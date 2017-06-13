Семикратные! ЦСКА опять победил в Единой лиге ВТБ

Столичный ЦСКА 7-й раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ. Третий матч финальной серии армейцы завершили разгромом «Химок», решив все свои задачи уже в первой половине встречи.

Матч Химки - ЦСКА - 72:95 Место и дата 13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

ОЦЕНКА ШАНСОВ

- У нас ничего не получилось в этом матче, - признавался Душко Иванович еще после второй игры. - Невозможно одолеть ЦСКА, если за 20 минут даешь армейцам набрать 60 очков. У нас не сложилась качественная игра в защите, да и в нападении получалось мало. Что ж, надо продолжать бороться и принимать верные решения на обеих половинах паркета. Только в этом случае у нас появится шанс зацепиться за победу в третьем матче.

Да, 60 очков за половину ЦСКА во вторник набрать не сможет. Только... Это никак не скажется на итоговом результате.

- Все-таки, нам пришлось очень тяжело в московских матчах, - еще накануне признает защитник «химчан» Егор Вяльцев. - Возможно, сказалась нехватка времени на отдых после тяжелой серии с «Зенитом». Мы не успели отойти от битвы с питерцами как физически, так и психологически. Хотя в первой игре против ЦСКА - по крайней мере, до большого перерыва - наша команда выглядела неплохо. Но этого мало. Армейцы не прощают ни малейшей расслабленности. С ними надо выкладываться на все 100 процентов на протяжении каждой из 40 минут. А любая потеря концентрации - и вот уже на табло «минус 15» или «минус 20». Приходится собираться заново, тратить уйму сил на погоню, и в конечном счете этих сил просто не хватает.

Если в первой финальной встрече «Химки» и правда сократили отставание с 30 до 6 очков (правда, не без помощи соперников, откровенно заигравшихся в последней четверти и пропустивших такой рывок гостей), то второй матч закончился разгромом. Даже неплохой старт (8:4 после двух трешек Робби Хаммела) никак, в итоге, не помог. Алексея Шведа по-прежнему надежно прикрывали на площадке, остальные лидеры выше головы не прыгнули, Марко Тодорович, получивший травму, вовсе остался вне заявки.

И даже переезд серии на арену «Химок» не оставлял больших надежд, что в третьей встрече что-нибудь изменится.

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СТАРТОВЫЙ РЫВОК

Стартовый спорный лишь запускает отсчет - 40 игровых минут (и примерно два часа реального времени) до того, как на площадке из хлопушек выстрелят конфетти, а армейцы поднимут чемпионский кубок и повесят на шею золотые медали.

С каждой секундой в этом убеждаешься все больше.

Дальний выстрел Де Коло, бросок из-под щита Кайла Хайнса, точный выстрел Никиты Курбанова организуют рывок гостей - 9:0. Срочный тайм-аут «Химок» ситуацию никак не исправляет - опять попадает Курбанов, делая счет разгромным для первых минут. Кольцо армейцев остается нераспечатанным, пока ближе к экватору стартовой четверти с фолом не забивает Эрл Роуланд. Но красно-синие тут же опять набирают 8 очков подряд - летят трешки у Де Коло и Джексона, да еще Джеймс Огастин издевательским горшком накрывает Станислава Ильницкого, тут же организуя быстрый отрыв и забивая сверху. В то самое кольцо, в которое когда-то, будучи в форме «Химок», сам положил спасительнюю треху одновременно с сиреной с центра площадки. Тот матч - два года назад, в регулярке - желто-синие выиграли. Сегодня им такой успех не повторить. Не после 3:22 за 6 минут со стартового спорного!

Конечно, так не может длиться вечно. Постепенно раскрывается Швед, финтит в трехсекундной зоне Роуланд, радует трибуны данками Дмитрий Соколов. Но ситуацию удается только выровнять - о том, чтобы приблизиться к армейцам в счете речи не идет. После большого перерыва на площадке еще наблюдается борьба. Даже временами нервная - это подчеркивает Алексей Швед, жестко сбивая Де Коло на своей половине. Но чем ближе к сирене, тем все яснее - четвертой игры не будет.

Трибуны не расходятся - тут надо отдать должное болельщикам. Остаются с командой до конца. Благо, есть, что посмотреть - и «парашюты», и шальные трешки через частокол из рук защитников, и сольные проходы отдельных мастеров вроде того же Нандо или Шведа. Но на паркете - уже вторые составы. Руслан Патеев против Ивана Лазарева. Михаил Кулагин против Вячеслава Зайцева. «Химки» борются за престиж - чтобы не допустить откровенного разгрома. ЦСКА - за то, чтобы каждый игрок набрал очки. Правда, Виталий Фридзон, сколько не получает передач, в кольцо так и не попадает. Ни издали, ни из-под щита.

Только даже его это в итоге не расстроит.

ЦСКА - опять чемпион!