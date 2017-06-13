Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки72 : 95ЦСКА
Футбол  Камерун0 : 2Колумбия
Футбол  Австралия0 : 4Бразилия
Футбол  Румыния1 : 2Чили
Футбол  Франция0 : 1Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шведам авто не дарят! Как «Тре Крунур» делила призовые за победу на ЧМ-2017

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шведам авто не дарят! Как «Тре Крунур» делила призовые за победу на ЧМ-2017
Фото: Gettyimages.ru

Сборная Швеции продемонстрировала настоящее «чувство локтя», наградив свой за триумф в Кельне даже игроков, не попавших в заявку.

Сборная Швеции побеждает на чемпионатах мира не так часто, как наша «Красная машина». За всю свою историю шведы завоевывали «золото» ровно десять раз. Трижды – в ХХI веке. В 2006, 2013 и 2017 годах.

Однако хоккейные триумфы, пусть и более редкие, в Швеции отмечают без особой помпы. За победу над канадцами в финале, как это произошло на чемпионате мира-2017 в Кельне, король Карл ХVI «Вольво» игрокам своей сборной дарить не собирался. Да они, наверное, и не просили. Напротив, призовые поделили поровну, не забыв и про Родину.

Как сообщили шведские СМИ, премия «Тре Крунур» за победу на чемпионате мира состояла из двух частей.

Десять миллионов крон сборной перечислила ИИХФ. И вот все эти деньги пошли на развитие хоккея в стране. Конкретно же игроки получили на команду чуть больше трех миллионов крон.

Капитан команды Джоэль Лундквист, а также его ассистенты Виктор Хедман и Габриэль Ландеског приняли решение разделить эту сумму поровну на всех. Таким образом, все 25 игроков включенных в заявку, получили по 120 тысяч крон.

Что особенно трогательно, команда не забыла и троих хоккеистов, которые вместе с ней готовились к турниру, но в итоге так и не попали в заявку. Оставшиеся 120 тысяч поделили между собой Калле Розен, Марио Кемпе и Никлас Сведберг.

Вот такая честная и справедливая шведская хоккейная семья. Без шуточек и сарказма.

Кстати, шведская крона – это примерно 6,5 российских рублей. То есть за победу каждый хоккеист основного состава получил порядка 780 тысяч рублей.

Говорят, некоторые российские звезды в день получают больше… Просто за то, что играют в КХЛ.

Вот все в Швеции не так, как у нас!





Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Василевский: Мне было намного обиднее не выйти в плей-офф с «Тампой», чем проиграть КанадеВратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский вспомнил поражение от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира в Германии и сравнил его с непопаданием «молний» в плей-офф НХЛ.«Проблемы сборной не зависят от СКА». Итоги сезона от тренера-совместителя«Проблемы сборной не зависят от СКА». Итоги сезона от тренера-совместителяТренер СКА и сборной России – о бронзе чемпионата мира, проблемах Войнова и зависимости между работой в клубе и сборной.Харийс Витолиньш: Где-то это наша тренерская ошибка, что не смогли обыграть сборную КанадыТренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением об итогах чемпионата мира по хоккею-2017.Александр Овечкин: До конца ли залечил травму ноги? ПосмотримНападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем самочувствии после травмы ноги, полученной в ходе розыгрыша Кубка Стэнли.Самые зрелищные сейвы ЧМ-2017 по хоккею (видео)Международная федерация хоккея (IIHF) выбрала самые зрелищные сейвы чемпионата мира по хоккею 2017 года, который прошел в Кельне и Париже.Самые красивые шайбы ЧМ-2017 по хоккею (видео)Международная федерация хоккея (IIHF) выбрала самые красивые шайбы, заброшенные во время чемпионата мира по хоккею 2017 года, который прошел в Кельне и Париже.«Нефтехимик» подпишет нападающего сборной Чехии Ганзла«Нефтехимик» подпишет контракт с нападающим сборной Чехии Робином Ганзлом, сообщает «БИЗНЕС Online».Алексей Касатонов: От Кучерова и Кузнецова ждал большегоАлексей Касатонов: От Кучерова и Кузнецова ждал большегоПрезидент спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов подвел итоги сезона.Александр Лукашенко: Давайте по-настоящему заниматься хоккеем, результаты отвратительныеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку состоянию дел в белорусском хоккее.Вячеслав Фетисов: У сборной России проявляется комплекс канадцевДвукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира против Канады.Антон Белов: Канадцы валялись от любого соприкосновения, это просто смешноЗащитник сборной России Антон Белов поделился мнением о встрече с командой Канады (2:4) в полуфинале прошедшего чемпионата мира.Мозякин восстановится к первому сбору «Магнитки»Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что нападающий Сергей Мозякин, получивший травму на чемпионате мира, восстановится к первому тренировочному сбору клуба.Вячеслав Быков: Побеждать Канаду – это как с гранатой бросаться под танкВячеслав Быков: Побеждать Канаду – это как с гранатой бросаться под танкОбозреватели «Советского спорта» взяли эксклюзивное интервью у семикратного чемпиона мира Вячеслава Быкова.«Я – молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в Америку«Я – молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в АмерикуА ведь в этом составе мы сборную России можем больше не увидеть. Разлетаются игроки в разные стороны – кто в «Вегас», кто в «Баффало»…Сергей Борисов: Что нужно изменить в подготовке сборной? Сделать чемпионат КХЛ сложнееЭксперт КХЛ ТВ Сергей Борисов рассказал, что нужно изменить в подготовке сборной России, чтобы она выиграла следующий чемпионат мира.Илья Воробьев: Сборная России была близка к тому, чтобы выиграть чемпионат мираГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев оценил выступление сборной России на прошедшем чемпионате мира.Федор Канарейкин: С такой дисциплиной у сборной России изначально не было шансов против КанадыЗаслуженный тренер России Федор Канарейкин подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею, который прошел в Кельне и Париже.Как бюджетно съездить на чемпионат мира по хоккеюКак бюджетно съездить на чемпионат мира по хоккеюЛайфхаки от журналистов «Советского спорта»Сергей Борисов: Перед Знарком поставлена задача выиграть ОлимпиадуСергей Борисов: Перед Знарком поставлена задача выиграть ОлимпиадуБывший вратарь «Спартака», хоккейный эксперт Сергей Борисов прокомментировал «Советскому спорту» игру сборной России на чемпионате мира.Нужен ли сборной России Квартальнов?Нужен ли сборной России Квартальнов?После поражения сборной России в полуфинале чемпионата мира оживилась дискуссия о главном тренере национальной сборной.
Футбол
Сергей Фурсенко: Мы все любим Данни, но строим команду с чистого листа
Футбол
Роберто Манчини: Лимит на легионеров – для меня не проблема
Футбол
Максим Матлаков: Зачем «Зенит» купил Кокорина и Дзюбу?
Футбол
Роберто Манчини: У «Зенита» одна цель – выиграть чемпионат
все новости
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости