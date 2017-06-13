Будет ли Ибрагимович играть в России? Главное от Манчини о новом «Зените»
Новый
главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о приглашениях в сборную России и
причинах согласиться на работу в Петербурге.
– Благодарю за радушный прием! – сказал впечатленный
Роберто Манчини со сцены трем сотням болельщиков «Зенита», которых пригласили
на его презентацию. – Я знал, что тиффози «Зенита» активны. Но не знал, что
настолько. Спасибо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, который вспомнил
чемпионат Европы-1988, матч сборных Италии и СССР. Поражен его памятью!
(Полтавченко отметил силу форварда Манчини: упомянул, что СССР победил только
после замены Роберто – Прим.ред.) Спасибо Алексею Миллеру, его поддержка нам
необходима – я уверен в том, что она будет и поможет стать нам лучше. Спасибо
мистеру Дюкову и мистеру Фурсенко. Надеюсь, мы снова начнем выигрывать и
вернемся в Лигу чемпионов. Мы приложим максимум усилий, чтобы попасть в Лигу
чемпионов, выиграв чемпионат.
– Я очень рад возглавить «Зенит»,
прибыть в прекрасный город, – с другого вежливого захода начал Манчини уже
общение с журналистами на пресс-конференции. – Наша философия будет заключаться
в отличном футболе – и хорошем, качественном, и отличном от других команд.
Начать надо со знакомства с персоналом, футболистами, а затем продолжить
плодотворную работу.
– Какие цели стоят перед командой?
– Цель одна – выиграть чемпионат. А чтобы достичь этого, нужно наладить отношения между техническим персоналом, старыми футболистами и новыми игроками, которые еще придут.
– Как будет строиться трансферная политика «Зенита»?
– Мы должны подписать футболистов, которые соответствуют «Зениту» – по характеристикам, по игре. Константин Сарсания – спортивный директор, мы будем часто видеться и обсуждать актуальные вопросы.
– Какие аргументы были решающими, когда вы
приняли предложение от «Зенита»?
– Единственный аргумент – это тот, который привел мистер Фурсенко: мы повысим уровень клуба, достигнем новых высот. Я сразу согласился на предложение из Петербурга. «Зенит» – известный клуб не только в России, но и в мире.
– Считаете ли вы лимит на легионеров проблемой
нашего футбола?
– У меня был подобный опыт в Турции: в команде половина турков, половина иностранных игроков. Та база российских игроков, которая у нас есть, достаточна. Для меня лимит – не проблема
– Почему вы отказались от Данни?
– Я лично от него не отказывался. У него закончился контракт, и он ушел. Он один из самых известных игроков «Зенита», он хороший футболист.
– Правда, что вас несколько раз звали в сборную
России?
– Предложения от сборной России поступали, у нас были переговоры. Но они, к сожалению, не привели ни к чему.
– Общались ли вы с Доменико Кришито и говорил ли
он вам, что хочет уйти из «Зенита»?
– Да, я говорил с ним и не раз. Он говорил, что здесь ему очень хорошо, он стал полноценным жителем Петербурга. Ему здесь нравится. О том, что он хочет уйти, Кришито не говорил.
– Один итальянский тренер только что добился успеха в России. Важно ли для вас противостояние с Массимо Каррерой?
– Я бы хотел добиться в России такого же и даже большего успеха.
– Почему первым в трансферное окно «Зенит»
подписал именно Кристиана Нобоа?
– Это очень техничный игрок без контракта. Мы пригласили его, потому что он хорошо знаком с российским чемпионатом. К тому же у него большой опыт – это главные причины.
– Кто будет входить в ваш тренерский штаб?
– Я начну работать со среды, мы обсудим это с помощниками. Важно, чтобы в тренерский штаб входили Анатолий Тимощук, Игорь Симутенков. Они важны для дальнейшего взаимодействия.
– Прямой вопрос: появится ли в «Зените» Златан
Ибрагимович?
– Я думаю, ему хорошо в «Манчестер Юнайтед» (улыбается). Тем более он сейчас восстанавливается. Это маловероятно!
– В Манчестере, в Турции вы надевали на матчи
шарфы в клубных цветах. Планируете ли делать то же самое в «Зените»?
– Знаете, в России ведь примерно так же холодно, как в Манчестере. Так что мне придется (улыбается).
«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренере