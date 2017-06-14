Почему СКА проиграл шведам в европейском конкурсе? Неизвестные подробности

Форвард Кирилл Капризов получил приз лучшему молодому хоккеисту года на церемонии European Hockey Awards, которая прошла в Праге.

Мероприятие провела Ассоциация европейских клубов. А теперь позвольте поделиться подробностями.

Церемония эта новая, запущена в нынешнем сезоне. Лауреатов выбирают эксперты, по одному от каждой страны. Россию в этом почетном жюри представляет обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков, то есть я. Делегат от Латвии – Игорь Еронко из «Спорт-Экспресса».

Всего номинации три:

- лучший тренер года из Европы;

- лучший клуб года из Европы;

- лучший молодой игрок из Европы.

В последнем случае хоккеисту должно быть не больше 22 лет. Под эту категорию подходят также вратари Игорь Шестеркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА). Каждый эксперт представляет свою пятерку лауреатов. Потом чисто математически определяют победителя.

EHC Young Player of the Year: Kirill Kaprizov of Salavat Yulaev Ufa and now @CSKAhockey pic.twitter.com/fUA6SEj4Qf — EuropeanHockeyClubs (@EHCAlliance) 13 июня 2017 г.

Я назвал трех россиян в своей пятерке. В итоге победил форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, который потряс всех игрой на молодежном чемпионате мира, где он был капитаном сборной России.

Лучший клуб года определялся еще до старта плей-офф КХЛ. В свой список я внес также три наши команды из пяти. Это «Куньлунь», который удивил тем, что в Китае все-таки умеют играть в хоккей. Причем клуб из Пекина и Шанхая с ходу пробился в плей-офф.

Вы скажете – парадокс, как команда из Азии может стать лучшей в Европе? Но ведь и «Авангард» из Азии. Главное, что клуб входит в КХЛ.

Также я отметил ЦСКА, потому что выиграть три регулярных чемпионата подряд – это сильно. Ну а еще – СКА, ведь в критериях было четко прописано, что победитель должен иметь большую фанатскую базу, и надо показывать высокие спортивные результаты.

Но победила в опросе шведская «Фрелунда», которая второй год подряд побеждает в Лиге чемпионов. Возможно, вы сейчас скажете, что шведы в подметки не годятся СКА. Но вы это никак не проверите, потому что Россия не участвует в Лиге чемпионов. А сравнить силы можно только в очных матчах. В конце концов, мы еще не забыли, как швейцарский «Цюрих» со счетом 5:0 разгромил «Магнитку».

Лучший тренер года – я тоже написал трех кандидатов из пяти. Мне понравилась работа Владимира Юрзинова с «Куньлунем», Дмитрия Квартальнова с ЦСКА (кто ж знал, что через пару месяцев так все выйдет?). И конечно, очень хорош был Илья Петрович Воробьев, рулящий «Металлургом» из Магнитогорска. Ничего сказать об Олеге Знарке не мог, потому что не знал, как выступят СКА и сборная России.

EHC Coach of the Year: Roger Ronnberg. What a night for @frolunda_hc ! pic.twitter.com/tctxrrTkYo — EuropeanHockeyClubs (@EHCAlliance) 13 июня 2017 г.

А победил в номинации 45-летний Роджер Реннберг, возглавляющий ту же самую «Фрелунду». Считаете, что Олег Знарок круче? Сыграйте с ними – проверим силы.

Или был шанс увидеть Реннберга в КХЛ, потому что он входил в шорт-лист «Салавата Юлаева» пост-захаркинского периода. Но в итоге Уфа остановилась на финне Эркке Вестерлунде.

Вот такая церемония. Мне кажется, все очень интересно. Если в следующем сезоне мне доверят голосовать, то обещаю не забывать о россиянах. Но кого в итоге выберет европейский совет – интрига. И конечно, очень хотелось бы увидеть наши клубы в Лиге чемпионов. Надеюсь, это светлое время не за горами.