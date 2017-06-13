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«Малкин-шоу». Восемь доказательств, что российский форвард был лучшим в плей-офф

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Малкин-шоу». Восемь доказательств, что российский форвард был лучшим в плей-офф
Фото: Gettyimages.ru

Евгений Малкин остался в этом сезоне без приза «Конн Смит Трофи» самому ценному игроку НХЛ, но «Советский спорт» настаивает, что именно он является лучшим хоккеистом в составе обладателей Кубка Стэнли. В доказательство представляем моменты с его участием, которые запомнились больше всего.

Шайба Малкина в ворота голкипера «Вашинготна» Брэйдена Холтби хоть и не спасла «Питтсбург» от поражения и седьмого матча в серии, зато получилась очень красивой.


В шестом матче серии против «Оттавы» при счете 0:0 Малкин подхватил шайбу за воротами «Оттавы», выбрался из-под опеки защитника и нанес бросок в окружении трех соперников. Подхватил отскочившую от голкипера шайбу, сделал пару размашистых движений и положил ее в ворота.


Евгений Малкин поехал на разборки с Маттиасом Экхольмом. Они начали пихать друг друга в грудь, но сзади выскочил другой защитник «Предаторз» Пи-Кей Суббан…


После окончания четвертого матча финальной серии фанаты «Нэшвилла» с трибун улюлюкали, оскорбляли гостей и бросали полотенца. Одно из них пролетело в сантиметрах от головы Малкина. А Евгений был расстроен из-за поражения …


Красивая передача Малкина на подключившегося к атаке защитника «Пинвинз» Рона Хэйнси.


Во время празднования победы в Кубке Стэнли на льду кто-то из партнеров толкнул Малкина, и он ударился носом о шлем другого игрока. В результате во время интервью нос Джино был заклеен пластырем.


И еще одна драка с участием российского нападающего. В этот раз соперником Малкина стал защитник «Предаторз» Роман Йоси.


Ну и красивым финалом стал поцелуй Анны Кастеровой и Евгения Малкина, ставшего трехкратным обладателем Кубка Стэнли.


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