Мы – не Бразилия или Почему наша сборная обречена на Кубке конфедераций

Сборная России обречена на провал в Кубке конфедераций – именно такой вывод можно сделать, изучив статистику выступлений хозяев на предыдущих аналогичных турнирах.

Вряд ли эти данные могут представлять большое практическое значение, ведь хозяйкой чемпионата мира, а уж тем более Кубка конфедераций, страна становится вне зависимости от силы своей сборной и положения в рейтинге ФИФА. Несмотря на это «Советскому спорту» стало интересно, как выступали на предыдущих Кубках конфедераций хозяева турниров.

Два или четыре?

Со стороны результат принимающих команд выглядит вполне впечатляюще – три победы в семи турнирах (Кубок конфедераций – не такой старинный турнир, как чемпионат мира).

Однако с этой статистикой не все так просто. В самом начале своей официальной истории Кубок конфедераций проводился не только в стране, которая принимает чемпионат мира. Более того, турнир проходил не раз в четыре, а раз в два года.

Дважды в хозяева побеждали в домашнем турнире не за год до чемпионата мира, а за три года до него – это совсем не одно и то же. Так произошло с Францией, выигравшей Кубок конфедераций в 2003 году. То же самое мы наблюдали и за четыре года до этого – в 1999 году в Мексике, когда победу одержали хозяева.

Мы же постараемся больше внимания уделить турнирам, которые проводились за год до старта чемпионата мира по футболу, как у нас в России.

1997

Первый из них (и вообще первый Кубок конфедераций в истории) состоялся в 1997 году. Несмотря на то, что чемпионат мира в 1998 году проходил во Франции, Кубок конфедераций принимала Саудовская Аравия. Произошло это, как дань уважения стране, первой решившей собирать сильнейшие сборные планеты на похожий турнир – Кубок короля Фахда в 1992 и 1995 годах. Дома, правда, Саудовская Аравия провалилась. Она заняла последнее место в группе с Австралией, Мексикой и Бразилией. В итоге бразильцы, обыгравшие хозяев счетом 3:0 в матче, который обслуживал Николай Левников, стали победителями.

2001

В 2001 году Кубок конфедераций, хоть и проходивший все еще раз в два года, принимали хозяева будущего чемпионата мира – Япония и Южная Корея. Хозяева, естественно, были разведены по группам. Южная Корея заняла третье место, набрав одинаковое количество очков с Францией и Австралией, и уступив соперникам лишь по дополнительным показателям. Зато корейцы оставили позади предыдущего чемпиона – Мексику.

Япония выступила намного успешнее. Команда страны восходящего солнца была первой в сильной группе с Бразилией, Камеруном и Канадой. В полуфинале японцы обыграли Австралию с минимальным счетом. И лишь в финале уступили Франции – с тем же минимальным счетом.

2005

В 2006 году чемпионат мира согласилась принять Германия. Кубок конфедераций 2005 года проходил в этой стране. Не удивительно, что немцы считались одним из главных фаворитов турнира наравне с действующими чемпионами мира из Бразилии. Свою группу бундестим без проблем выиграла – опередив Австралию с Тунисом и сильную Аргентину. Однако Бразилия в своей группе заняла второе место, в полуфинале попала на хозяев и обыграла их со счетом 3:2. В матче за третье место Германия со скрипом победила Мексику – лишь в добавочное время со счетом 4:3.

2009

Чемпионат мира 2010 года впервые должен был состояться на африканском континенте – в Южной Африке. Следовательно, за год до этого в Африке прошел и первый в истории континента Кубок конфедераций – первый из тех, которые проводятся раз в четыре года. Хозяева попали в относительно легкую группу с Ираком и Новой Зеландией. Сборная ЮАР смогла выйти в полуфинал со второго места, уступив лишь будущим чемпионам мира из Испании. в полуфинале их ждала Бразилия и поражение со счетом 0:1. В игре за третье место игроки ЮАР вновь уступили Испании, но уже в добавленное время – 2:3.

2013

Кубок конфедераций 2013 года стал единственным, который выиграла страна-хозяйка за год до чемпионата мира. Стоит ли напоминать, что и КК-2013 и ЧМ-2013 принимала Бразилия. Бразильцы с тремя победами в трех матчах вышли из своей группы, оставив позади Италию, Мексику и Японию. В полуфинале был обыгран вражеский Уругвай – 2:1. В финале Бразильцы неожиданно разгромили господствовавших до этого в мировом футболе испанцев, действовавших на тот момент чемпионов мира.

