Елена Остапенко: Трибуны в Париже болели за меня!
Человек, влюбивший на прошлой неделе в себя абсолютно всю Латвию, сегодня окунулся на родине в атмосферу всеобщего обожания и любви. Елена Остапенко устроила автограф-сессию и ответила на вопросы на импровизированной пресс-конференции, устроенной непосредственно на корте того самого теннисного клуба, где она с детства тренировалась.
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Вы для многих зрителей на кортах «Роллан
Гарроса» были абсолютно новым именем.
Не было ли страшно не справиться с
давлением трибун?
- Да как раз меня очень хорошо поддерживали. Даже когда играла против Возняцки в четвертьфинале, казалось, что весь стадион болеет за меня. Это было безумно приятно. Да и в финале, когда с Симоной играла, мне тоже показалось, что большинство болеет за меня. Поэтому чувствовала себя очень комфортно. Было ощущение абсолютно домашней игры, домашнего стадиона.
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Из Латвии за Вами приехала немаленькая
группа поддержки. Человек пятьдесят –
точно.
- Я-то считала, что человек сто!
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Но флагов видно не было.
- Я два насчитала.
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Когда только времени хватило смотреть
по сторонам?
- Уже привыкла видеть краем глаза.
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Какие хобби есть? Или все время отведено
только теннису?
- Хобби, конечно, есть. Люблю бальные танцы. В Риге сейчас есть где заниматься бальными танцами. Посвящаю время изучению разных языков. Провожу время с семьей и друзьями.
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Есть возможность сейчас расслабиться,
съесть какую-нибудь вкусняшку?
- Нет, буду скучной, но я даже сейчас стараюсь правильно питаться.
Фото: mixnews.lv
До недавнего времени Елену тренировала только мама – Елена Яковлева. Не удивительно, что мама тоже активно отвечала на наши вопросы.
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Сколько времени Вам и Алене удается
проводить в Латвии?
- В Латвии? Недели три-четыре.
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Вы сегодня отвечаете на вопросы и
по-русски, и по-английски, и по-латышски.
Как общаетесь между собой?
- За границей как раз часто по-латышски – так никто не поймет.
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Многие теннисисты место жительства
меняют. У вас нет таких планов?
- Нет, на тренировки мы и так выезжаем в другие страны. А здесь – родина: и Алены, и моя.