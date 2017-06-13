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Дзюба и еще 10 футболистов, которых нам будет не хватать на Кубке конфедераций

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дзюба и еще 10 футболистов, которых нам будет не хватать на Кубке конфедераций
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

На чемпионатах Европы, Америки и других континентов, определяются сильнейшие сборные из соответствующих областей Земли. На чемпионате мира определяется сильнейшая команда планеты. И только на Кубке конфедераций друг с другом сражаются лучшие из лучших – чемпионы своих континентов, чемпионы мира и сборная хозяев турнира.

Но даже в списке лучших из лучших всегда кого-то не хватает – турниру придется обходиться без многих звезд. «Советский спорт» решил вспомнить, кого же нам будет не хватать на Кубке конфедераций, который стартует в России уже в эту субботу матчем России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге.

Мануэль Нойер

Начнем с лидера действующих чемпионов мира, сборной Германии – Мануэля Нойера. Голкипер, который едва не получил «Золотой мяч» в 2014 году, когда команда Йоахима Лева завоевала чемпионские звания, не сможет принять участие в Кубке конфедераций из-за проблем со здоровьем. В полуфинале Лиги чемпионов он получил перелом стопы и до сих пор без помощи костылей передвигаться не может. О Кубке конфедераций не может быть и речи.

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Артем Дзюба

С одной из главных звезд новой сборной России, нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой не все так однозначно. Он отыграл практически весь сезон от звонка до звонка, оставшись на поле до финального свистка матча последнего тура в чемпионате страны. Уже прибыв в расположение сборной России второй в списке лучших бомбардиров первенства страны понял, что не готов на все сто процентов служить своей родине на Кубке конфедераций и, видимо, вежливо попросил освободить его от исполнения своих обязанностей.

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Эрик Шупо-Мотинг

Камерунский нападающий «Шальке» Эрик Шупо-Мотинг, родившийся в Германии, мог бы играть и за бундестим, но в последний момент выбрал цвета своей этнической родины. Так бы и играл за нее по сегодняшний день, если бы не бельгийский тренер африканской команды Уго Бросс. Он не сошелся характерами с амбициозным футболистом и после ссоры, наделавшей много шума, вообще перестал вызывать одного из лучших своих форвардов. Так Эрик упустил возможность стать победителем Кубка африканских наций в этом году. На Кубок конфедераций, как вы понимаете, он тоже не едет.

Игорь Денисов

Нечто подобное могло бы произойти и в сборной России. Но, судя по всему, главный тренер нашей команды решил принять превентивные меры. Станислав Черчесов не признает этого, но болельщики уверены – именно старая ссора не позволяет наставнику вызвать в национальную команду одного из лучших опорных полузащитников страны Игоря Денисова. История уходит корнями в тот период, когда Станислав Саламович работал в «Динамо», за которое выступал Денисов. Футболисту не нравились отдельные кадровые решения наставника, о чем он не стеснялся говорить в раздевалке, за что и схлопотал в дубль. Вскоре клуб покинули оба. Но обиды, видимо, так и остались. Во всяком случае у тренера.

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Уинстон Рид

Обычному футбольному болельщику в России имя Уинстона Рида мало о чем говорит. Этого футболиста знают заядлые любители английской премьер-лиги, фанаты «Вест Хэма» или немногие поклонники сборной Новой Зеландии. А ведь защитник Рид – лидер и капитан лучшей команды тихоокеанского региона. К счастью для сборной России и к сожалению для своих соотечественников, новозеландцам Уинстон на Кубке конфедераций помочь не сможет. Его половину сезона мучали боли в колене. В конце концов – пришлось оперировать. Вот Рид и не летит в Москву.

Алан Дзагоев

С другой стороны в рядах нашей команды потерь тоже хватает. Еще до Артема Дзюбы сборная России лишилась услуг своего главного диспетчера – Алана Дзагоева. Центральный полузащитник ЦСКА даже не смог доиграть чемпионат. По разным причинам он пропустил добрую половину сезона. Остается надеяться, что и без Алана наша команда сможет выйти из группы. Главное, чтобы через год Дзагоев был в строю.

Ренату Саншеш

Помните молодого португальского полузащитника с длинными дредами, удивлявшего нас на протяжении всего чемпионата Европы год назад? Его зовут Ренату Саншеш. Летом его купила «Бавария» за огромные деньги. Купила и замариновала на скамейке запасных. Футболист в сезоне получал так мало игрового времени, что тренер действующих чемпионов Европы просто не решился вызывать его в команду. Любители мистики могут увидеть разгадку проблемы в том, что Саншеш состриг свою роскошную шевелюру, лишившись силы, как в свое время, если верить мифам, произошло с Самсоном.

Тони Кроос, Томас Мюллер, Месут Озил

Неплохой списочек из трех футболистов на 180 миллионов евро, да? Все эти игроки абсолютно здоровы. У всех – великолепные отношения с тренером сборной Германии Йоахимом Левом. И все они не поедут на Кубок конфедераций. Почему? Просто тренер бундестим решил на таком номинально важном турнире дать проявить себя молодым игрокам. В итоге в сборную едет лишь один представитель чемпионов Германии, мюнхенской «Баварии». А список «отверженных» можно было бы пополнить Марко Ройсом, Жеромом Боатенгом, Матсом Хуммельсом, Сами Хедирой и многими другими. Грубо говоря, сборная Германии едет в Россию вторым составом.

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Сергей Игнашевич

Даже если бы не перелом плюсневой кости, Сергея Игнашевича в сборной все равно не было бы. После Евро-2016 защитник ЦСКА сам объявил о завершении своей международной карьеры. Видимо, футболиста достали разговоры о том, что нам  команду надо искать новых защитников на смену «засидевшихся стариков». Несмотря на то, что Сергею через месяц исполняется 38 лет, он по статистике – один из самых надежных центральных защитников чемпионата России. В любом случае, надо иметь в виду – стоит лишь немного попросить и Сергей вернется в команду к чемпионату мира.    

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