный медосмотр одним из первых. Раньше него медцентр покинул только Виктор Файзулин, который не поедет на первый сбор.

– Олег, несколько вопросов? – с небольшой надеждой спрашивают журналисты.

– Ну нет, – немного помялся Шатов. – Хотя, ладно, давайте. Мой отпуск? Съездил с семьей в родной Нижний Тагил, а потом немного отдохнули на Мальдивах.

– Главная новость лета в «Зените» – смена тренера. Как отнеслись к назначению Манчини?

– Спокойно. Сегодня уходит один тренер – приходит другой. Это нормально. Хороший специалист. Знаю, что работал в «Интере», добивался хороших результатов. Дай бог, чтобы у него получилось в «Зените».



– Удалось уже пообщаться с ним?

– Еще нет.



– Как Луческу попрощался с командой?

– Никак не попрощался, ничего не сказал. Может, он не ожидал отставки.





– Как думаете, Манчини знает что-то про игроков «Зенита»?

– Не знаю. Думаю, после назначения у него было порядка двух недель, чтобы какие-то справки собрать. Он имеет какое-то представление о футболистах, но это ни о чем не говорит. Все будет доказываться в тренировочном процессе, на футбольном поле.



– Поговорили с новичком «Зенита» Кристианом Нобоа?

– Он в России играет давно. Квалифицированный игрок, который доказал это игрой в «Рубине», «Ростове», сборной Эквадора. Думаю, усилит «Зенит». Хочется в это верить и в то, что он не пришел сюда доигрывать.

«Черчесов имел полное право не брать меня на Кубок Конфедераций»

– Сожалеете, что не попали в состав сборной на Кубок Конфедераций?

– Не буду скрывать, что я сожалею, что меня нет в составе сборной на Кубке Конфедераций. Но ничего, жизнь продолжается, у меня есть задача попасть на чемпионат мира.

– Черчесов объяснил свое решение?

– Ни к чему на эту тему разговаривать. Он принял такое решение, имел на это полное право.

– Будете смотреть игры сборной?

– Нет.

– Почему?

– У нас будет плотный тренировочный процесс. Да и я лучше проведу время с семьей, но если будет время одним глазиком взглянуть на планшете – обязательно это сделаю.