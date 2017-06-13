Марафонцы проверили будущий ростовский аэропорт

Первыми испытателями взлетно-посадочной полосы строящегося аэропорта «Платов» под Ростовом-на-Дону стали не самолеты, а марафонцы. «Советский спорт» побывал на массовом забеге Platov Runway, и рассказывает, как это было.

На подъезде к строящемуся к чемпионату мира по футболу аэропортовому комплексу «Платов» пробки – работа по строительству новой дороги в самом разгаре, поэтому и участникам, и журналистам, и проходящим мимо фурам – всем приходится немного подождать. На территории комплекса к этому времени собралось около двух тысяч человек, уже размявшихся и готовых к старту. Всем им накануне выдали нагрудные номера, брендированные футболки и план-схемы беговых трасс.





Василий Голубев и участники марафона

Участников забега приветствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев: «В аэропортовом комплексе, который уже через полгода начнет принимать первых пассажиров, сегодня пройдет несколько забегов. Они посвящены и предстоящему празднику – Дню России, и 80-летию Ростовской области, и чемпионату мира по футболу, матчи которого будет принимать город Ростов-на-Дону. Я хочу каждому из вас пожелать хорошего настроения и крепкого здоровья, а участникам забега – еще и хороших результатов».

Марафон на взлетно-посадочной полосе – первое подобное событие не только для Ростовской области, но и для всей России. Потому и желающих пробежать дистанцию, равную длине ростовской «взлетки» так много. Марафон собрал жителей из 87 городов и 32 регионов страны. Каждый участник сам выбрал оптимальную для себя дистанцию – среднюю беговую в два километра, полумарафонскую – 21 километр, или равную длине взлетно-посадочной полосы – 3,6 километра.

Старт легкоатлетическому забегу дает олимпийский чемпион и посол чемпионата мира по футболу в 2018 году Вартарес Самургашев. Он же провел для участников разминку. Забег проходит в двух категориях: среди мужчин и среди женщин. Стартуют одновременно, а вот на финише судейской коллегии приходится буквально отлавливать чемпионов. И если с мужчинами, прибежавшими в первой тройке, все более-менее понятно, то девушек приходится пристально высматривать среди бежавших к заветной победе мужчин.

На финише всем участникам марафона вручают медали и предлагают нанести памятную гравировку. Очередь к ростовским гравировщикам выстраивается чуть ли не длиной в саму беговую дистанцию. Тройку победителей в каждом из легкоатлетических забегов награждают кубками. Призерами главной ростовской дистанции в 3,6 километра стали Дмитрий Мизельский и Светлана Пахлебина.





Пришедший четвертым спортсмен рассказал «Советскому спорту», что помешало ему обогнать соперников. «На самом деле, мы стартовали с разных позиций. Это и стало решающим. Мы бежали, наверное, в числе 500-х участников, всех их пришлось обогнать. Но все равно мы довольны результатом», - сказал он.



Пока профессиональные спортсмены завершали полумарафон, участникам более коротких дистанций предложили поучаствовать в еще одном необычном «забеге». По многолетней традиции, чтившейся в гражданской авиации, самолет, который первым приземлится в аэропорту, встречают водным салютом из пожарных брандспойтов. Пробежать под такой водяной аркой представилась возможность и первым ростовским «летчикам», апробировавшим на себе качество новой взлетно-посадочной полосы ростовского аэропорта.

Водяная арка для всех финишировавших.