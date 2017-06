Манчини – как Ургант. «Зенит» устроил супершоу на представлении тренера (видео)

Песня Queen, пропаганда Миллера и двойная роль Роберто Манчини – презентация итальянца прошла очень ярко и пафосно.

«Зенит» сделал из презентации нового главного тренера крутое шоу. Болельщиков позвали в модный «Ленинград центр» – это место, где, например, Иван Ургант снимает свою вечернюю программу.

Роберто Манчини был одновременно и Ургантом – не хватало только растягивания «Ма-а-анчини» при представлении – и главным гостем.

В стиле шоумена итальянец вышел на сцену из раскрывшихся специально и только для него дверей. Губернатор, глава «Газпрома» и президент клуба выходили просто сбоку, а Манчини – через центральный вход. Роберто поиграл на публику: вышел с зенитовским шарфиком в руках, потеребил его и только потом надел. Правда, слово «Зенит» на шарфике, пока Манчини его нес, было вверх ногами.

А еще он как Ургант отыграл шутку другого участника вечера: губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, кроме благодарности за смену главного тренера, блеснул футбольной эрудицией – вспомнил про чемпионат Европы-1988 и пошутил, что сборная СССР смогла в полуфинале забить Италии и победить ее только когда форварда Роберто Манчини заменили.

– Я поражен, что вы это помните! – отреагировал итальянец первым делом после красивых слов приветствия.

Кстати, предыдущих тренеров «Зенит» представлял в классическом здании максимально близко к историческому центру – рядом с дворцовой площадью. Про итальянские традиции говорили и из-за Манчини тоже: вспоминали и архитектора Кварнеги, и Лучано Спаллетти. Но саму презентацию провели в модерновом «Ленинград центре».

Удивительно пропагандистской получилась речь Алексея Миллера. Он не так уже часто развернуто и вживую говорит о «Зените», и выступление перед болельщиками вышло уж очень заигрывающим с ними.



«Зенит» – самый популярный и самый любимый клуб в России. Клуб выиграл все национальные трофеи: и в СССР, и в России. «Зенит» – обладатель всех европейских трофеев кроме Лиги чемпионов. Единственный клуб, который владеет Суперкубком УЕФА. «Зенит» входит в топ-50 рейтинга сильных брендов, поэтому он самый известный российский клуб в мире. «Зенит» финансово самодостаточен и коммерчески успешен. С большинством из этих тезисов и поспорить-то сложно, но прозвучало именно как агитационное выступление.

– Синьор Манчини, вы уже достигли серьезных результатов, но реально значимых побед вы можете добиться в самой большой стране мира – России, – обратился Миллер уже напрямую к новому тренеру «Зенита». – Вы можете стать чемпионом на 1/6 части суши, быть чемпионом в 11 часовых поясах. Думаю, для вас это серьезный вызов!





Миллера после такого выступления фанаты, конечно же, приветствовали как рок-звезду. А в начале вечера именно рок-тональность дала кавер-группа, которая пела Kiss, Bon Jovi и Queen.

А лучше остальных зашла, естественно, песня We are the champions.

Возможности спеть ее в мае болельщики теперь ждут от Манчини.

