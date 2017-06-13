Странный волейбол. Здесь, оказывается, тоже играют договорняки

Одна из букмекерских организаций сообщила о подозрительных ставках, зафиксированных в двух поединках Мировой Лиги по волейболу. «Советский спорт» рассказывает самое главное и дает возможность читателю самому посмотреть эти матчи и сделать выводы.

«Странные» матчи были сыграны на этапе Мировой Лиги в Тунисе. Это третий, то есть низший дивизион Мировой Лиги, откуда победитель соревнований поднимается во второй дивизион, а вот вылет командам никуда не грозит.

Под подозрение попали два матча - матчи Тунис — Казахстан, а также Черногория — Казахстан.

В первом поединке были зафиксированы подозрительные ставки на победу африканцев в первом сете с форой (-4,5). Собственно, так и случилось: Тунис разгромил соперника со счетом 25:13. А затем африканская команда проиграла три подряд сета и сенсационно уступила казахам, однако на этот исход не было сделано никаких аномальных ставок.

Во втором упомянутом матче (Черногория — Казахстан) было зафиксировано множество ставок на победу Черногории в первом сете, а также на итоговый успех балканцев со счетом 3:0. Так и вышло. Действительно, команда Черногории являлась фаворитом встречи, однако если посмотреть на их статистику, то можно отметить нестабильность. В рамках Мировой Лиги команда в этом сезоне ни разу не выигрывала в трех сетах до поединка с Казахстаном.

Букмекеры отмечают, что в прошлом не раз фиксировали аномальные движения коэффициентов во встречах национального чемпионата Казахстана.



