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Роналду – самый высооплачиваемый спортсмен. Но до шоу-бизнеса он пока не дотянул

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта. «Советский спорт» пересказывает главное.

В соответствии с опубликованным списком первое место в списке знаменитостей, больше всех заработавших за год с июня 2016 года, занял американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимами Дидди и Паф Дэдди. За 12 месяцев он получил $130 млн. В основном деньги рэпер заработал в ходе концертного тура BadBoyFamilyReunion, а также благодаря сотрудничеству с французским водочным брендом Ciroc.

Второе место заняла певица Бейонсе, которая заработала $105 млн после выхода альбома Lemonade и последовавшего за этим мирового турне.

Больше всех из неграждан США ($95 млн) получила оказавшаяся на третьем месте британская писательница Джоан Роулинг. Она вернулась в топ-10 после небольшого перерыва благодаря книге «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также киносценарию «Фантастические твари и где они обитают».

Четвертым в списке оказался канадец Обри Грэхэм, известный под сценическим псевдонимом Drake. Он заработал $94 млн.

Пятое место – наконец-то, приходит время спортсменов. Пятерку самых зарабатывающих замкнул ($93 млн) футболист КриштиануРоналду, который за год выиграл с мадридским «Реалом» чемпионат Испании, Лигу чемпионов, стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии и был в очередной раз признан лучшим игроком года по версии FIFA.

Фото: Gettyimages.ru

Источник - Forbes

В десятку также вошли канадский певец Абель Тесфайе (Weeknd), радиоведущий Говард Штерн, британская поп-группа Coldplay, писатель Джеймс Паттерсон.

На десятом месте – баскетболист Леброн Джеймс.

Фото: Gettyimages.ru

Источник - Forbes

В прошлом году первое место в рейтинге занимала Тэйлор Свифт, заработавшая $170 млн. Однако в этом году она не выпускала новых альбомов и не ездила с мировым турне, а потому получила лишь $44 млн.

Замыкает рейтинг топ-100 шведский футболист ЗлатанИбрагимович, который в этом году выступал за «Манчестер Юнайтед».

Наверное, нет необходимости лишний раз упоминать, что никто из россиян в этот рейтинг Forbes не попал.

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