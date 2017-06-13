«У ребят – два месяца элитного футбола». Прорыв новозеландской молодежи в Россию

Даррен Бэзли вывел молодежную сборную Новой Зеландии в плей-офф чемпионата мира. Теперь он привез двух подопечных на Кубок конфедераций.

44-летний англичанин работает с новозеландской молодежной сборной четыре года, и за это время он дважды выводил команду U-20 в плей-офф чемпионата мира. Для местного футбола это огромное достижение, ведь до прихода Бэзли новозеландцы не одержали ни одной победы в финальной части молодежного Кубка мира.

Прорваться удалось на домашнем турнире в 2015 году: подопечные английского тренера прошли в 1/8 финала как лучшая команда из числа тех, кто занял третье место в группе, но в четвертьфинал не пустили португальцы. Через два года выход в плей-офф получился увереннее – со второго места. Однако в первом раунде новозеландцы со счетом 0:6 проиграли американцам.

– Мы были разочарованы, потому что почувствовали: раз вышли в плей-офф, то можем пройти еще дальше, – сказал Бэзли российским журналистам на медиа-брифинге команды. Он был единственным выступавшим. – Молодежная сборная уже выходила в 1/8 финала, и нам хотелось улучшить это достижение – хотя бы выйти в четвертьфинал – но американцы были очень сильны. Тем не менее у этой сборной есть хорошие игроки, и они сейчас с нами здесь, на Кубке конфедераций.

Эта самая молодежь – защитник Дэйн Ингэм и полузащитник Клэйтон Льюис. У первого пока один матч за All Whites (прозвище сборной – Прим.ред.), а второй провел уже девять игр.

– Для этих молодых ребят сыграть в России на таком турнире – это аванс?

– Конечно, это такой отличный опыт для них: сыграть на молодежном чемпионате мира и сразу из Кореи приехать сюда. Таким образом они получают два месяца элитного футбола. Это очень круто для них. Но все 23 футболиста хотят сыграть на Кубке конфедераций.

Юрий Газинский: Новая Зеландия – регбийная страна, но мы сыграем в футбол

Сам Бэзли не только возглавляет молодежную сборную Новой Зеландии, но и помогает главному тренеру основной команды. С 2014 года All Whites тренирует его соотечественник Энтони Хадсон.

– Когда вы и ваши молодые подопечные присоединились к команде?

– После чемпионата мира мы поехали из Кореи в Ирландию и тренировались там десять дней.

– Сборная проиграла последний товарищеский матч белорусам. Вас это беспокоит перед стартом Кубка конфедераций?

– Это не тот результат, на который мы надеялись, но сейчас все делается ради игры в субботу. У нас было три недели на то, чтобы построить команду, и ребята хорошо потрудились. Мы стараемся выиграть каждый матч, в том числе и товарищеский. Что бы мы ни взяли из игры с белорусами, это нам поможет подготовиться к матчу со сборной России.

Федор Кудряшов: К Новой Зеландии пока не готовились. Думаю, начнем со среды

– Чего ждете от встречи со сборной России?

– Это очень большой вызов для нас. Будет упорная игра, придет очень много зрителей. У российских болельщиков большие ожидания от своей команды, потому что это хозяин турнира. Игроки сборной России будут максимально подготовленными и постараются победить нас. Повторюсь, это большой вызов для нас, но мы попытаемся выиграть, как и в любом другом матче. Мы понимаем, что это будет сложно.

– Ваши игроки выделяли в составе сборной России Федора Смолова. Кто запомнился вам?

– Смолов – очень хороший игрок, да и вообще состав сборной России состоит из сильных футболистов. Они все профессионалы и играют в хороших клубах. Сейчас кажется, что Смолов находится в отличной форме. Уверен, у российской публики большие ожидания от его игры. Для наших защитник остановить Федора – большой вызов.

«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборной