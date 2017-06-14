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Сергей Гончар: Стать главным тренером в КХЛ? Да, если это поможет мне в развитии

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Гончар: Стать главным тренером в КХЛ? Да, если это поможет мне в развитии

Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

«Питтсбург» стал чемпионом, победив в финале «Нэшвилл» (4-2 в серии). В истории российского хоккея появились еще два человека, которые завоевывали три Кубка Стэнли в своей жизни. Перечислим эти славные фамилии:

- Сергей Федоров (1997, 1998, 2002);

- Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002);

- Вячеслав Фетисов (1997, 1998; 2000 – как тренер);

- Сергей Брылин (1995, 2000, 2003);

- Евгений Малкин (2009, 2016, 2017);

- Сергей Гончар (2009; 2016, 2017 – как тренер).

И вот обозреватель «Советского спорта» звонит Гончару в Северную Америку.

* * *

- Сергей, почему вы показывали два пальца, а не три на командой фотографии? У вас ведь три Кубка Стэнли с «Питтсбургом».
- Да это ничего не значит! Не ищите тут подтекст. Вот так решил выразить эмоции. Наверное, потому что «Питтсбург» берет Кубок Стэнли два года подряд. Никто это не делал со времен «Детройта» (1997, 1998). Вообще я был очень рад.

- Это такое же сильное чувство, как и в прошлом сезоне – после серии с «Сан-Хосе»? Или уже победа не кажется грандиозной?
- Наоборот, эмоции были сильнее. Выдаю вам секретную информацию, но у наших ребят было очень много травм. Они выходили на лед через боль. А те, кто тяжело травмированы, просто вылетели из состава. Я изнутри видел, как трудно это было, в каком состоянии наши игроки. Поэтому теперь радовался больше Кубку Стэнли, чем год назад.

* * *

- Когда комиссар лиги Гари Бэттман объявлял обладателя «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф), для вас тут была какая-то интрига? Как вы отреагировали, когда назвали Сидни Кросби, а не Евгения Малкина?
- Интриги никакой не было. Если честно, я об этом даже не задумывался. Хотелось выиграть Кубок Стэнли, мы его завоевали. И это гораздо важнее, чем индивидуальные призы. Я ведь вижу реакцию наших ребят. Они были рады, что вошли в историю как трехкратные чемпионы. Сделали первый дубль в современную эру, когда введен потолок зарплат.

- Да, теперь все команды уровняли.
- И никто не мог взять Кубок Стэнли два года подряд. Теперь это получилось. Это настоящее счастье.

- Евгений Малкин удивил в этом плей-офф, став лидером не только по очкам (28), но и штрафным минутам (53). Такого в НХЛ не было с 1947 года, когда так отжег Морис Ришар (11/64). Поразительный факт?
- Для меня тут нет ничего странного. Женя провел отличный сезон, играл в плей-офф на своем уровне. То, что на этот раз он набрал немного больше штрафа… Так вы видели накал страстей. У нас каждая серия была очень напряженной. Эмоции били через край. Очень хотелось выиграть Кубок Стэнли, поэтому случались удаления.

- Как хоккеистам удается сдерживать себя в руках, когда фанаты с трибуны закидывают их мусором?
- С одной стороны это может выводить из себя. Но с другой – это мотивация, которая дает тебе дополнительные силы и энергию, чтобы сыграть еще лучше в следующем матче.

- Защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан придумал историю с ополаскивателем. Дескать, Сидни Кросби бросил ему в лицо: «Эй, парень, у тебя плохой запах изо рта!» Сам капитан «Пенс» это потом опроверг. Тут мы видим попытку залезть сопернику под кожу?
- Наверное, да. Суббан пытался как-то изменить ситуацию. Но мы ведь не первый год выступаем в плей-офф. Поэтому ребята были сфокусированы на своей работе. Особенно Сид, который всегда целеустремлен. Не думаю, что это могло сбить его с настроя. Вы и сами это видели по игре.

- Три раза «Питтсбург» брал Кубок Стэнли, когда во втором раунде проходил «Вашингтон». Все говорили, что в этой серии определяется будущий чемпион – так и получалось. Насколько для вас противостояние с «Кэпиталз» в плей-офф становится ключевым?
- Я с вами не соглашусь. А что, если бы мы проиграли «Коламбусу» в первом раунде – как это бы все восприняли? Такая же ключевая серия, чтобы пройти в следующий раунд.

Просто мы выступаем с «Вашингтоном» в одном дивизионе. В какой-то момент нужно через них проходить. Но я не скажу, что мы настраиваемся только на этого соперника и думаем о том, как обыграть «Кэпиталз». Каждая серия важна. Просто мы знаем, что нет права на ошибку: уступил – вылетаешь.

* * *

- Где тяжелее трудиться тренером – в КХЛ или НХЛ?
- Я еще не работал наставником в российском хоккее.

- Но многие ваши друзья стали хорошими тренерами, они на виду в КХЛ.
- Я не готов дать ответ, потому что не могу судить с чьих-то слов. Нужно получать опыт изнутри, а говорить просто так не хотелось бы. Если так сложится, что я поработаю в КХЛ, тогда с удовольствием поделюсь мнением.

- Вам интересно, что получится в английском футболе у Леонида Слуцкого? Не так много наших тренеров добивались успеха за рубежом.
- Мне очень интересно. Мы познакомились с Леонидом прошлым летом, немного пообщались. И когда я узнал, что Слуцкий получил новую должность в Англии, то очень этому порадовался. Хотел бы пожелать через «Советский спорт» большой удачи и успехов на новом поприще. Надеюсь, у него все получится.

- А как вы познакомились? Через общих друзей?
- У моей жены – благотворительная организация, которая помогает детям-инвалидам. Мы привозили ребят из детского дома на тренировку ЦСКА. Детишки сфотографировались с командой, поговорили со Слуцким. Все было очень приятно и хорошо.

* * *

- Вы на командной фотографии стоите рядом с Марио Лемье, с которым «Питтсбург» завоевал все пять Кубков Стэнли. Как СуперМарио поддерживал игроков во время плей-офф? Часто ли заходил в раздевалку?
- Лемье был всегда рядом с командой, путешествовал с нами по разным городам. В саму раздевалку старается не входить. Но иногда заглядывает в тренерскую, общается со штабом. Мы видим его после каждой игры. Однако в самой раздевалке Марио появился, только когда мы завоевали Кубок Стэнли. Тогда он пришел и поздравил ребят.

- Вы куда повезете серебряную чашу на этот раз? И где она была в прошлом году?
- Здесь, в Далласе, где живет моя семья. А об этом лете еще не думал. Сейчас надо немного попраздновать на командных мероприятиях. Потом решим, где проведем вечеринку с Кубком Стэнли.

- А почему в Питтсбург не переезжаете? Ведь в «Старз» вы играли еще в 2014 году.
- Потому что дети ходят в хорошую школу в Техасе. Здесь появились друзья. Не хотелось их выдергивать, и семья осталась тут.

- Вас звали в штаб сборной России перед Кубком мира, но вы не смогли отлучиться из тренировочного лагеря «Питтсбурга». Возможно ли, что в будущем вы примете приглашение?
- Я же всегда открыт. Надо разговаривать конкретно, а не рассуждать о чем-то через прессу. Я всегда играл за сборную с удовольствием, приезжал по первому зову. Если каким-то образом буду полезен, то разумеется постараюсь помочь команде.

- Понимаю, что однажды вы хотели бы поработать главным тренером. А если у вас возникнет вариант в КХЛ?
- Если это будет какое-то интересное предложение, которое поможет мне развиваться как тренеру – почему бы нет? Но прежде, чем ехать в Россию, я еще должен поработать в Северной Америке, чтобы получить дополнительные знания. Хоккей не стоит на месте, а НХЛ двигается вперед быстрее, чем остальные лиги.

Так что на это дело я смотрю в плане развития. Мне важно учиться и прибавлять как специалисту. 

* * *

- В олимпийский сезон многие ребята едут в НХЛ. Шипачев, Антипин, Береглазов… Бытует мнение, что Игры в Пхенчхане получатся не такими крутыми, потому что не будет хватать сильнейших хоккеистов мира. Вы с этим согласны?
- То, что НХЛ не отпустила ребят в Пхенчхан – разумеется, Олимпиада от этого потеряет. Игроки тоже потеряют, потому что для многих это очень важный турнир. Особенно для европейцев, которые выросли на олимпийской мечте. Так что минус тут огромный для всего хоккея.

- Многие хоккеисты уезжают из КХЛ за океан, и для них Пхенчхан – не главное.
- Но лето только начинается, подписание многих контрактов еще впереди. Думаю, увидим ребят, которые поедут в КХЛ из Америки. Такой вариант тоже возможен.

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