Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Футбол  Камерун- : -Колумбия
Футбол  Австралия0 : 4Бразилия
Футбол  Румыния- : -Чили
Футбол  Франция- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Да придет спаситель? Топ-5 самых многообещающих тренеров КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Рейтинг новых главных тренеров Континентальной лиги, которые в следующем сезоне могут вывести свои команды на более высокий уровень.

На календаре – лето. И как ни парадоксально звучит, но означает это, что новый сезон не за горами. Ведь КХЛ теперь начинает свой чемпионат чуть ли не в середине августа.

Сказать, что лига в межсезонье изменилась, значит, ничего не сказать. Два клуба – «Медвешчак» и «Кузня» исчезли с хоккейной карты КХЛ. Бьется за жизнь московское «Динамо». Ряд команд до сих пор продолжает гасить долги…

Ну и, конечно, здорово обновились не только составы, но и тренерские штабы.

Сегодня остановимся на тренерах, которые по мнению обозревателя «Советского спорта» могут сделать в новом году мощный шаг вперед вместе со своей новой командой.

1. Игорь Никитин, ЦСКА

Фото: ПХК ЦСКА

На первый взгляд кажется – ну что нового Никитин может привнести в тактику армейцев, если он на протяжении долгих лет был помощником их бывшего наставника Дмитрия Квартальнова? Сменяли шило на мыло…

Однако, это, пожалуй, слишком поверхностный взгляд. Потому что Никитин имел в прошлом и собственный опыт управления топ-командой, работая в «Авангарде». Кстати, в Омске он поднабрался опыта и у зарубежных спецов, ассистируя канадцу Уэйну Флемингу и финну Раймо Сумманену.

К тому же, Никитин с 2011 года входит в штаб сборной России. Там он плотно работал с двумя известными российскими наставниками – Зинэтулой Билялетдиновым и Олегом Знарком.

И если Игорю Валерьевичу удастся объединить весь этот опыт в «одном флаконе»… Результат может оправдать ожидания и ЦСКА, наконец, возьмет Кубок Гагарина.

Благо, армейцы в этом сезоне и усилились, как никто другой в КХЛ.

2. Андрей Скабелка, «Авангард»

Вот этот шаг, пожалуй, читался. Уж слишком близкое (в масштабах хоккейной Сибири) соседство у Омска с Новосибирском. Наверняка руководство «Авангарда» на протяжении трех-четырех последних сезонов с опаской поглядывало на менее состоятельного, но порой более удачливого в плей-офф земляка, командой которого руководил белорусский специалист Андрей Скабелка.

И вот представился случай произвести «таежную» рокировку. Финансовые неурядицы «Сибири» достигли критической отметки, команда сезон провалила, Скабелка ее покинул и…

Мгновенно оказался в «Авангарде». По слухам, договариваться с ним начали еще в ту пору, когда «ястребы» бились в плей-офф, где для них все вновь сложилось не слишком удачно.

Если сравнивать Скабелку с прежними наставниками омичей, то Андрей Владимирович этакая более капитальная и дорогая версия Евгения Корноухова, на которого в «Авангарде» не так давно также делали ставку.

В жесткости характера и фанатизме по отношению к работе Скабелка не уступит. В опыте и харизме, пожалуй, превзойдет. И как-то легко допустить, что с ним «Авангард», наконец, дойдет до финала. Как минимум, в своей конференции.

3. Майк Кинэн, «Куньлунь Ред Стар»

Фото: «Советский спорт»

Возвращение «Железного Майка» на пост главного тренера клуба КХЛ стало неожиданным. И заставило по-новому взглянуть на китайский эксперимент в нашей лиге.

Прошлый сезон был для «Куньлуня» пробным шаром. Однако приглашение Кинэна еще раз подтвердило, что проект это очень серьезный.

Да и состав приглашается мощный. Китайцы имеют право формировать команду большей частью из легионеров (обязательное квота – десять китайцев либо россиян в составе). И умело пользуются этим правом.

Конечно, работу Майку затрудняет факт, что руководство клуба требует присутствия доморощенных игроков на площадке – не менее пяти в этом сезоне. Но, похоже, что и эту проблему удастся решить боле менее безболезненно. «Доморощенных китайцев» сейчас активно вербуют в Канаде и США, разыскивая там местных игроков с этическими китайскими корнями.

Предшественник Кинэна в «Куньлуне», Владимир Юрзинов-младший, задрал планку в первом сезоне очень высоко, с ходу выведя собранную с нуля команду в плей-офф.

От Кинэна теперь ждут, как минимум, второго раунда Кубка Гагарина.

4. Эркка Вестерлунд, «Салават Юлаев»

Фото: Photo.khl.ru

За приглашение в Уфу финского тренерского штаба руководство «Салавата Юлаева» подверглось жесткой критике, но, не дрогнуло.

Теперь и сторонники, и противники Вестерлунда затаив дыхание ждут – что же он покажет в следующем сезоне.

Наша лига финскому спецу в принципе не в новинку – он на протяжении двух сезонов работал в ней с «Йокеритом». Но вот российскую команду принял впервые. И риск тут есть.

С другой стороны, Вестерлунд – серебряный призер ОИ-2006, как главный тренер сборной Финляндии. А такого звания ни у кого из действующих наших наставников клубов нет. Причем, и на Зимних играх в Турине, и на ЧМ-2007 в Москве, он обыгрывал в полуфинале именно сборную России.

Так что в «Салавате» для Вестерлунда сейчас впору вызубрить русскую поговорку – «Или пан, или пропал». Третьего, как говорится, не дано. Ответить критикам можно только высоким местом по итогам сезона. Желательно – зацепить медаль.

