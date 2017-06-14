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Алексей Тищенко: Для победы Ковалеву нужно сделать больше, чем Уорду

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андре Уорд и Сергей Ковалев (слева)
Андре Уорд и Сергей Ковалев (слева)Фото: Gettyimages.ru

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал о том, какие недостатки должен устранить россиянин Сергей Ковалев, чтобы взять реванш у американца Андре Уорда в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Напомним, что бой пройдет в ночь на воскресенье. Ориентировочное начало встречи в 06:00 мск. Первый поединок боксеров закончился победой Уорда единогласным судейским решением. Все трое судей поставили счет 114-113 в пользу американца.

– Как впечатления оставил первый бой?
– Во-первых, я был уверен, что Сергей победил Уорда. Ему не отдали заслуженную победу. Во-вторых, судейство было необъективным и несправедливым. Тем более, когда все трое судей приняли единогласное решение, у меня не было сомнений, что объявят победу Ковалева. Оказалось, единогласно в другую сторону, что еще больше заставляет усомниться в объективности произошедшего.

Из минусов, Сергей вторую половину дистанции провел плохо. Устал. Его кондиции были не на высоте. И он сам это понимает. Уорду идет в плюс то, что он сумел адаптироваться и навязать свою манеру боя. Андре «подсушивал» бой, сам ничего не делал и сопернику ничего не дал. Почему-то предпочтение отдали именно ему. 

– Помимо плохой физической формы у Ковалева еще что-нибудь не получилось?
– Да. Удивительно, но на Сергея негативно отразился нокдаун, в который он отправил Уорда. Ковалев понял, что может попасть и попасть сильно. В результате, начал «выцеливать». Весь оставшийся бой «охотился» за головой. Это редко получается. Тем более в поединке с таким опытным соперником, который кожей чувствует опасность. И успевает уйти. Один раз удалось поймать Уорда на встречном движении. Потом Сергей действовал более откровенно или Андре подстроился под его манеру. Если левой рукой Ковалев доставал соперника, достать плотно правой получалось очень редко.

– Допускаете, что при равном поединке судьи отдадут победу Ковалеву?
– Маловероятно. Это, конечно, возможно. Но скорее нет, чем да.

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– Стоит ли в таком случае Ковалеву рассчитывать только на нокаут?
– Нет. Первую половину боя он провел хорошо. Ему именно не хватило «физики». Если бы вторая половина боя прошла под таким тотальным контролем и прессингом, все было бы в порядке. Во втором бою нужно на этом сделать упор.

Подготовка у Ковалева уже закончена. Думаю, он сделал правильные выводы. Нужно постараться сохранить хорошие физические кондиции на протяжении всего боя. Нужен постоянный прессинг, давление и бомбардировка не сильными, а частными ударами.

– Упор на серийность ударов?
– Не совсем. Можно использовать частные одиночные удары. Главное не заряжаться на сильный одиночный удар. Его видно издалека. Легкими ударами Ковалев может обыграть Уорда.

– Если Ковалев именно так проведет бой, Уорд может предложить какие-то контрмеры?
– Может и может. Опять же – «засушить» бой. Постараться навязать борьбу, клич, «вязание». Уорд хорошо дистанцию чувствует. К нему непросто подобраться. Поэтому Сергею не нужно забывать про туловище. В первом бою он мало бил по корпусу. Это нужно делать, чтобы у соперника сбивалось дыхание и он уставал.

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– Какие у Ковалева есть слабые места, которыми может воспользоваться Уорд?
– У всех есть слабые места. Можно боксировать немного разнообразнее. Нет предела совершенству. Но с таким соперником как Уорд какой-то сюрприз готовить надо. Андре манеру Сергея изучил и знает, что нужно делать. Хотелось бы, чтобы Ковалев предложил что-то новенькое.

– Накануне боя случилась большая история с возможным уходом тренера Джона Дэвида Джексона из лагеря Сергея Ковалева в лагерь Андре Уорда. Припоминаете ли подобные случаи в истории?
– Не припоминаю. Наверное, бывало, когда тренер работал с одним боксером, а затем выводил на ринг другого против своего бывшего подопечного.

– Но не сразу.
– Да. Скорее, это раскрутка интереса к бою. В Америке любят много шума в СМИ. Больше шума, больше ожиданий и соответственно больше заработанных денег.

– Оцените шансы Ковалева на реванш?
– Шансы 50 на 50. Думаю, что бой пройдет все 12 раундов. Хотелось бы, чтобы Сергей выиграл и прошел всю дистанцию в высоком темпе с множеством ударов. Если опять в районе шестого раунда у него закончится энергия, судьи продолжат немного недодавать ему очков. Поэтому Ковалеву нужно сделать намного больше, чем Уорду.

– И если бой закончится победой Ковалева, вы бы хотели увидеть их третий поединок?
– Нет. Я бы хотел посмотреть его бой с Адонисом Стивенсоном за звание абсолютного чемпиона мира.

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