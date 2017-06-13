Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Футбол  Камерун- : -Колумбия
Футбол  Австралия0 : 4Бразилия
Футбол  Румыния- : -Чили
Футбол  Франция- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марафонцы проверили будущий ростовский аэропорт

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марафонцы проверили будущий ростовский аэропорт

Первыми испытателями взлетно-посадочной полосы строящегося аэропорта «Платов» под Ростовом-на-Дону стали не самолеты, а марафонцы. «Советский спорт» побывал на массовом забеге Platov Runway, и рассказывает, как это было. 

На подъезде к строящемуся к чемпионату мира по футболу аэропортовому комплексу «Платов» пробки – работа по строительству новой дороги в самом разгаре, поэтому и участникам, и журналистам, и проходящим мимо фурам – всем приходится немного подождать. На территории комплекса к этому времени собралось около двух тысяч человек, уже размявшихся и готовых к старту. Всем им накануне выдали нагрудные номера, брендированные футболки и план-схемы беговых трасс.


Василий Голубев и участники марафона 

Участников забега приветствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев: «В аэропортовом комплексе, который уже через полгода начнет принимать первых пассажиров, сегодня пройдет несколько забегов. Они посвящены и предстоящему празднику – Дню России, и 80-летию Ростовской области, и чемпионату мира по футболу, матчи которого будет принимать город Ростов-на-Дону. Я хочу каждому из вас пожелать хорошего настроения и крепкого здоровья, а участникам забега – еще и хороших результатов».

Марафон на взлетно-посадочной полосе – первое подобное событие не только для Ростовской области, но и для всей России. Потому и желающих пробежать дистанцию, равную длине ростовской «взлетки» так много. Марафон собрал жителей из 87 городов и 32 регионов страны. Каждый участник сам выбрал оптимальную для себя дистанцию – среднюю беговую в два километра, полумарафонскую – 21 километр, или равную длине взлетно-посадочной полосы – 3,6 километра.

Старт легкоатлетическому забегу дает олимпийский чемпион и посол чемпионата мира по футболу в 2018 году Вартарес Самургашев. Он же провел для участников разминку. Забег проходит в двух категориях: среди мужчин и среди женщин. Стартуют одновременно, а вот на финише судейской коллегии приходится буквально отлавливать чемпионов. И если с мужчинами, прибежавшими в первой тройке, все более-менее понятно, то девушек приходится пристально высматривать среди бежавших к заветной победе мужчин.

На финише всем участникам марафона вручают медали и предлагают нанести памятную гравировку. Очередь к ростовским гравировщикам выстраивается чуть ли не длиной в саму беговую дистанцию. Тройку победителей в каждом из легкоатлетических забегов награждают кубками. Призерами главной ростовской дистанции в 3,6 километра стали Дмитрий Мизельский и Светлана Пахлебина.


Пришедший четвертым спортсмен рассказал «Советскому спорту», что помешало ему обогнать соперников. «На самом деле, мы стартовали с разных позиций. Это и стало решающим. Мы бежали, наверное, в числе 500-х участников, всех их пришлось обогнать. Но все равно мы довольны результатом», - сказал он.

Пока профессиональные спортсмены завершали полумарафон, участникам более коротких дистанций предложили поучаствовать в еще одном необычном «забеге». По многолетней традиции, чтившейся в гражданской авиации, самолет, который первым приземлится в аэропорту, встречают водным салютом из пожарных брандспойтов. Пробежать под такой водяной аркой представилась возможность и первым ростовским «летчикам», апробировавшим на себе качество новой взлетно-посадочной полосы ростовского аэропорта.