5. Игорь Захаркин, «Югра»

Фото: «Советский спорт»

Ну а продолжить тему «Салавата Юлаева» можно ушедшим оттуда весной Игорем Захаркиным. Покинув Уфу, известный специалист не стал выжидать да выгадывать, а быстро подмахнул новый контракт с «Югрой».

Возможно, тогда Захаркин даже не задумывался – насколько критическое положение у его новой команды в КХЛ. Однако в конце апреля лига официально объявила, что берет курс на сокращение до 24 команд.

И, по уже неофициальным данным, «Югра» находится в черном списке команд, которые могут отправить в ВХЛ по итогам следующего сезона.

В данной ситуации задача у Захаркина на первый взгляд простая – вывести команду в плей-офф и таким образом защитить его от изгнания. Однако в последний раз «Югра» пробивалась в Кубок Гагарина только пять лет назад. А в последние четыре сезона и вовсе завершала чемпионат в третьем десятке, особо и не претендуя на финальную часть.

Да и сам Захаркин в последнее время работал в России в основном в топ-клубах. Бороться за попадание в плей-офф ему всерьез приходилось еще до создания КХЛ, когда он вместе с Вячеславом Бковым начинал работать с ЦСКА в 2004 году…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Клим Костин: Надеюсь, что мой бросок даже лучше, чем у ЛайнеНападающий московского «Динамо» Клим Костин хочет продолжить карьеру в НХЛ, а также сравнил свою манеру игры с нападающим «Виннипег Джетс» Патриком Лайне.Пятым легионером «Автомобилиста» стал канадец Тейлор БекСостав «Автомобилиста» пополнил канадский нападающий Тейлор Бек. Контракт рассчитан на год.Агент Ковальчука: Илья на 100 процентов готов к любым тренировкамНападающий Илья Ковальчук восстановился после операции в связи с травмой колена и готов к тренировкам.Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛТренер «Питтсбурга» Сергей Гончар высказался о том, к чему может привести решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхенчхан.Минское «Динамо» продлило контракт с ШинкевичемЗащитник Илья Шинкевич продолжит выступать за минское «Динамо». 27-летний игрок обороны подписал с клубом однолетний контракт.Радель Фазлеев: Через несколько лет будет понятно, кто сделал ошибку: я или «Ак Барс»Форвард «Лихай Вэлли» Радель Фазлеев рассказал, почему решил уехать из «Ак Барса» в Северную Америку.Александр Титов: Нужно просто на 200% выполнять свою работуНовичок ХК «Сочи» Александр Титов рассказал, что нужно для того, чтобы закрепиться в КХЛ.ЦСКА интересуется вратарем сборной Казахстана КудрявцевымЦСКА проявляет интерес к вратарю сборной Казахстана Сергею Кудрявцеву. Сейчас голкипер находится в подмосковном Ступино, где работает тренировочном лагере у Яна Кларка, сообщает «Шайба.kz».«Йокерит» расторг контракт с голкипером Хелениусом«Йокерит» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с вратарем Рику Хелениусом.Владислав Третьяк: Для звезд вроде Малкина в России создадут условия не хуже, чем в АмерикеПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о возможности возвращения в Россию нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.Форвард сборной Финляндии Палола усилил состав «Йокерита»Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2014 года в составе сборной Финляндии Олли Палола подписал контракт с «Йокеритом».Доус не собирается переходить из «Барыса» в «Динамо»Нападающий Найджел Доус продолжит играть за «Барыс» и не собирается уходить в московское «Динамо», сообщает Шайба.kz.Илья Хохлов: Нравятся атакующие защитники, такие как Бернс из «Сан-Хосе»Защитник Илья Хохлов рассказал о своем переходе из «Северстали» в ХК «Сочи».«Лада» пригласила на просмотр ДьяковаЗащитник Кирилл Дьяков подписал просмотровый контракт с «Ладой», сообщает официальный сайт клуба.Нико Капанен: Я послушал свой внутренний гол и решил закончить карьеруЧемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Нико Капанен объявил о завершении карьеры.«Лада» подписала защитника Геноуэя«Лада» подписала контракт с защитником Чарльзом Геноуэем, сообщается на официальном сайте клуба.Шон Коллинз: Вярн и Яласваара порекомендовали мне ехать в «Сочи»Канадский нападающий ХК «Сочи» Шон Коллинз прокомментировал свой переход в клуб.Воспитанник «Ак Барса» Шестопалов попробует силы в Северной АмерикеВоспитанник «Ак Барса» Михаил Шестопалов, отыгравший минувший сезон за «Ирбис», продолжит карьеру в Северной Америке, сообщает «БИЗНЕС Online».Капанен завершил игровую карьеруИзвестный финский нападающий Нико Капанен объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщается на официальном сайте клуба «ХПК», в котором форвард провел минувший сезон.Ковыршин подписал двухлетний контракт с минским «Динамо»Нападающий Евгений Ковыршин подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
Футбол
Слуцкий намерен пригласить в «Халл» защитника «Челси»
Киберспорт
Лев Яшин появится в игре FIFA 18 (видео)
Футбол
Агент: «Манчестер Юнайтед» сделал очень важное предложение «Реалу» по переходу Мораты
Футбол
«Матч ТВ» опроверг информацию о возможном уходе Карпина в «Арсенал»
все новости
Игорь Захаркин
Игорь Захаркинвсе новости
Эркка Вестерлунд
Эркка Вестерлундвсе новости
Майк Кинэн
Майк Кинэнвсе новости
Андрей Скабелка
Андрей Скабелкавсе новости
Игорь Никитин
Игорь Никитинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости