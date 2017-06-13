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Тимур Айляров: Харитонов никогда не отказывается от боев

Дмитрий Ремизов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

15 июня в Китае Сергей Харитонов проведет бой против Рамо Тьери Сокуджу на турнире M-1 Challenge 80. Для подготовки к этому турниру Сергей провел серьезный лагерь в Таиланде, в который созвал множество сильнейших кикбоксеров. В число них попал и чемпион мира по кикбоксингу по версиям WKF и TNA, победитель K-1 WORLD GP EUROPE – 2016 Тимур Айляров, который подробно рассказал корреспонденту «Советского спорта» о подготовке прославленный тяжеловеса к предстоящему бою.

– Тимур, вы были вместе с Сергеем Харитоновым на ключевом этапе подготовки к его предстоящему бою. Расскажите, что представлял из себя этот этап?
– Это был трехнедельный сбор в Таиланде. Ежедневно мы проводили по 3 тренировки в день. Утро у нас начиналось с семикилометровой пробежки по песчаному пляжу, по завершению которой мы начинали выполнять статические упражнения, купались в море и шли на завтрак. В обед, после короткого отдыха, у нас был кроссфит, а вечером – работа с тренером на лапах и спарринги.

– В каком именно месте проходили сборы?
– У Сергея есть годами проверенное место – это кэмп Superpro Samui. Харитонов там уже лет 5 тренируется. Место хорошее и все условия, чтобы подготовится к бою, в нем есть.

– Помимо вас, кто еще присутствовал в этом лагере?
– Почти вся команда Vityaz Fight: Алим Набиев (чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу – прим. ред.), Ролан Гулиев (призер чемпионата мира по кикбоксингу среди любителей – прим. ред.), Дастан Шаршеев (кикбоксер – прим. ред.), Петр Ян (чемпион ACB в легчайшем весе – прим. ред.) и наш тренер Руслан Кривуша. Из приглашенных бойцов были Рамис Терегулов и Энрико Кель.

– Если честно, то я не знаю кто такой Рамис Терегулов.
– Вообще, Рамис – это один из основных спарринг-партнеров Сергея, который работает с ним на протяжении нескольких лет. Это тяжеловес, который стал известен благодаря победам на чемпионатах мира и Европы по панкратиону. Он и по ММА сейчас профессионально выступает.

After good session #thailand #сборы#dreamteam#rusgym #vityazfight #mma #k1 #samui

Публикация от Тимур Айляров | Timur Aylyarov (@timuraylyarov)

Фото со сборов (слева направо): Алим Набиев, Сергей Харитонов, Руслан Кривуша, Рамис Терегулов, Тимур Айляров и Петр Ян после тренировки

– С кем Сергей работал в ударке я понял – у него вся команда состоит из кикбоксеров и Петра Яна. А вот с кем он боролся?
– Со мной, с Рамисом и еще с какими-то тяжелыми ребятами, которые там были.

– С вами?!
– Да, я уже был готов к переходу в ММА, но мой дебютный бой слетел. Борьбе я обучен, поэтому я и боролся с Сергеем, и спарринговался с ним по правилам ММА.

– И какого это было?
– После долгого простоя связанного с травмой тяжело было, особенно, когда сразу попал на машину, которая на 25 килограмм тяжелее меня.

– А почему у Сергея на сборах оказалось так много «легких» для него бойцов?
– Я бы не сказал, что у нас были одни легкие бойцы. Например, себя я считаю достаточно тяжелым. Вообще, легкие парни достаточно скоростные, а Сергею нужна была именно работа на высоких скоростях.

– Изначально Сергей готовился к бою против Маркуса Винициуса Лопеса, но потом у него резко изменился соперник. Замена случилась во время вашего сбора?
– Да, примерно за неделю до его окончания. Ему позвонили промоутеры и сказали, что у него поменяется соперник. Конечно, он сразу согласился на замену: Серега никогда не отказывается от боев и ему все равно с кем биться. Сделали замену, бой состоится, а это значит, что труды зря не пропадут. А то бывает так: готовишься, готовишься, тратишь множество времени, сил, денег, а в итоге выступать тебе негде.

– Из-за этого как-то поменялся график подготовки?
– Да, поменялась схема работы и план действий – эти моменты прорабатывались непосредственно с тренером, поэтому тут я ничего конкретного рассказать не могу.

– А что, кстати, у вас в лагере делал Энрико Кель?
– Так Энрико Кель был чемпионом К-1 World Max и чемпионом мира по версии ISKA. Хороший боец, русскоговорящий. Он в основном с Алимом Набиевым работал – у них-то поменьше вес, килограмм 70 . Вот они и работали вместе – Алиму же скоро на Kunlun Fight выступать.

– То есть на этом сборе к бою готовился не только Сергей Харитонов?
– Нет. В принципе, этот сбор можно назвать сбором команды Vityaz Fight: Сергей Харитонов готовился к М-1, Алим Набиев – к Kunlun Fight, Ролан Гулиев в Таиланде выиграл один бой и в скором времени опять выйдет на ринг, Дастан Шаршеев тоже одержал там победу и в ближайшее время проведет матч-реванш наTNA. Только у меня и Пети Яна пока никаких боев не намечалось.

– Получается, что на ближайшее время у вас никаких планов нет?
– Есть. Сейчас я планирую вернуться в Осетию, чтобы продолжить работу над борьбой. У нас много борцов–олимпийских чемпионов, которые могут помочь подтянуть этот навык. Про ударку, конечно, я не буду забывать, так что в ближайшем будущем вы меня сможете увидеть в ММА.

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