Водяная арка для всех финишировавших.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная Соломоновых островов победила Папуа – Новую Гвинею и сыграет в финале отбора Океании на ЧМ-2018Сборная Соломоновых островов выиграла у Папуа – Новой Гвинеи (2:1) в заключительном матче группы B третьего раунда отбора на чемпионат мира 2018 года в Океании. Игра проходила в Порт-Морсби в Папуа – Новой Гвинее.«Голден Стэйт» стал чемпионом, Макеев покинул «Спартак», Иран вышел на ЧМ-2018. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.Гол Азмуна помог иранцам обыграть Узбекистан и выйти на ЧМ-2018Футболисты сборной Ирана обыграли команду Узбекистана в матче третьего раунда отборочного турнира на чемпионат мира-2018 в зоне Азиатской конфедерации и обеспечили себе право выступить в финальной стадии, в России.Лукас Фернандо: В России спорт номер один – это хоккейБразильский полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо считает, что чемпионат мира-2018 станет настоящим футбольным праздником для России.Андрей Пятов: Мы ждали от финнов не такой схемы игрыВратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал выездную победу над командой Финляндии (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.Олег Венглинский: Осечка в матче с Мальтой занозой сидела у Андрея ШевченкоБывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский прокомментировал выездную победу украинской команды над финнами (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.Джанлуиджи Буффон: С вероятностью 99,9% завершу карьеру после чемпионата мира в РоссииГолкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подтвердил, что планирует завершить карьеру после чемпионата мира по футболу 2018 года.Александр Бубнов: Денисов мог бы принести пользу сборнойФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов мог бы усилить сборную России перед чемпионатом мира-2018.Бранислав Иванович: Жаль, что не выиграли у Уэльса, но возможности для побед еще будутЗащитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович, исполняющий в национальной команды обязанности капитана, поделился впечатлениями от матча со сборной Уэльса в рамках квалификации ЧМ-2018 (1:1).ВИДЕО ДНЯ: Игроки сборной Украины помогли остановить драку на стадионе в ТампереФутболисты сборной Украины и главный тренер команды Андрей Шевченко помогли остановить потасовку между фанатами и стюардами по окончании гостевого матча с финнами.Не поменять ли регламент чемпионата России? Итоги игр воскресенья в евроотбореНе поменять ли регламент чемпионата России? Итоги игр воскресенья в евроотборе«Советский спорт» рассказывает о главных матчах воскресенья в квалификации ЧМ-2018.«Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли, Надаль победил в финале «Ролан Гаррос», а Хэмилтон выиграл Гран-при Канады. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Мексика и США сыграли вничью в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики на поле стадиона «Ацтека» в Мехико сыграл вничью с командой США (1:1).Приедет ли Украина на чемпионат мира-2018. Алексей Андронов следит за ситуациейПриедет ли Украина на чемпионат мира-2018. Алексей Андронов следит за ситуациейСборная Украины обыграла в гостях неважно выступающую сборную Финляндии (2:1) в отборочном матче группы I к чемпионату мира по футболу.Исландское чудо! Исландия вырвала победу у главных конкурентов по группе!Исландское чудо! Исландия вырвала победу у главных конкурентов по группе!Сборная Исландии, забив решающий год на последней минуте матча, вырвала победу у сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира.ЧМ-2018. Квалификация. Финляндия проиграла Украине, Македония уступила Испании и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей шестого тура европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.Исландия вырвала победу в матче с ХорватиейМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Исландии и Хорватии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Исландии.Италия дома разгромила ЛихтенштейнМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Италии и Лихтенштейна завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу сборной Италии.Сборная Сербии дома сыграла вничью с Уэльсом и возглавила группу DФутболисты сборной Сербии на своем поле сыграли вничью с командой Уэльса в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 1:1.Турция одержала победу в матче с КосовоМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Косово и Турции завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу сборной Турции.
Футбол
«Матч ТВ» опроверг информацию о возможном уходе Карпина в «Арсенал»
Футбол
Гвинейский проходит просмотр в «Спартаке-2»
Футбол
Максим Канунников: Волнение перед Кубком конфедераций? А чего волноваться
Хоккей
Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛ
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости