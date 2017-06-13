«Эмоции каждый раз разные». Армейцы - о победе в лиге ВТБ

Как игроки ЦСКА отмечали победу и о чем говорили в раздевалки после победы над «Химками» и завершении сезона.

«НА ДВЕ НЕДЕЛИ ВЫПАДУ ИЗ БАСКЕТБОЛА»

Фейерверк из конфети, золотой Кубок имени Сергея Белова в руках капитана, срезаная с кольца «чемпионская» сетка... Стандартный набор для ЦСКА в конце каждого сезона Единой лиги ВТБ! Только эмоций все равно хватает. Это чувствуешь во взгляде игроков. Это слышишь, стоя у раздевалки, где армейцы празднуют победу. Бурно. Громко. Долго. С душой!

Смесь запаха шампанского и дыма от сигар бьет в нос, но не сбивает с ног. Здесь жутко душно, пот ручьем, но на такие мелочи внимания не обращаешь.

- Эмоции каждый раз разные! - признается капитан ЦСКА Виктор Хряпа. - Их невозможно описать словами. Каждая победа запоминается по-своему. И эта - в том числе.

- Мы не в школе, чтобы раздавать оценки за сезон, - рассуждает президент клуба Андрей Ватутин. - Для многих мерилом успеха ЦСКА считается победа в Евролиге. Это неправильно. Каждый кубок - важен. И мы рады, что выиграли свой последний за это лето матч.

- Вы так и не набрали ни одного очка. На настроение не повлияло? - вопрос Виталию Фридзону.

- Да о чем вы? Как это может мне испортить настроение? Я в принципе никогда не гонюсь за личной статистикой. А тем более сегодня, когда мы выиграли Лигу ВТБ! Только радость и ничего кроме радости.

- Трибуны Химок лично вас в конце поддерживали - когда результат уже был понятен.

- Я много лет провел в этом клубе. И всегда с удовольствием выхожу здесь на площадку. Пусть теперь и в майке другой команды. Но я благодарен всем болельщикам, которые меня когда-либо поддерживали. В конце концов, для них мы и стараемся в каждой игре.

- Ближайшие планы?

- Проведу в родных Клинцах свой традиционный детский турнир, а потом на две недели выпаду из баскетбола. Нужно дать телу отдохнуть, а голове - переключиться на что-нибудь другое. Отпуск очень важен, учитывая, что в июле уже начнется сбор национальной команды, а потом нас ждет Евробаскет.

«ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ ОСТАЕТСЯ»

- Я вот пока не решил, куда поеду. У меня планы попроще - завершить свое восстановление. Потом уже начну думать, как провести короткий отпуск. Главное - забыть об игре. Дача, лес, шашлыки, рыбалка - все сгодится! - смеется Андрей Воронцевич.

Из-за травмы ноги форвард ЦСКА пропустил два последних матча финала. За борьбой наблюдал со скамейки.

- Конечно, всегда хочется выйти на паркет, но так сложилось, - пожимает плечами Андрей. - В любом случае, это сейчас не важно. Команда после всех проблем еще больше сплотилась, и это было видно - мы уверенно провели каждую финальную игру, победили с крупным счетом. Вот - показатель класса и уровня ЦСКА!

- Тяжело было собраться после поражения в Стамбуле?

- Тот момент был, наверное, самым трудным в сезоне. И сам проигранный «Олимпиакосу» матч, и то, что надо было сразу готовиться к следующим сильным соперникам - «Реалу», «Локомотиву-Кубани», «Химкам». Мы не расклеились. Это важно.

- Для меня этот финал - второй в карьере. Но первый - в форме ЦСКА. Победить с «Нижним Новгородом» не удалось, хотя тогда я получил бесценный опыт. Зато теперь у меня есть эта медаль! - счастливо улыбается Семен Антонов, один из героев этой финальной серии. В третьей игре он был не так заметен, но в первых двух набрал 34 очка.

- Не кажется, что ЦСКА победил слишком просто? Ни одного поражения в плей-офф.

- Но каждый матч - трудный. Мы проиграли в регулярке «Зениту». «Локомотиву-Кубани». Был сложный поединок с «Автодором» в Саратове - тогда играли овертайм. Плюс в целом сезон - очень тяжелый. Новый формат Евролиги увеличил количество матчей. Ты постоянно либо играешь, либо тренируешься, либо находишься в дороге. Это выматывает и физически, и морально. И здорово, когда твой труд в итоге приводит к победе в турнире!

- А что теперь? Есть планы на следующий год? - вопрос Хряпе.

- Мой контракт с ЦСКА закончился. Но желание играть осталось. Тут все зависит от руководства клуба - им принимать решение.

- Наметки по будущему составу, конечно, есть. Но на то они и наметки, чтобы их не озвучивали, - улыбается Ватутин. - Конечно, работа над новыми контрактами ведется. Тренерский штаб понимает, какие позиции надо усиливать. Но в Евролиге - 16 клубов, и у многих солидный бюджет, позволяющий предлагать сильным игрокам высокие зарплаты. Что в итоге получится - посмотрим. Пока ничего определенного сказать не могу. Да и конкретно сейчас просто хочется расслабиться - и отпраздновать нашу победу.