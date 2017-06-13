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«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренере

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренере
Фото: ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко – о Данни, Кержакове, Аршавине и задачах Манчини в клубе.

О целях, поставленных перед Манчини

– Мы бы хотели видеть красивый и зрелищный футбол, игру высочайшего класса. Нам нужно вернуть чемпионство и Лигу чемпионов. В Лиге Европы мы будем стремиться к максимальному результату.

О приглашении Манчини в сборную

– Я два раза пытался его пригласить в сборную России. Но бывает, что-то не получается. Так получилось, что Адвокат пришел в сборную России, о чем я не жалею. С Манчини не получалось и все. Это связано с тем, что Господь Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Сейчас получилось в – и слава Богу.

Об организационных изменениях в клубе

– Константин Сарсания будет заниматься молодежью – не только трансферами, но и выстраиванием всей вертикали селекции от самых маленьких до первой команды. Мы вернули Сашу Горшкова, он будет тренировать молодежку, а Анатолий Давыдов – «Зенит-2». Появится молодой начальник команды, который знает множество языков. Будет работать в «Зените» Оресте Чинквини, он очень хорошо разбирается в тонкостях подготовки и организации сборов.

О «Зените-2»

– Не оставлять Радимова у руля команды это общее решение. Мы начинаем активно трансформировать селекционную службу. Я считаю, удаление молодых игроков из «Зенита»-2 и приглашение возрастных игроков было ошибкой.

О составе «Зенита»

– Мы возьмем всех игроков на первый сбор. Будем смотреть, кто подходит. Те, кто не подходит, будут сданы в арену или проданы. Мы вышли из-под санкций УЕФА, у нас есть ресурсы на новичков. Будем стремиться к тому, чтобы в «Зените» были лучшие игроки российского чемпионата: в первую очередь россияне, а затем сильные иностранцы. В первую команду вернутся по крайней мере три воспитанника петербургского футбола. Кто именно? Узнаете позже.

Будет ли Ибрагимович играть в России? Главное от Манчини о новом «Зените»

О Данни

– Мы все любим Данни, он многое привнес в «Зенит». Тем не менее, мы строим совершенно новую команду с чистого листа. 

Об Александре Кержакове

– Считаю, Кержакову нужно сейчас учиться, потому что он легенда нашего клуба, а у нас хорошие отношения, и совмещать учебу с работой в клубе.

Об Андрее Аршавине

– Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича вернул, чтобы он здесь поиграл. Он великий мастер, публика его обожает. И я его люблю.

О новом стадионе

– Постараемся как можно быстрее переехать: начнем играть там сразу со второго тура. Есть недоделки, но их можно почувствовать и устранить, только придя на него. Мы будем агрессивно работать на стадионе, потому что мы хотим, чтобы зрители обращали внимание только на нашу игру.

О Луческу

– У нас хорошие отношения с Мирчей, я встречался с ним. Есть неурегулированные вопросы, но думаю, мы обо всем договоримся.

О системе «осень-весна»

– Отношусь к ней очень положительно. Мы заканчиваем сезон на хороших полях. Я помню, как мы играли конец чемпионата в снегу. И не было никаких возможностей. Перерывы раз в два года бывают на чемпионат Европы и чемпионат мира, происходила чехарда. Мне кажется, президенты основных клубов поддерживают эту идею, она себя оправдала. Я вернулся в «Зенит», и я считаю, что это было правильное решение.

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