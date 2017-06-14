Побьем Канаду на Евротуре! Плюсы и минусы ноу-хау олимпийского сезона

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о возможном участии сборной Канады в Кубке Первого канала.

Вот это новость! Сборная Канады может сыграть против сборной России в Москве на Кубке Первого канала. По-моему, такому матча аншлаг заранее обеспечен.

Даже с учетом того, что Канада будет, разумеется, «ненастоящая». То есть, игроки будут живые, канадские, профессиональные… Но, естественно, не из НХЛ и даже не из АХЛ. А из европейских клубов, где они в данный момент выступают. В том числе, наверное, и из КХЛ.

Хотя, что значит ненастоящая? Если посмотреть на эту сборную с позиции предстоящей Олимпиады-2018. То это будет как раз-таки реальный канадский состав. Ну или очень близкий к нему.

НХЛ здорово подкузьмило мировому хоккею, лишив его возможности собрать лучших игроков на хотя бы скоротечном олимпийском турнире, но…

Но отменять Олимпиаду из-за этого никто не собирается. И сборные 12 стран выйдут на корейский лед. Да, все фавориты будут послабее. Зато свой шанс получат аутсайдеры. И сборная Канады там будет представлена, видимо, игроками из Европы. Возможно, с добавлением хоккеистов из студенческих лиг. И, конечно, лишняя практика перед Зимними играми такой команде не помешает. Это все понимают.

Опять же не надо думать, что сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в Европе, - это какой-то новодел, созданный в экстренном режиме специально для Олимпиады.

Отнюдь. Эта команда собирается в декабре ежегодно, чтобы принять участие в престижном Кубке Шпенглера. И, кстати, выступают там канадцы весьма успешно. Именно они – действующие обладатели швейцарского Кубка на протяжении двух последних лет.

КХЛ на этом турнире представляют клубы. И вот они свежими успехами похвастаться не могут. Последним побеждал в Давосе СКА. Но это случилось в 2010 году.

Вообще, я очень рад, что мысль о приглашении сборной Канады на Евротур в целом и на Кубок Первого канала в частности возникла в принципе. И что инициатором этого ноу-хау стала именно Россия.

Потому что Европа настолько инертна в своих традициях, что пока раскачается на перемены в Евротуре, еще 20 лет пройдет.

А между тем, участие канадцев в этом ежегодном соревновании сильнейших сборных Старого света здорово его бы оживило! Конечно, пришлось бы полностью поменять формат турнира. Возможно, добавить кого-то еще… Почему бы, кстати, и не сборную США? Развести участников на группы, вернуть короткий плей-офф. На самом деле, все это возможно!

И если это сдвинется с места благодаря отказу НХЛ отпускать своих игроков на ОИ… Ну что ж, значит не было счастья, да несчастье помогло. Зато потом мы будем смотреть на более интересный Евротур.

Предвижу, возгласы скептиков: «Не много чести в победе над такой сборной Канады». Они, говоря так, почему-то забывают, что сборные Чехии, Швеции, Финляндии и России тоже будут там далеко не в оптимальном составе.

Без Малкина, Овечкина, Бобровского, Василевского, Орлова, Зайцева, Кучерова, Панарина, Кузнецова, Тарасенко, Антипина, Шипачева, Миронова, Береглазова… А возможно и без ведущих игроков КХЛ, как это практиковалось в прошлом сезоне.

Но ничего!

В конце концов в советские времена важнейшим этапом подготовки нашей «Красной машины» к ответственным мировым турнирам было турне по Северной Америке. И там наша сборная встречалась тоже не с клубами НХЛ, а с любительскими командами. Но именно в этих битвах с канадцами новички нашей национальной дружины проходили последнюю, самую серьезную проверку. Дрогнешь против канадца – в сборной не останешься!

Так что европейскую сборную Канады еще тоже надо для начала победить.

И это не так уж просто. А потому и интересно!