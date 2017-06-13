Мы – не Бразилия или Почему наша сборная обречена на Кубке конфедераций
Сборная России обречена на провал в Кубке конфедераций –
именно такой вывод можно сделать, изучив статистику выступлений хозяев на
предыдущих аналогичных турнирах.
Вряд ли эти данные могут представлять большое практическое
значение, ведь хозяйкой чемпионата мира, а уж тем более Кубка конфедераций,
страна становится вне зависимости от силы своей сборной и положения в рейтинге
ФИФА. Несмотря на это «Советскому спорту» стало интересно, как выступали на
предыдущих Кубках конфедераций хозяева турниров.
Два или четыре?
Со стороны результат принимающих команд выглядит вполне
впечатляюще – три победы в семи турнирах (Кубок конфедераций – не такой
старинный турнир, как чемпионат мира).
Однако с этой статистикой не все так просто. В самом начале
своей официальной истории Кубок конфедераций проводился не только в стране,
которая принимает чемпионат мира. Более того, турнир проходил не раз в четыре,
а раз в два года.
Дважды в хозяева побеждали в домашнем турнире не за год до
чемпионата мира, а за три года до него – это совсем не одно и то же. Так
произошло с Францией, выигравшей Кубок конфедераций в 2003 году. То же самое мы
наблюдали и за четыре года до этого – в 1999 году в Мексике, когда победу
одержали хозяева.
Мы же постараемся больше внимания уделить турнирам, которые проводились за год до старта чемпионата мира по футболу, как у нас в России.
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1997
Первый из них (и вообще первый Кубок конфедераций в истории)
состоялся в 1997 году. Несмотря на то, что чемпионат мира в 1998 году проходил
во Франции, Кубок конфедераций принимала Саудовская Аравия. Произошло это, как
дань уважения стране, первой решившей собирать сильнейшие сборные планеты на
похожий турнир – Кубок короля Фахда в 1992 и 1995 годах. Дома, правда,
Саудовская Аравия провалилась. Она заняла последнее место в группе с
Австралией, Мексикой и Бразилией. В итоге бразильцы, обыгравшие хозяев счетом 3:0 в матче, который обслуживал
Николай Левников, стали победителями.
2001
В 2001 году Кубок конфедераций, хоть и проходивший все еще
раз в два года, принимали хозяева будущего чемпионата мира – Япония и Южная
Корея. Хозяева, естественно, были разведены по группам. Южная Корея заняла
третье место, набрав одинаковое количество очков с Францией и Австралией, и
уступив соперникам лишь по дополнительным показателям. Зато корейцы оставили
позади предыдущего чемпиона – Мексику.
Япония выступила намного успешнее. Команда страны восходящего солнца была первой в сильной группе с Бразилией, Камеруном и Канадой. В полуфинале японцы обыграли Австралию с минимальным счетом. И лишь в финале уступили Франции – с тем же минимальным счетом.
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2005
В 2006 году чемпионат мира согласилась принять Германия.
Кубок конфедераций 2005 года проходил в этой стране. Не удивительно, что немцы
считались одним из главных фаворитов турнира наравне с действующими чемпионами
мира из Бразилии. Свою группу бундестим без проблем выиграла – опередив
Австралию с Тунисом и сильную Аргентину. Однако Бразилия в своей группе заняла
второе место, в полуфинале попала на хозяев и обыграла их со счетом 3:2. В
матче за третье место Германия со скрипом победила Мексику – лишь в добавочное
время со счетом 4:3.
2009
Чемпионат мира 2010 года впервые должен был состояться на
африканском континенте – в Южной Африке. Следовательно, за год до этого в
Африке прошел и первый в истории континента Кубок конфедераций – первый из тех,
которые проводятся раз в четыре года. Хозяева попали в относительно легкую
группу с Ираком и Новой Зеландией. Сборная ЮАР смогла выйти в полуфинал со
второго места, уступив лишь будущим чемпионам мира из Испании. в полуфинале их
ждала Бразилия и поражение со счетом 0:1. В игре за третье место игроки ЮАР
вновь уступили Испании, но уже в добавленное время – 2:3.
2013
Кубок конфедераций 2013 года стал единственным,
который выиграла страна-хозяйка за год до чемпионата мира. Стоит ли напоминать,
что и КК-2013 и ЧМ-2013 принимала Бразилия. Бразильцы с тремя победами в трех
матчах вышли из своей группы, оставив позади Италию, Мексику и Японию. В
полуфинале был обыгран вражеский Уругвай – 2:1. В финале Бразильцы неожиданно
разгромили господствовавших до этого в мировом футболе испанцев, действовавших
на тот момент чемпионов мира.