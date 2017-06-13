Шведам авто не дарят! Как «Тре Крунур» делила призовые за победу на ЧМ-2017

Сборная Швеции продемонстрировала настоящее «чувство локтя», наградив свой за триумф в Кельне даже игроков, не попавших в заявку.

Сборная Швеции побеждает на чемпионатах мира не так часто, как наша «Красная машина». За всю свою историю шведы завоевывали «золото» ровно десять раз. Трижды – в ХХI веке. В 2006, 2013 и 2017 годах.

Однако хоккейные триумфы, пусть и более редкие, в Швеции отмечают без особой помпы. За победу над канадцами в финале, как это произошло на чемпионате мира-2017 в Кельне, король Карл ХVI «Вольво» игрокам своей сборной дарить не собирался. Да они, наверное, и не просили. Напротив, призовые поделили поровну, не забыв и про Родину.

Как сообщили шведские СМИ, премия «Тре Крунур» за победу на чемпионате мира состояла из двух частей.

Десять миллионов крон сборной перечислила ИИХФ. И вот все эти деньги пошли на развитие хоккея в стране. Конкретно же игроки получили на команду чуть больше трех миллионов крон.

Капитан команды Джоэль Лундквист, а также его ассистенты Виктор Хедман и Габриэль Ландеског приняли решение разделить эту сумму поровну на всех. Таким образом, все 25 игроков включенных в заявку, получили по 120 тысяч крон.

Что особенно трогательно, команда не забыла и троих хоккеистов, которые вместе с ней готовились к турниру, но в итоге так и не попали в заявку. Оставшиеся 120 тысяч поделили между собой Калле Розен, Марио Кемпе и Никлас Сведберг.

Вот такая честная и справедливая шведская хоккейная семья. Без шуточек и сарказма.

Кстати, шведская крона – это примерно 6,5 российских рублей. То есть за победу каждый хоккеист основного состава получил порядка 780 тысяч рублей.

Говорят, некоторые российские звезды в день получают больше… Просто за то, что играют в КХЛ.

Вот все в Швеции не так, как у нас!











