«Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Фурсенко – о новом главном тренере
Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко – о Данни,
Кержакове, Аршавине и задачах Манчини в клубе.
О целях, поставленных перед Манчини
– Мы бы хотели видеть красивый и зрелищный
футбол, игру высочайшего класса. Нам нужно вернуть чемпионство и Лигу
чемпионов. В Лиге Европы мы будем стремиться к максимальному результату.
О приглашении Манчини в сборную
– Я два раза пытался его пригласить в сборную
России. Но бывает, что-то не получается. Так получилось, что Адвокат пришел в
сборную России, о чем я не жалею. С Манчини не получалось и все. Это связано с
тем, что Господь Бог ждал, что Манчини придет в «Зенит». Сейчас получилось в –
и слава Богу.
Об организационных изменениях в клубе
– Константин Сарсания будет заниматься молодежью – не только трансферами, но и выстраиванием всей вертикали селекции от самых маленьких до первой команды. Мы вернули Сашу Горшкова, он будет тренировать молодежку, а Анатолий Давыдов – «Зенит-2». Появится молодой начальник команды, который знает множество языков. Будет работать в «Зените» Оресте Чинквини, он очень хорошо разбирается в тонкостях подготовки и организации сборов.
О «Зените-2»
– Не оставлять Радимова у руля команды это общее решение. Мы начинаем активно трансформировать селекционную службу. Я считаю, удаление молодых игроков из «Зенита»-2 и приглашение возрастных игроков было ошибкой.
О составе «Зенита»
– Мы возьмем всех игроков на первый сбор. Будем смотреть, кто подходит. Те, кто не подходит, будут сданы в арену или проданы. Мы вышли из-под санкций УЕФА, у нас есть ресурсы на новичков. Будем стремиться к тому, чтобы в «Зените» были лучшие игроки российского чемпионата: в первую очередь россияне, а затем сильные иностранцы. В первую команду вернутся по крайней мере три воспитанника петербургского футбола. Кто именно? Узнаете позже.
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О Данни
– Мы все любим Данни, он многое привнес в «Зенит».
Тем не менее, мы строим совершенно новую команду с чистого листа.
Об Александре Кержакове
– Считаю, Кержакову нужно сейчас учиться, потому
что он легенда нашего клуба, а у нас хорошие отношения, и совмещать учебу с
работой в клубе.
Об Андрее Аршавине
– Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича вернул,
чтобы он здесь поиграл. Он великий мастер, публика его обожает. И я его люблю.
О новом стадионе
– Постараемся как можно быстрее переехать: начнем
играть там сразу со второго тура. Есть недоделки, но их можно почувствовать и
устранить, только придя на него. Мы будем агрессивно работать на стадионе,
потому что мы хотим, чтобы зрители обращали внимание только на нашу игру.
О Луческу
– У нас хорошие отношения с Мирчей, я встречался с
ним. Есть неурегулированные вопросы, но думаю, мы обо всем договоримся.
О системе «осень-весна»
– Отношусь к ней очень положительно. Мы заканчиваем сезон на хороших полях. Я помню, как мы играли конец чемпионата в снегу. И не было никаких возможностей. Перерывы раз в два года бывают на чемпионат Европы и чемпионат мира, происходила чехарда. Мне кажется, президенты основных клубов поддерживают эту идею, она себя оправдала. Я вернулся в «Зенит», и я считаю, что это было правильное решение.