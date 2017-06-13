«У ребят – два месяца элитного футбола». Прорыв новозеландской молодежи в Россию
Даррен Бэзли вывел
молодежную сборную Новой Зеландии в плей-офф чемпионата мира. Теперь он привез двух
подопечных на Кубок конфедераций.
44-летний англичанин работает с новозеландской молодежной
сборной четыре года, и за это время он дважды выводил команду U-20 в плей-офф чемпионата мира. Для
местного футбола это огромное достижение, ведь до прихода Бэзли новозеландцы не
одержали ни одной победы в финальной части молодежного Кубка мира.
Прорваться удалось на домашнем турнире в 2015 году:
подопечные английского тренера прошли в 1/8 финала как лучшая команда из числа
тех, кто занял третье место в группе, но в четвертьфинал не пустили португальцы.
Через два года выход в плей-офф получился увереннее – со второго места. Однако
в первом раунде новозеландцы со счетом 0:6 проиграли американцам.
– Мы были разочарованы, потому что почувствовали: раз вышли
в плей-офф, то можем пройти еще дальше, – сказал Бэзли российским журналистам
на медиа-брифинге команды. Он был единственным выступавшим. – Молодежная
сборная уже выходила в 1/8 финала, и нам хотелось улучшить это достижение –
хотя бы выйти в четвертьфинал – но американцы были очень сильны. Тем не менее у
этой сборной есть хорошие игроки, и они сейчас с нами здесь, на Кубке
конфедераций.
Эта самая молодежь – защитник Дэйн Ингэм и полузащитник
Клэйтон Льюис. У первого пока один матч за All Whites (прозвище сборной – Прим.ред.), а
второй провел уже девять игр.
– Для этих молодых
ребят сыграть в России на таком турнире – это аванс?
– Конечно, это такой отличный опыт для них: сыграть на молодежном чемпионате мира и сразу из Кореи приехать сюда. Таким образом они получают два месяца элитного футбола. Это очень круто для них. Но все 23 футболиста хотят сыграть на Кубке конфедераций.
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Сам Бэзли не только возглавляет молодежную сборную Новой
Зеландии, но и помогает главному тренеру основной команды. С 2014 года All Whites тренирует его
соотечественник Энтони Хадсон.
– Когда вы и ваши
молодые подопечные присоединились к команде?
– После чемпионата мира мы поехали из Кореи в Ирландию и тренировались там десять дней.
– Сборная проиграла
последний товарищеский матч белорусам. Вас это беспокоит перед стартом Кубка
конфедераций?
– Это не тот результат, на который мы надеялись, но сейчас все делается ради игры в субботу. У нас было три недели на то, чтобы построить команду, и ребята хорошо потрудились. Мы стараемся выиграть каждый матч, в том числе и товарищеский. Что бы мы ни взяли из игры с белорусами, это нам поможет подготовиться к матчу со сборной России.
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– Чего ждете от
встречи со сборной России?
– Это очень большой вызов для нас. Будет упорная игра, придет очень много зрителей. У российских болельщиков большие ожидания от своей команды, потому что это хозяин турнира. Игроки сборной России будут максимально подготовленными и постараются победить нас. Повторюсь, это большой вызов для нас, но мы попытаемся выиграть, как и в любом другом матче. Мы понимаем, что это будет сложно.
– Ваши игроки
выделяли в составе сборной России Федора Смолова. Кто запомнился вам?
– Смолов – очень хороший игрок, да и вообще состав сборной России состоит из сильных футболистов. Они все профессионалы и играют в хороших клубах. Сейчас кажется, что Смолов находится в отличной форме. Уверен, у российской публики большие ожидания от его игры. Для наших защитник остановить Федора – большой вызов.
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