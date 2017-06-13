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Елена Остапенко: Трибуны в Париже болели за меня!

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
mixnews.lv
mixnews.lv

Человек, влюбивший на прошлой неделе в себя абсолютно всю Латвию, сегодня окунулся на родине в атмосферу всеобщего обожания и любви. Елена Остапенко устроила автограф-сессию и ответила на вопросы на импровизированной пресс-конференции, устроенной непосредственно на корте того самого теннисного клуба, где она с детства тренировалась.

- Вы для многих зрителей на кортах «Роллан Гарроса» были абсолютно новым именем. Не было ли страшно не справиться с давлением трибун?
- Да как раз меня очень хорошо поддерживали. Даже когда играла против Возняцки в четвертьфинале, казалось, что весь стадион болеет за меня. Это было безумно приятно. Да и в финале, когда с Симоной играла, мне тоже показалось, что большинство болеет за меня. Поэтому чувствовала себя очень комфортно. Было ощущение абсолютно домашней игры, домашнего стадиона.

- Из Латвии за Вами приехала немаленькая группа поддержки. Человек пятьдесят – точно.
- Я-то считала, что человек сто!

- Но флагов видно не было.
- Я два насчитала.

- Когда только времени хватило смотреть по сторонам?
- Уже привыкла видеть краем глаза.

- Какие хобби есть? Или все время отведено только теннису?
- Хобби, конечно, есть. Люблю бальные танцы. В Риге сейчас есть где заниматься бальными танцами. Посвящаю время изучению разных языков. Провожу время с семьей и друзьями.

- Есть возможность сейчас расслабиться, съесть какую-нибудь вкусняшку?
- Нет, буду скучной, но я даже сейчас стараюсь правильно питаться.


Фото: mixnews.lv

До недавнего времени Елену тренировала только мама – Елена Яковлева. Не удивительно, что мама тоже активно отвечала на наши вопросы.

- Сколько времени Вам и Алене удается проводить в Латвии?
- В Латвии? Недели три-четыре.

- Вы сегодня отвечаете на вопросы и по-русски, и по-английски, и по-латышски. Как общаетесь между собой?
- За границей как раз часто по-латышски – так никто не поймет.

- Многие теннисисты место жительства меняют. У вас нет таких планов?
- Нет, на тренировки мы и так выезжаем в другие страны. А здесь – родина: и Алены, и моя.

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