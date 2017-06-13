Семь бед – один ответ: регби!

Мифы и демонический ореол вокруг регби в нашей стране так и не рассеялись. За необоснованным страхом травм и увечий многие упускают самое главное. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов объясняет, почему регбистом нужно становиться уже сейчас, если хотите сохранить здоровье и трезвость ума!

«Это очень жестокая игра! Они же только дерутся друг с другом! Зачем им вообще мяч?» - это лишь небольшой список вопросов и восклицаний человека, недостаточно знакомого с регби. Что уж говорить и о повсеместном желании спутать эту игру с целым рядом подобных, где применяется овальный мяч. Если неразбериха в пытливом уме болельщика относительно названия – притча во языцех, то польза игры в регби для организма – вопрос толком не освещенный. К сожалению, абсолютно незаслуженно забыто главное назначение спорта – приносить радость и здоровье. Самое время узнать, чем полезен регби и почему стоит уделить этой игре свое внимание. Так что же делает с вами и вашим организмом Его Величество rugby football?

Развивает мышц разных отделов. Регби – не жестокий, но контактный спорт. Игра развивает мышцы верхней части тела. Сильные руки необходимы не только для захватов, но и для длинных передач. Ноги также играют важную роль. Постоянное движение, бег и работа в схватке дают необходимое развитие мышцам нижних конечностей.

Улучшает гибкость. Ключ к результативной игре в регби – гибкость. Постоянная смена направления бега и передач мяча необходимы, наряду с точным пасом и физической силой. Игра научит не только приемам уклонения от захватов, но и гибкому владению телом.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Сильное сердце и легкие помогают быстрее доставлять кислород в мышцы. Постоянный бег на длинные и короткие дистанции формируют крепкую кардиоваскулярную систему.

Увеличивает плотность костной ткани. Не хотите страдать от остеохондроза в будущем? Тогда выбирайте регулярные игры в регби! Упражнения и игровые моменты способствуют формированию стрессовой ситуации для костей. А это в свою очередь стимулирует отложение кальция вдоль так называемой «линии стресса».

Развивает скорость и выносливость. Постоянная игра в регби увеличит вашу скорость бега. Тренировки способствуют развитию выносливости организма вне зависимости от позиции, на которой играет регбист.

Снижает стресс. Выброс эндорфинов во время игры помогает не только поднять настроение, но и улучшить сон. Преодолевая трудности на поле, игроки формируют устойчивость к стрессовым ситуациям в жизни, вне игры.

Очень часто мы слышим, что регби – игра чести и уважения. Это действительно так. Этот вид спорта не только развивает игрока физически, но и положительно влияет на характер, прививая лучшие качества.

Повышается уверенность в себе. С ранних лет игра формирует у человека уважение к себе и повышает уровень доверия. Регби воспитывает мужество, умение работать в команде и единство, которое собирает под одно знамя людей из разных слоев общества, независимо от возраста и пола.

Воспитывается дисциплинированность. Не только матчи, но и простые тренировки требуют определенного режима и структуры. Тем самым игра развивает дисциплину и навыки самоконтроля.

Улучшается психическое состояние. Регби, как и большинство командных видов спорта, способен дать участникам цель и место в команде. Чувство товарищества в игровом коллективе помогает встать на рельсы позитивного мышления. Кроме того, физическая активность является неотъемлемой частью лечения и профилактики психических заболеваний.

Регби – не жестокая игра, подобная хаосу, где три десятка бородатых мужчин в агонии калечат друг друга. Забудьте! Это глубоко тактический структурированный спорт, делающий одновременно и здоровым, и счастливым. Не пора ли и вам попробовать себя в регби?