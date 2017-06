Почему СКА проиграл шведам в европейском конкурсе? Неизвестные подробности

Форвард Кирилл Капризов получил приз лучшему молодому хоккеисту года на церемонии European Hockey Awards, которая прошла в Праге.

Мероприятие провела Ассоциация европейских клубов. А теперь позвольте поделиться подробностями.

Церемония эта новая, запущена в нынешнем сезоне. Лауреатов выбирают эксперты, по одному от каждой страны. Россию в этом почетном жюри представляет обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков, то есть я. Делегат от Латвии – Игорь Еронко из «Спорт-Экспресса».

Всего номинации три:

- лучший тренер года из Европы;

- лучший клуб года из Европы;

- лучший молодой игрок из Европы.

В последнем случае хоккеисту должно быть не больше 22 лет. Под эту категорию подходят также вратари Игорь Шестеркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА). Каждый эксперт представляет свою пятерку лауреатов. Потом чисто математически определяют победителя.

EHC Young Player of the Year: Kirill Kaprizov of Salavat Yulaev Ufa and now @CSKAhockey pic.twitter.com/fUA6SEj4Qf