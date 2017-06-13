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«Арсенал» без тренера. Кто на очереди – Карпин, Гаджиев, Кобелев?

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арсенал» без тренера. Кто на очереди – Карпин, Гаджиев, Кобелев?
Фото: ФК «Арсенал» (Тула)

Футболисты тульского «Арсенала» вот-вот выйдут из отпуска, а тренера в команде до сих пор нет.

АЛЕНИЧЕВ, РАХИМОВ, БОЖОВИЧ…

Руководители тульского клуба никак не могут определиться с тренером. Как заявил президент «Арсенала» Гурам Аджоев, в Туле рассматривают несколько кандидатур, среди них несколько иностранцев.

Но на сегодняшний момент уже точно известно, что от услуг двух известных специалистов в Туле отказались. Первым был Дмитрий Аленичев. Человек, который прошел с командой путь от любительской лиги до премьер-лиги, которого местные болельщики полюбили.

Еще пару недель назад Аленичев был главным фаворитом в виртуальной борьбе за пост главного тренера. Говорят, камнем преткновения стала фигура спортивного директора. Дмитрий Анатольевич хотел, чтоб эту должность занял известный агент Александр Маньяков. Он уже работал спортивным директором в «Арсенале» как раз в то время, когда Аленичев возглавлял команду. Кандидатура Маньякова вряд ли могла устроить Аджоева. Что логично – думается, нынешний президент клуба сам готов отвечать за трансферы. Но не только в этом дело.

Есть и еще один нюанс: к Маньякову в Туле в недавних пор не очень хорошо относится, назовем ее так, футбольная общественность. Дело в том, что после вылета «Арсенала» в ФНЛ, Маньяков был причастен к переходу в «Тосно» двух лидеров команды - Александра Кутьина и игрока сборной Черногории Младена Кашчелана. Случилось это в январе 2016 года. Тренером тогда был Виктор Булатов. Такого ослабления команды, которая борется за возвращение в «вышку», в Туле Маньякову не простили.

Против его кандидатуры выступили члены Попечительского совета «Арсенала», которые те трансферы бывшему спортивному директору припомнили. Таким образом, Аленичев оказался в «Енисее».

После этого кандидатом номер один стал Рашид Рахимов. По нашей информации, с ним не договорились по финансам, плюс он хотел общаться с главой области Алексеем Дюминым напрямую, без посредников. И обсуждать с ним все вопросы, видимо, включая трансферные. Получается, что тогда не очень нужен президент клуба. От услуг Рахимова тоже отказались.

Не мудрено, что в этой ситуации появилась кандидатура Миодрага Божовича. Дело в том, что фамилия черногорца уже всплывала наряду, кстати, с фамилией Валерия Карпина перед приходом в тульский «Арсенал» Сергея Кирьякова.

КАРПИН, ГАДЖИЕВ, КОБЕЛЕВ…

Кто еще остался из тренеров обоймы, которые пока не у дел? На кого могут обратить свои взоры в Туле? Первым, конечно, приходит на ум Валерий Карпин. И сегодня появилась информация о том, что он может возглавить «Арсенал». Правда, пресс-служба телеканала «Матч ТВ» тут же информацию опровергла. Но для этого пресс-службы и существуют. Напомним, с июля 2016 года Карпин был экспертом телеканала «Матч ТВ», а 16 февраля 2017 года был назначен главным редактором футбольных трансляций.

Однако Валерий Георгиевич никогда не скрывал, что хочет быть практикующим тренером и потому брался за любую работу. Будь то «Мальорка» или такой странный проект, как «Торпедо» Армавир.

Но если не Карпин, то кто? «Амкар» пока не продлил контракт с Гаджи Гаджиевым, здесь ключевое слово «пока», а в среде тульских фанатов тут же стали обсуждать его кандидатуру. Из разряда «вот, хорошо было бы, если бы»…

Если кандидатура Карпина все же не обсуждается или обсуждается и не пройдет, кто тогда приедет в Тулу? Из тренеров обоймы на ум приходит лишь Андрей Кобелев. Но только теоретически. Не возвращать же вновь Сергея Павлова? Но возможно у Гурама Аджоева есть такая кандидатура, которая устроит попечительский совет и болельщиков, и на которую сейчас трудно подумать. Например, Андрей Талалаев, который успешно трудится в Тамбове.

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