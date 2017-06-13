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Иранский Месси блеснет в России. Что нужно знать о третьем участнике ЧМ-2018

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иранский Месси блеснет в России. Что нужно знать о третьем участнике ЧМ-2018
Фото: Gettyimages.ru

Сборная Ирана, с которой осенью Россия проведет контрольную встречу, за два тура до конца решающего отборочного группового раунда в Азии завоевала путевку на ЧМ-2018.

ПУТЬ

Сборная Ирана начала свой путь в Россию со 2-го отборочного раунда. И на этой стадии соревнований проблем не испытал – команда уверенно первенствовала в группе, где ей противостояли Оман, Туркменистан, Гуам и Индия. «Иранские львы» выиграли шесть матчей и лишь два свели вничью. При этом финишировали с потрясающей разницей мячей – 26-3.

В 3-м отборочном раунде, где уже разыгрываются путевки в финальный турнир, было посложнее: соперничать пришлось с Кореей, Китаем, Катаром, Сирией, Узбекистаном. Но и здесь Иран пока не потерпел ни одного поражения, и, победив Узбекистан, за два тура до конца обеспечил себе поездку в Россию будущим летом. Более того, за восемь матчей «львы» не пропустили ни одного гола.

Сыгранные матчи в решающем раунде: Катар - 2:0 (д), Китай - 0:0 (г), Узбекистан - 1:0 (г), Южная Корея - 1:0 (д), Сирия - 0:0 (г), Катар - 1:0 (г), Китай - 1:0 (д), Узбекистан - 2:0 (д).

Оставшиеся матчи в решающем раунде: Южная Корея (г), Сирия (д).

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ТРЕНЕР

Карлуш КЕЙРУШ, 64 года

Лучшую характеристику португальцу дал легендарный Алекс Фергюсон, с которым Кейруш работал в «Манчестер Юнайтед». «В тренировочном режиме он мог все», - сказал шотландец, когда закончил карьеру.

В «МЮ» Кейруш приходил дважды - в 2002 году и в 2004-м. В первом случае он в команде всего год, после чего возглавил «Реал», где лавров не снискал и был быстро уволен; во втором - четыре, после чего согласился возглавить сборную Португалии. «Не покинь он клуб в 2008 году, мог бы стать моим преемником», - написал Фергюсон в своей книге «Уроки лидерства».

Именно Кейруш был главным инициатором перехода в «МЮ» Криштиану Роналду. Португалец постоянно говорил Фергюсону, что нужно купить одного молодого паренька из лиссабонского «Спортинга». В итоге Роналду в «МЮ» перешел, но уже тогда, когда Кейруш возглавил «Реал», - летом 2003 года.

Причем англичане все сделали очень быстро. «МЮ» и «Спортинг» играли товарищеский матч, Роналду «возил» на бровке ирландца О’Ши. Видя такой талант, Фергюсон прямо в перерыве матча дал руководству «красных дьяволов» указание приобрести Криштиану. Об этом тренер рассказал в своей автобиографии. Медлить было нельзя - «Реал» уже прислал в «Спортинг» свое предложение.

Всех талантливых молодых игроков Португалии Кейруш к тому времени уже знал. На родине он работал с молодежной сборной страны. Под руководством Кейруша она стала чемпионом мира в 1989 и 1991 годах. В той команде играли такие футболисты как Фигу и Руй Кошта.

Прозвище Кейруша - профессор. Как и Жозе Моуринью, он никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. В этот вид спорта его привела учеба. Началось все с малого - он получил высшее образование, закончив институт физической культуры. Чтобы расширить количество вариантов для трудоустройства, Кейруш выучил три иностранных языка - английский, французский и испанский.

Иран - седьмая страна, не считая Португалии, в которой он рабоет. Ранее была Англия («МЮ»), Испания («Реал»), США («Нью-Йорк Ред Булл»), Японии («Нагоя Грампус»), сборные ОАЭ и ЮАР.

Смолов – он как Джеко, только говорит по-русски

ЛИДЕР

Сердар АЗМУН, 22 года, «Ростов»

Нападающий «Ростова» (пока еще «Ростова») является главной ударной силой Ирана – на его счету девять голов в отборочном турнире. При этом все голы он забил с игры: пенальти у «львов» исполняют другие люди

Путевку в Россию Ирану принесла победа над Узбекистаном - 2:0. В этой игре Азмун забил мяч и сделал голевую передачу. Гол стал для него 19-м за сборную и позволил войти в пятерку лучших бомбардиров национальной команды за всю историю. Рекордсменом же является Али Даеи, в 90-х годах успешно выступавший за «Баварию» - на его счету 109 голов. Но он и сыграл за сборную 149 матчей, тогда как Азмун – пока только 26. Если форвард «Ростова» сохранит такую скорострельность и избежит травм, то имеет все шансы обогнать Даеи.

В сборной Азмун, которого называют «иранским Месси», играет центрального нападающего. Своей уверенной игрой он показывает, что комфортно чувствует себя в любом футболе - не важно, использует ли его команда контратаки, как это происходит в «Ростове», или же много владеет мячом, как сборная Ирана.

О важности Азмуна для сборной говорит количество проведенных им на поле минут - 966 за два групповых этапа. Это третий результат в команде. Кстати, лидером по этому показателю является полузащитник «Ростова» Саид Эззатолаххи, вторую часть минувшего сезона проведший в «Анжи» на правах аренды (997 минут).

Азмун – самый дорогой футболист сборной Ирана. Известный портал transfermarkt.de оценивает его в 13 миллионов евро.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- В финальных этапах чемпионатов мира сборная Ирана участвовала четыре раза - в 1978, 1998, 2006 и 2014 годах. Во всех случаях она не выходила из группы.

- Сборная Ирана трижды подряд выигрывала Кубок Азии - 1968, 1972 и 1976 годах. Правда, с тех пор побед в этом турнире «львы» не добивались.

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