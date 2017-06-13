«Мирча никак не попрощался». Шатов – о решениях Луческу, Манчини и Черчесова
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о тренерских перестановках, новичках команды и Кубке Конфедераций.
«Может, Луческу не ожидал отставки?»
Олег Шатов проходит традиционный предсезонный медосмотр одним из первых. Раньше него медцентр покинул только Виктор Файзулин, который не поедет на первый сбор.
– Олег, несколько вопросов? – с небольшой надеждой спрашивают журналисты.
– Ну нет, – немного помялся Шатов. – Хотя, ладно, давайте. Мой отпуск? Съездил с семьей в родной Нижний Тагил, а потом немного отдохнули на Мальдивах.
– Главная новость лета в «Зените» – смена тренера. Как отнеслись к назначению Манчини?
– Спокойно. Сегодня уходит один тренер – приходит другой. Это нормально. Хороший специалист. Знаю, что работал в «Интере», добивался хороших результатов. Дай бог, чтобы у него получилось в «Зените».
– Удалось уже пообщаться с ним?
– Еще нет.
– Как Луческу попрощался с командой?
– Никак не попрощался, ничего не сказал. Может, он не ожидал отставки.
– Как думаете, Манчини знает что-то про игроков «Зенита»?
– Не знаю. Думаю, после назначения у него было порядка двух недель, чтобы какие-то справки собрать. Он имеет какое-то представление о футболистах, но это ни о чем не говорит. Все будет доказываться в тренировочном процессе, на футбольном поле.
– Поговорили с новичком «Зенита» Кристианом Нобоа?
– Он в России играет давно. Квалифицированный игрок, который доказал это игрой в «Рубине», «Ростове», сборной Эквадора. Думаю, усилит «Зенит». Хочется в это верить и в то, что он не пришел сюда доигрывать.
«Черчесов имел полное право не брать меня на Кубок Конфедераций»
– Сожалеете, что не попали в состав сборной на Кубок Конфедераций?
– Не буду скрывать, что я сожалею, что меня нет в составе сборной на Кубке Конфедераций. Но ничего, жизнь продолжается, у меня есть задача попасть на чемпионат мира.
– Черчесов объяснил свое решение?
– Ни к чему на эту тему разговаривать. Он принял такое решение, имел на это полное право.
– Будете смотреть игры сборной?
– Нет.
– Почему?
– У нас будет плотный тренировочный процесс. Да и я лучше проведу время с семьей, но если будет время одним глазиком взглянуть на планшете – обязательно это сделаю.