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Юрий Семин: Наша сборная способна на чудо, а новозеландцы удивят боевитостью

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Семин: Наша сборная способна на чудо, а новозеландцы удивят боевитостью
Фото: «Советский спорт»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о том, чем ему интересна команда Новой Зеландии, почему пока рано судить об уровне сборной России и какой он был раньше.

– Собираетесь ли смотреть матчи Кубка конфедераций вживую, на стадионе?
– Если буду в Москве, конечно, пойду. Интересно увидеть сборную Новой Зеландии. Я в этой стране работал, правда, давно. Любопытно сравнить – что было тогда и что с их футболом сейчас.

– Вы говорили, что в те времена, в 1991 году, научиться чему-то в плане футбола в Новой Зеландии было нельзя, наш чемпионат сильнее. Сейчас так же?
– Вне сомнения! Кто бы что ни говорил про российский футбол, по рейтингам наша премьер-лига входит в шестерку сильнейших национальных чемпионатов Европы. В Новой Зеландии полупрофессиональный футбол, но у них тоже есть чему поучиться. Например, характеру, который передается футболистам от регби. Та самоотдача, которая есть у регбистов, заражает и футболистов. Новозеландцам не хватает мастерства, а самоотдача будет запредельной! Сборной России надо быть готовой к тому, что боевитость соперника нивелирует отдельные наши преимущества.

– Много говорят о том, нужен ли вообще Кубок конфедераций. Что вы об этом думаете?
– Нет смысла это комментировать, раз большие люди в ФИФА, которые давно в футболе, решили проводить турнир. С точки зрения проверки готовности страны хозяйки к чемпионату мира он полезен. Любой сборной приятно выиграть Кубок конфедераций, это заметный трофей. Важно, что некоторые, как сборная Германии, могут опробовать молодежь. Может, кто-то из них выстрелит, и появятся новые звезды.

– Чего нам ждать от сборной России?
– Сложно сказать. Не так много времени на подготовку. Как она его проведет? Здесь многое зависит от тренерского штаба Станислава Черчесова - сделает упор на восстановление, либо будет большая агрессивная нагрузка. В хорошем физическом состоянии мы точно выступим достойно.

– Какой наш главный козырь?
– Я же говорю – уровень физической готовности. У игроков сборной СССР он всегда был хорошим. По сравнению с европейцами у нас было не так много выдающихся игроков, но «физика» – отличная. Она и есть наш главный козырь!

– Раньше в нашей сборной играли яркие игроки – Андрей Аршавин, до этого Александр Мостовой. Сейчас их нет и игра нашей команды поблекла, стала скучнее. Согласны?
– Нынешние игроки должны доказать обратное и показать, что они достойны национальной сборной. И вообще, пока рано говорить о том, какие они – у них впереди два больших турнира. Несмотря на негатив вокруг сборной, болельщики ждут чуда и у наших футболистов есть возможность его совершить.

А поколение Мостового, конечно, было сильнейшим в российском футболе! Если бы они тогда не дурили, могли лучше выступить на чемпионате мира 1994 года. Многие играли в больших командах: Андрей Канчельскис в «Манчестер Юнайтед», Игорь Шалимов в «Интере», Сергей Кирьяков в «Карлсруэ», Игорь Колыванов в «Фодже»… Даже без тех, кто не поехал на чемпионат, мы выступили достойно – проиграли будущим чемпионам бразильцам и шведам, которые выиграли бронзовые медали. То поколение было очень сильным, но у футболистов закружились головы от контрактов. С кем из них сейчас ни говоришь, все жалеют. Поколение Аршавина тоже хорошее, но все же уровнем пониже.

– Фаворит Кубка конфедераций – Германия и Португалия?
– Не уверен. Думаю, явного фаворита нет. Мексика и Чили тоже сильные команды. Да и Камерун, он здорово выглядел на Кубке Африки.

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

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