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Из минусов – Темникова и Дорн. Почему сборную России по волейболу не надо ругать

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Из минусов – Темникова и Дорн. Почему сборную России по волейболу не надо ругать
Фото: FIVB

Корреспондент «Советского спорта» отправился в Польшу, чтобы узнать, как поживает мужская сборная России по волейболу, которая сейчас много проигрывает.

ПОТЕРЯННОЕ НАСЛЕДСТВО

После неудачи на последней Олимпиаде отечественный волейбол превратился в мишень, которую расстреливают все, кому не лень. И оснований более чем достаточно. Все проблемы на поверхности, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы их озвучить. А вот найти решение – задачка посложнее. Здесь уже нужно что-то, кроме рта, бумаги и пера.

За последние годы упущено действительно многое. Мы бездарно обошлись с наследством героической победы в Лондоне-2012. Волейбольного бума не случилось, в Суперлиге окончательно умерла интрига, а в сборной затянули со сменой поколений.

По исконно русской традиции опомнились поздно и начали судорожно все исправлять, по сути, экстенсивными мерами. Поскольку состав сборной нужно было резко обновлять, на мины отправили бесстрашного тренера Сергея Шляпникова, воспитавшего не один десяток топовых российских волейболистов.

НА ПОРОГЕ ПРОГРЕССА

Сейчас он строит команду с прицелом на Токио-2020 и опирается на совсем молодых ребят: Волкова, Власова, Куркаева, Клюку. При этом многие возмущены частыми поражениями сборной.Да, действительно, показатели россиян в Мировой лиге далеки от идеальных, но вы состав-то откройте.

Эта сборная собралась за 2 дня до первого матча, сыгрывается прямо по ходу турнира,и в этот процесс постоянно вмешиваются какие-то негативные обстоятельства. В основном, конечно, травмы, усложняющие работу тренерского штаба. Да, ошибки допускают все. В матчах Мировой лиги мы не раз это видели, но есть только один путь – оставить парней в покое и дать им спокойно поработать. Расслабиться и наблюдать за прогрессом.

Откуда такая уверенность, что он наступит? Несколько часов, проведенных с командой, дали мне это понять. В сборной главенствуют дисциплина и взаимоуважение, которые проявляются не только в тренировочной работе. Все парни ведут себя подчеркнуто вежливо, вне зависимости от того, где они находятся – в лобби отеля или в автобусе.

Но никто не идеален. По дороге на арену ребята включали треки Ивана Дорна и Елены Темниковой. Впрочем, на это можно закрыть глаза. Тем более, путь от гостиницы до зала в Катовицах занимает максимум минут десять.

ПРОБЛЕМЫ ИЗВЕСТНЫ НЕ ТОЛЬКО ВАМ

В таких обстоятельствах логично, что к тренировке команда приступает минута в минуту. Вопреки всем ожиданиям, занятие проходит очень спокойно. Шляпникову не приходится повышать голос на подопечных. Все парни работают на совесть. Да, получается далеко не все и не всех. В паузах тренерский штаб проводит индивидуальную работу с игроками, корректирует их действия.

Больше всего в этом плане достается центральным блокирующим. Особое внимание игроков концентрируется на положении рук над сеткой. Главный тренер недоволен тем, что соперники слишком часто отыгрываются от нашего блока в аут. Во время отработки приема Шляпников дает игрокам подсказки по работе ног. То же самое касается и связующих. Опытный Сергей Антипкин активно внимал советам главного тренера, который сам провел карьеру игрока на позиции пасующего. По всему видно, что тренерам ясны проблемы сборной, и работа над их устранениемведется, хотя большинство уверено, что это не так.

На тренировке в целом было тихо, но, конечно, не как в библиотеке. Во время игровых упражнений игроки постоянно подбадривали друг друга. Самым шумным оказался Дмитрий Волков, который заводил партнеров после каждого удачного действия. Он одобрительно встречал успешные атаки Куркаева и Власова, которые здорово смотрелись во время отработки первого темпа.

Выделялся и Егор Феоктистов. Доигровщик «Урала» демонстрировал разнообразный арсенал ударов, раз за разом уходя от блока – то по линии, то в диагональ. Это к разговору о том, что игроки нашей сборной способны только бесхитростно долбить и совершенно не умеют отыгрываться от блока. Кроме того, у  Феоктистова еще и подача приличная, с которой он может усложнять.

В этих ребятах виден потенциал, который еще предстоит реализовать. Сергей Шляпников один из лучших тренеров мира по работе с молодежью. Так почему бы просто не поверить в этот альянс? Зачем впустую прокручивать заезженную пластинку о том, как у нас все плохо с приемом, что наш блок не успевает, а первый темп не добивает до пола? Все это понимают и делают все, чтобы исправить ситуацию. Да и еще. Парни не виноваты, что их начали заигрывать в сборной только в 22-23, а не в 18-19. Они хотят побеждать не меньше вашего.

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