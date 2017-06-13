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Будет ли Ибрагимович играть в России? Главное от Манчини о новом «Зените»

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Будет ли Ибрагимович играть в России? Главное от Манчини о новом «Зените»
Фото: ФК «Зенит»

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о приглашениях в сборную России и причинах согласиться на работу в Петербурге.

– Благодарю за радушный прием! – сказал впечатленный Роберто Манчини со сцены трем сотням болельщиков «Зенита», которых пригласили на его презентацию. – Я знал, что тиффози «Зенита» активны. Но не знал, что настолько. Спасибо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, который вспомнил чемпионат Европы-1988, матч сборных Италии и СССР. Поражен его памятью! (Полтавченко отметил силу форварда Манчини: упомянул, что СССР победил только после замены Роберто – Прим.ред.) Спасибо Алексею Миллеру, его поддержка нам необходима – я уверен в том, что она будет и поможет стать нам лучше. Спасибо мистеру Дюкову и мистеру Фурсенко. Надеюсь, мы снова начнем выигрывать и вернемся в Лигу чемпионов. Мы приложим максимум усилий, чтобы попасть в Лигу чемпионов, выиграв чемпионат.

– Я очень рад возглавить «Зенит», прибыть в прекрасный город, – с другого вежливого захода начал Манчини уже общение с журналистами на пресс-конференции. – Наша философия будет заключаться в отличном футболе – и хорошем, качественном, и отличном от других команд. Начать надо со знакомства с персоналом, футболистами, а затем продолжить плодотворную работу.

– Какие цели стоят перед командой?
– Цель одна – выиграть чемпионат. А чтобы достичь этого, нужно наладить отношения между техническим персоналом, старыми футболистами и новыми игроками, которые еще придут.

– Как будет строиться трансферная политика «Зенита»?
– Мы должны подписать футболистов, которые соответствуют «Зениту» – по характеристикам, по игре. Константин Сарсания – спортивный директор, мы будем часто видеться и обсуждать актуальные вопросы.

– Какие аргументы были решающими, когда вы приняли предложение от «Зенита»?
– Единственный аргумент – это тот, который привел мистер Фурсенко: мы повысим уровень клуба, достигнем новых высот. Я сразу согласился на предложение из Петербурга. «Зенит» – известный клуб не только в России, но и в мире.

– Считаете ли вы лимит на легионеров проблемой нашего футбола?
– У меня был подобный опыт в Турции: в команде половина турков, половина иностранных игроков. Та база российских игроков, которая у нас есть, достаточна. Для меня лимит – не проблема

– Почему вы отказались от Данни?
– Я лично от него не отказывался. У него закончился контракт, и он ушел. Он один из самых известных игроков «Зенита», он хороший футболист.

– Правда, что вас несколько раз звали в сборную России? 
– Предложения от сборной России поступали, у нас были переговоры. Но они, к сожалению, не привели ни к чему.

– Общались ли вы с Доменико Кришито и говорил ли он вам, что хочет уйти из «Зенита»?
– Да, я говорил с ним и не раз. Он говорил, что здесь ему очень хорошо, он стал полноценным жителем Петербурга. Ему здесь нравится. О том, что он хочет уйти, Кришито не говорил.

– Один итальянский тренер только что добился успеха в России. Важно ли для вас противостояние с Массимо Каррерой?
– Я бы хотел добиться в России такого же и даже большего успеха.

– Почему первым в трансферное окно «Зенит» подписал именно Кристиана Нобоа?
– Это очень техничный игрок без контракта. Мы пригласили его, потому что он хорошо знаком с российским чемпионатом. К тому же у него большой опыт – это главные причины.

– Кто будет входить в ваш тренерский штаб?
– Я начну работать со среды, мы обсудим это с помощниками. Важно, чтобы в тренерский штаб входили Анатолий Тимощук, Игорь Симутенков. Они важны для дальнейшего взаимодействия.

– Прямой вопрос: появится ли в «Зените» Златан Ибрагимович?
– Я думаю, ему хорошо в «Манчестер Юнайтед» (улыбается). Тем более он сейчас восстанавливается. Это маловероятно!

– В Манчестере, в Турции вы надевали на матчи шарфы в клубных цветах. Планируете ли делать то же самое в «Зените»?
– Знаете, в России ведь примерно так же холодно, как в Манчестере. Так что мне придется (улыбается).

«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренере

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