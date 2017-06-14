Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Побьем Канаду на Евротуре! Плюсы и минусы ноу-хау олимпийского сезона

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Побьем Канаду на Евротуре! Плюсы и минусы ноу-хау олимпийского сезона
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о возможном участии сборной Канады в Кубке Первого канала.

Вот это новость! Сборная Канады может сыграть против сборной России в Москве на Кубке Первого канала. По-моему, такому матча аншлаг заранее обеспечен.

Даже с учетом того, что Канада будет, разумеется, «ненастоящая». То есть, игроки будут живые, канадские, профессиональные… Но, естественно, не из НХЛ и даже не из АХЛ. А из европейских клубов, где они в данный момент выступают. В том числе, наверное, и из КХЛ.

Хотя, что значит ненастоящая? Если посмотреть на эту сборную с позиции предстоящей Олимпиады-2018. То это будет как раз-таки реальный канадский состав. Ну или очень близкий к нему.

НХЛ здорово подкузьмило мировому хоккею, лишив его возможности собрать лучших игроков на хотя бы скоротечном олимпийском турнире, но…

Но отменять Олимпиаду из-за этого никто не собирается. И сборные 12 стран выйдут на корейский лед. Да, все фавориты будут послабее. Зато свой шанс получат аутсайдеры. И сборная Канады там будет представлена, видимо, игроками из Европы. Возможно, с добавлением хоккеистов из студенческих лиг. И, конечно, лишняя практика перед Зимними играми такой команде не помешает. Это все понимают.

Опять же не надо думать, что сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в Европе, - это какой-то новодел, созданный в экстренном режиме специально для Олимпиады.

Отнюдь. Эта команда собирается в декабре ежегодно, чтобы принять участие в престижном Кубке Шпенглера. И, кстати, выступают там канадцы весьма успешно. Именно они – действующие обладатели швейцарского Кубка на протяжении двух последних лет.

КХЛ на этом турнире представляют клубы. И вот они свежими успехами похвастаться не могут. Последним побеждал в Давосе СКА. Но это случилось в 2010 году.

Вообще, я очень рад, что мысль о приглашении сборной Канады на Евротур в целом и на Кубок Первого канала в частности возникла в принципе. И что инициатором этого ноу-хау стала именно Россия.

Потому что Европа настолько инертна в своих традициях, что пока раскачается на перемены в Евротуре, еще 20 лет пройдет.

А между тем, участие канадцев в этом ежегодном соревновании сильнейших сборных Старого света здорово его бы оживило! Конечно, пришлось бы полностью поменять формат турнира. Возможно, добавить кого-то еще… Почему бы, кстати, и не сборную США? Развести участников на группы, вернуть короткий плей-офф. На самом деле, все это возможно!

И если это сдвинется с места благодаря отказу НХЛ отпускать своих игроков на ОИ… Ну что ж, значит не было счастья, да несчастье помогло. Зато потом мы будем смотреть на более интересный Евротур.

Предвижу, возгласы скептиков: «Не много чести в победе над такой сборной Канады». Они, говоря так, почему-то забывают, что сборные Чехии, Швеции, Финляндии и России тоже будут там далеко не в оптимальном составе.

Без Малкина, Овечкина, Бобровского, Василевского, Орлова, Зайцева, Кучерова, Панарина, Кузнецова, Тарасенко, Антипина, Шипачева, Миронова, Береглазова… А возможно и без ведущих игроков КХЛ, как это практиковалось в прошлом сезоне.

Но ничего!

В конце концов в советские времена важнейшим этапом подготовки нашей «Красной машины» к ответственным мировым турнирам было турне по Северной Америке. И там наша сборная встречалась тоже не с клубами НХЛ, а с любительскими командами. Но именно в этих битвах с канадцами новички нашей национальной дружины проходили последнюю, самую серьезную проверку. Дрогнешь против канадца – в сборной не останешься!

Так что европейскую сборную Канады еще тоже надо для начала победить.

