Золотой блокбастер в Польше. Россия – первая в этапе Гран-При

Сборная России по регби-7 продолжает участие в Европейском Гран-При и борется за попадание на Чемпионат Мира. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, как сложился для «медведей» второй этап турнира.

После не совсем удачного выступления в Москве в первом этапе Европейского Гран-При сборная России отправилась в польский Лодзь. Дома от «медведей» ждали повторения прошлогоднего результата и первого места, но нашим регбистам удалось занять лишь третью строчку. Теперь же перед подопечными Андрея Сорокина стояла задача минимум – выиграть польский этап.

Попадание в одну группу с Уэльсом, Англией и Италией не сулило «медведям» легкого променада по Лодзевскому лесу. Хоть валлийцы и англичане уже перед началом Гран-При обеспечили себе место на «мундиале», они по-прежнему оставались опасными соперниками. Наверное, именно поэтому Уэльс и Англия заработали в Москве лишь три и четыре очка соответственно. Итальянцы же набрали 14 пунктов на столичном этапе.

В первой встрече россиянам противостояли «красные драконы» Уэльса. Честно говоря, такую игру сборной России хочется поскорее стереть из памяти. Невнятный первый тайм и вчистую провальный второй в исполнении «медведей» привели к закономерному поражению с крупным счетом 7-24. К слову, не только российские регбисты оступились в дебюте этапа. Французы сенсационно проиграли сборной Грузии со счетом 14-24!

Пока большинство болельщиков нашей сборной отходили от шокового состояния, Андрей Сорокин, похоже, нашел нужные слова в раздевалке. На второй матч против Англии россияне вышли совсем с другим настроем. Результативными действиями Сазонова, Остроушко и Капалина Россия набрала 19 очков. Англичане же остались с семью баллами, набранными еще в первом тайме. Итог: 19-7. Россия возвращается в гонку!

На волне эмоционального подъема наша команда схлестнулась с итальянцами. Команду с Апеннин надо было брать, как говорится, пока горяченькие. Италия сопротивлялась лишь один тайм. Во второй половине встречи счет из ничейного 7-7 превратился в разгромный 29-9! Провальный старт турнира забылся, а на горизонте замаячил заветный финал. Но на пути выросла сборная Грузии.

Четвертьфинал получился для обеих команд сверхнапряженным. И россияне, и грузины пробились в плей-офф со вторых мест в группе с семью очками в активе. Это сказалось и на очной встрече соперников. «Медведи» Андрея Сорокина оказались то ли умелее, то ли удачливее и одержали верх с разрывом лишь в одну попытку 19-14!

Тревожный колокол пробил уже в полуфинальном матче. На поле стадиона в Лодзи встречались россияне и ирландцы. Именно «клеверные» отобрали у «медведей» трон в московском этапе Гран-При. Игра больше была похожа на качели. Наши регбисты выходили вперед, теряли инициативу, но затем снова «восставали из пепла». Все же сопротивление «парней в зеленом» преодолеть удалось. 16-19, и в финале наших ждала Испания.

В прошлом раунде Гран-При испанцы также вышли в финал, но уступили ирландцам. «Красная фурия» никак не желала второй раз оказываться в роли проигравшей. Основное время матча не выявило победителя, завершившись со счетом 19-19! Перетягивание каната продолжилось и в овертайме. Но слаженные командные действия команды Андрея Сорокина и занос в исполнении Владимира Филатова сняли все вопросы о победителе раунда в Польше.

Сборная России стала чемпионом второго этапа в Лодзи в лучших традициях американского блокбастера. Начав с поражения, проявив характер, «медведи» в упорной борьбе дошли до вершины. В награду нашим регбистам достались столь необходимые 20 очков в общем зачете, что позволило сравняться с Ирландией и Испанией. У всех трех команд по 36 баллов.

Третий этап примет французский Клермон-Ферран уже первого и второго июля. Отдыхать и наслаждаться промежуточной победой нет времени. Половина турнира позади, а у России по-прежнему есть все шансы, чтобы не только квалифицироваться на Чемпионат Мира, но и прихватить золото Гран-При.