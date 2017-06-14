Неукротимые, но осторожные. Что нужно знать о сборной Камеруна

«Советский спорт» представляет очередного участника Кубка конфедераций – сборную Камеруна.

КОМАНДА

В феврале сборная Камеруна выиграла Кубок Африки, хотя на нее почти никто не ставил. Как можно было ожидать победы от команды, за которую перед турниром отказались выступать сразу семь футболистов?! Причем не самых последних. Это вратари Онана («Аякс») и Ассембе («Нанси»), защитники Матип («Ливерпуль), Пундже («Бордо»), Замбо («Марсель») и Ньом («Вест Бромвич»), полузащитник Амаду («Лилль»). После их отказа наставник сборной Уго Броос сказал, что спортсмены поставили собственные интересы выше командных.

Из «списка семи» на Кубок конфедераций приедет один игрок - вратарь Онана. Его Броос простил. И дело не в том, что Онана с «Аяксом» вышел в финал Лиги Европы. Тренер был готов пойти навстречу и другим футболистам, но его желания было мало. О ситуации Броос рассказал в интервью ВВС: «Я пытался связаться с хорошо игравшими в последнее время футболистами из этого списка. Но некоторые просто не выходили на связь! Значит, они не хотят играть за Камерун. Матип? Я ему звонил и посылал сообщения, но все бесполезно. Я никогда больше не буду о нем думать».

ТРЕНЕР

Уго БРООС

У Брооса получилась славная карьера игрока. Он провел 13 сезонов за «Андерлехт», воспитанником которого является. Вместе с командой Броос выиграл чемпионат Бельгии и четыре раза национальный кубок. При его участие «Андерлехт» добился и побед в еврокубках: по два раза бельгийцам покорился Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, один раз - Кубок УЕФА. Второй и последней командой в карьере Брооса-игрока стал «Брюгге». В ее составе он провел пять лет, по разу выиграв все национальные титулы.

Закончив играть, Броос стал тренером. И ему посчастливилось возглавлять обе свои бывшие команды. На сей раз больше повезло «Брюгге», с которым Броос за шесть лет выиграл восемь титулов внутри страны, включая две победы в чемпионате. «Андерлехтом» он руководил два с половиной сезона и один раз стал чемпионом. Трижды за эти годы Брооса признавали лучшим тренером страны. Удостоился он такой награды и за работу в «Генке», подняв скромный клуб на второе место в 2007 году.

Броос играл на позиции защитника. Поэтому фишка его команд - организация игры. На Кубке Африки минувшей зимой Камерун пропустил три мяча в шести матчах. Причем в плей-офф удалось сыграть «на ноль» с Ганой и Сенегалом.

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ЗВЕЗДА

Бенжамен МУКАНДЖО, 28 лет («Лорьян»)

Два сезона подряд Муканджо забивал 13 голов за «Лорьян» в Лиге 1. Это серьезное достижение, ведь больших задач команда не решала. В минувшем сезоне «Лорьян» вообще вылетел в низший дивизион, уступив в стыковых матчах «Труа».

На Кубке Африки Муканджо был основным форвардом Камеруна. Его задачей было создание остроты у чужих ворот, поиск моментов. Он с ней справился - на его счету гол и два результативных паса. Мало? Так сборная Брооса большое внимание уделяла обороне! Результативней Муканджо у Камеруна не сыграл выступил никто.

Сильные стороны Муканджо - скорость и техника. Футболист не скрывает, что любит играть красиво: «Маленьким я ходил на футбол, чтобы смотреть на красивую игру. Сейчас я должен радовать ею зрителей, ведь они приходят на стадион, чтобы отдохнуть». В то же время Муканджо - командный игрок: «Чтобы доставлять людям радость, команда обязана действовать слаженно, каждый должен знать свой маневр».

ЦЕЛЬ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ

Грандиозных задач на Кубок конфедераций Броос не ставит. О целях сборной Камеруна тренер рассказал в интервью официальному сайту ФИФА: «Мы оказались в компании из семи лучших сборных мира, здесь собраны чемпионы континентов, так что это турнир очень высокого уровня. Именно поэтому на старте нам не следует строить грандиозных планов, нужно просто попытаться пройти в следующий раунд, а это будет совсем непросто».

Конкурентов Камеруна приземленные задачи этой сборной расслаблять не должны. «Неукротимые львы» и перед Кубком Африки смелых заявлений не делали, что не помешало им выиграть. Броос привык все и всем доказывать на футбольном поле.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- На Кубке конфедераций сборная Камеруна будет участвовать в третий раз. В 2001 году «Неукротимые львы» не смогли выйти из группы, где также играли Япония (страна-хозяйка), Бразилия и Канада. В 2003 году Камерун дошел до финала, где проиграл Франции. Однако тот турнир был омрачен смертью хавбека африканцев Марка-Вивьена Фоэ, который скончался прямо на поле от сердечного приступа.

- Пять раз Камерун выигрывал Кубок Африки. Больше побеждал только Египет - семь титулов.

- Лучшего достижения на чемпионатах мира Камерун добился в 1990 году - вышел в четвертьфинал. Тренировал команду Валерий Непомнящий, а лидером был Роже Милла.

РАСПИСАНИЕ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ

Группа В

Камерун – Чили. 18 июня. Москва. 21.00

Камерун – Австралия. 22 июня. Санкт-Петербург. 18.00

Германия – Камерун. 25 июня. Сочи. 18.00