И это не так уж просто. А потому и интересно!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Василевский: Мне было намного обиднее не выйти в плей-офф с «Тампой», чем проиграть КанадеВратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский вспомнил поражение от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира в Германии и сравнил его с непопаданием «молний» в плей-офф НХЛ.Канада и Швейцария сыграют на финском этапе ЕврохоккейтураСреди участников Кубка Карьяла (этапа Еврохоккейтура, который проходит в Финляндии) в нынешнем году будут сборные Канады и Швейцарии. Об этом сообщает официальный сайт финской ассоциации хоккея.«Проблемы сборной не зависят от СКА». Итоги сезона от тренера-совместителя«Проблемы сборной не зависят от СКА». Итоги сезона от тренера-совместителяТренер СКА и сборной России – о бронзе чемпионата мира, проблемах Войнова и зависимости между работой в клубе и сборной.Харийс Витолиньш: Где-то это наша тренерская ошибка, что не смогли обыграть сборную КанадыТренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением об итогах чемпионата мира по хоккею-2017.Вячеслав Фетисов: У сборной России проявляется комплекс канадцевДвукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира против Канады.Антон Белов: Канадцы валялись от любого соприкосновения, это просто смешноЗащитник сборной России Антон Белов поделился мнением о встрече с командой Канады (2:4) в полуфинале прошедшего чемпионата мира.Вячеслав Быков: Побеждать Канаду – это как с гранатой бросаться под танкВячеслав Быков: Побеждать Канаду – это как с гранатой бросаться под танкОбозреватели «Советского спорта» взяли эксклюзивное интервью у семикратного чемпиона мира Вячеслава Быкова.Вячеслав Фетисов: Россия проиграла не лучшему составу Канады, наши игроки допустили детские ошибкиДвукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России от команды Канады на чемпионате мира в Кельне и Париже.«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше Васю«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше ВасюШвеция победила в финале канадцев и впервые с 2013 года завоевала золото чемпионата мира.Ну а Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ.Александр Юдин: В первый раз в жизни мы были чуть-чуть сильней канадцев и проиграли имСеребряный призер чемпионата мира-2002 года Александр Юдин оценил выступление сборной России на завершившемся мировом первенстве.Крис Ли: Было бы интересно посмотреть, кто бы выиграл, продолжай мы играть в овертаймеЗащитник сборной Канады Крис Ли рассказал о своих чувствах после финала чемпионата мира со Швецией (1:2 Б) в Кельне.Сергей Черкас: Если бы Россия играла с Канадой в финале, там уже была бы другая историяЗаслуженный тренер России Сергей Черкас дал оценку выступления российской сборной на чемпионате мира.Хенрик Лундквист: Перед финалом почувствовал, что пришло время обыграть КанадуГолкипер сборной Швеции прокомментировал победу над командой Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира.Джон Купер: Шведы показали свое мастерство и заслужили победуГлавный тренер сборной Канады прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2 Б) в финале чемпионата мира.Рикард Гренборг: Это действительно знаковая победа для шведского хоккеяГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился впечатлениями от победы над командой Канады (2:1 Б) в финале чемпионата мира по хоккею.Швеция по буллитам обыграла Канаду и стала чемпионом мираШвеция по буллитам обыграла Канаду и стала чемпионом мираВ финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швеции в серии буллитов обыграла команду Канады (2:1).Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМХ-2017, Кучеров – второйПанарин стал лучшим бомбардиром ЧМХ-2017, Кучеров – второйНападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже.ЧМХ-2017. Финал. Канада – Швеция – 1:2 Б. Как это былоВ финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Канады сыграет с командой Швеции.Теему Селянне: Канадцы - «Красная машина» современного хоккеяЧетырехкратный призер Олимпийских игр Теему Селянне от предстоящего финала на чемпионате мира по хоккею между сборными Канады и Швеции.Рене Фазель: Думаю, шведы выиграют свое первое золото чемпионата мира с 2013 годаПрезидент IIHF Рене Фазель поделился ожиданиями от предстоящего финала на чемпионате мира по хоккею между сборными Канады и Швеции.
Футбол
Сборная Камеруна крупно проиграла колумбийцам
Футбол
«Ахмат» может приобрести 19-летнего Раванелли
Футбол
Таски до конца недели перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор»
Баскетбол
Димитрис Итудис: В Единой лиге ВТБ ЦСКА играет выдающимся образом
все новости
Канада
Канадакалендарьстатистика
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости