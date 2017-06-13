Владимир Гомельский: По глазам игроков ЦСКА читалось – они хотят закончить серию

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский подвел итоги сезона в Единой лиги ВТБ.

ОБ ИГРЕ

Команды вышли на розыгрыш спорного мяча с совершенно разным настроем. Армейцы были решительными, полностью сконцентрированными. По их лицам и глазам читалось, что они сегодня хотят закончить серию. «Химки» слишком долго искали себя, а когда нашли и выровняли игру, ЦСКА уже вел 20 очков. Так что, «Химки» все проспали.

И еще. Замены, сделанные Душко Ивановичем в первой четверти, к сожалению, для подмосковной команды, перелом в игру не внесли. Не поправили защиту, не внесли свежую струю в атаке. А вот замены Димитриса Итудиса были очень точечные и правильные. Поэтому все решилось в первой четверти.

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О СЕРИИ

Если говорить о боевитости этой серии, то были серии, когда ЦСКА побеждал 3:0, но «Химки» оказывали более жесткое и активное сопротивление. И, конечно, эта серия не идет ни в какое сравнение в полуфинальном «Химки» – «Зенит». ЦСКА победил совершенно заслуженно, продемонстрировав, что он выше классом.

О КОНКУРЕНЦИИ

Конечно, хочется большей конкуренции в нашем чемпионате. Но здесь надо ответить на один вопрос: если мы хотим добиться конкуренции за счет ослабления ЦСКА, то этому не бывать. Тогда повысить конкуренцию можно только по спортивному принципу – соперники армейцев должны усиливаться.

ПОСТСКРИПТУМ

У девяти игроков ЦСКА завершаются контракты. Хочется пожелать селекционной службе клуба, чтобы она справилась с поставленной перед ней задачей.

И еще хочу вот что добавить. Мы несколько лет подряд вполне обоснованно говорим, что чемпионат Единой лиги ВТБ по своему уровню, по уровню игроков занимает второе место в Европе, уступая лишь испанскому. Но в спорте существует лишь одно место – первое, все остальные последние. И надо не останавливаться, совершенствоваться и добиваться того, чтобы наш чемпионат был сильнейшим в Европе.