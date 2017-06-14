Манчини – как Ургант. «Зенит» устроил супершоу на представлении тренера (видео)
Песня Queen, пропаганда Миллера и
двойная роль Роберто Манчини – презентация итальянца прошла очень ярко и пафосно.
«Зенит» сделал из презентации нового главного
тренера крутое шоу. Болельщиков позвали в модный «Ленинград центр» – это место,
где, например, Иван Ургант снимает свою вечернюю программу.
Роберто Манчини был одновременно и Ургантом – не хватало только
растягивания «Ма-а-анчини» при представлении – и главным гостем.
В стиле шоумена итальянец вышел на сцену из раскрывшихся специально и только для него дверей. Губернатор, глава «Газпрома» и президент клуба выходили просто сбоку, а Манчини – через центральный вход. Роберто поиграл на публику: вышел с зенитовским шарфиком в руках, потеребил его и только потом надел. Правда, слово «Зенит» на шарфике, пока Манчини его нес, было вверх ногами.
А еще он как Ургант отыграл шутку другого участника вечера: губернатор
Петербурга Георгий Полтавченко, кроме благодарности за смену главного тренера, блеснул
футбольной эрудицией – вспомнил про чемпионат Европы-1988 и пошутил, что
сборная СССР смогла в полуфинале забить Италии и победить ее только когда
форварда Роберто Манчини заменили.
– Я поражен, что вы это помните! – отреагировал итальянец первым делом
после красивых слов приветствия.
Кстати, предыдущих тренеров «Зенит» представлял в классическом здании максимально близко к историческому центру – рядом с дворцовой площадью. Про итальянские традиции говорили и из-за Манчини тоже: вспоминали и архитектора Кварнеги, и Лучано Спаллетти. Но саму презентацию провели в модерновом «Ленинград центре».
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Удивительно пропагандистской получилась речь Алексея Миллера. Он не так уже
часто развернуто и вживую говорит о «Зените», и выступление перед болельщиками
вышло уж очень заигрывающим с ними.
«Зенит» – самый популярный и самый любимый клуб в России. Клуб выиграл все
национальные трофеи: и в СССР, и в России. «Зенит» – обладатель всех
европейских трофеев кроме Лиги чемпионов. Единственный клуб, который владеет
Суперкубком УЕФА. «Зенит» входит в топ-50 рейтинга сильных брендов, поэтому он
самый известный российский клуб в мире. «Зенит» финансово самодостаточен и
коммерчески успешен. С большинством из этих тезисов и поспорить-то сложно, но
прозвучало именно как агитационное выступление.
– Синьор Манчини, вы уже достигли серьезных результатов, но реально
значимых побед вы можете добиться в самой большой стране мира – России, –
обратился Миллер уже напрямую к новому тренеру «Зенита». – Вы можете стать
чемпионом на 1/6 части суши, быть чемпионом в 11 часовых поясах. Думаю, для вас
это серьезный вызов!
Миллера после такого выступления фанаты, конечно же, приветствовали как рок-звезду. А в начале вечера именно рок-тональность дала кавер-группа, которая пела Kiss, Bon Jovi и Queen.
А лучше остальных зашла, естественно, песня We are the champions.
Возможности спеть ее в мае болельщики теперь ждут от Манчини.
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